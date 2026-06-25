    Deň 14 na MS: Kým iní oslavujú, Česi hanebne končia. Svet nám uteká a smeje sa, píše novinár

    Smutný Adam Hložek a ďalší českí futbalisti v zápase proti Mexiku na MS 2026.
    Smutný Adam Hložek a ďalší českí futbalisti v zápase proti Mexiku na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|25. jún 2026 o 09:15
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    Česko získalo na MS vo futbale 2026 iba bod.

    Po barážovom triumfe nad Dánskom sa futbalové Česko po 20 rokoch tešilo z postupu na majstrovstvá sveta. Jeho púť sa však končí neslávne. 

    Kým na šampionáte v Nemecku zdolalo USA 3:0 a potrápilo aj favorizované Taliansko (0:2), turnaj s rekordným počtom 48 tímov opúšťa s jediným bodom.

    Zároveň platí, že pokiaľ Turecko neprehrá v piatkovom zápase proti USA, Česko skončí na MS ako najhoršie zo 16 mužstiev európskeho kontinentu. 

    Svoje účinkovanie uzavrelo na Aztéckom štadióne v Mexico City, kde domácim futbalistom podľahlo pred vyše 80-tisícovou kulisou 0:3.

    Druhý gól hovorí za všetko

    Tréner Miroslav Koubek po zápase povedal, že výsledok je pre jeho mužstvo krutý. Česi však v zápase vystrelili na bránu iba raz a lopty v sieti Matěja Kovářa boli najmä dôsledkom ich vlastných chýb. 

    Dokonalým príkladom je zásah Juliana Quinenosa, ktorý v 61. minúte nadviazal na gól Matea Cháveza a definitívne zahatal Čechom cestu do vyraďovacej fázy. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14

    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Monterrey | Monterrey
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    0 - 3
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2 - 1
    Kanada
    Kanada
    Vancouver | Vancouver
    24.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 14
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    3 - 1
    Katar
    Katar
    Seattle | Seattle
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 3
    Brazília
    Brazília
    Miami | Miami
    25.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 14
    Maroko
    Maroko
    4 - 2
    Haiti
    Haiti
    Atlanta | Atlanta

    Gólu útočníka klubu Al Qadsiah predchádzali diera v postavení obrancov, neisté vybehnutie brankára Kovářa či tragický odkop Tomáša Holeša. 

    "Ako na EURO 2024 sme získali hanebný jeden bod. Svet nám uteká a smeje sa," napísal na sociálnej sieti X redaktor portálu Isport.cz Michal Kvasnica.

    "Tento šampionát nás vyzliekol donaha. Musíme začať niečo robiť, pretože českému futbalu uteká vlak a už pomaly nevidíme ani zadné svetlá. 

    Nemali sme v skupine svetové tímy, napriek tomu sme poslední," pridal sa s hodnotením vicemajster Európy z roku 1996 Karel Poborský. 

    Za očakávaniami zaostali aj hlavné opory mužstva Patrik Schick a Tomáš Souček. V zápase proti Mexiku, ktorý ešte mohol zvrátiť český osud na turnaji, naskočili do hry až za stavu 0:2 a Souček sa dokonca zranil. 

    Čudné striedanie Višinského

    Hoci Česi výsledkovo nezvládli najviac duel s Mexikom, ľutovať môžu najmä prvé dva zápasy, v ktorých neudržali tesný náskok po vedúcom góle. 

    Kórejská republika zápas dokázala otočiť a Južná Afrika vyrovnať. Najmä súboj proti "Bafana Bafana" mali Česi v rukách, no zbytočnou pasivitou pustili súpera do hry, ku ktorému sa priklonilo aj šťastie. 

    VIDEO: Góly zo zápasu Česko - Mexiko na MS vo futbale 2026

    Paradoxom tiež je, že kým českí aj zahraniční novinári boli z výkonu sklamaní až rozčarovaní, podľa trénera Koubeka hralo mužstvo dobre. 

    Proti Mexiku zase bolo čudné, že tréner už v 56. minúte siahol Denisa Višinského, ktorého viacerí experti označili za najlepšieho Čecha na ihrisku.

    Koubek povedal, že Višinskému došli sily, no hráč Viktorie Plzeň uviedol: "Cítil som sa stále dobre a veril som, že ešte môžem tímu pomôcť."

    Nielen vystúpenie hráčov na ihrisku, ale aj Koubeka na lavičke rozhodne nebolo vydarené. Skúsený 74-ročný kormidelník však rezignovať neplánuje. 

    "Pokiaľ ide o mňa, mám zmluvu. Nikdy nič nevzdávam a neutekám z boja. Preto neuvažujem nad tým, že by som po MS skončil," uviedol pred médiami.

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

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    Senzácia menom JAR

    Počas 14. dňa MS vo futbale 2026 zažili historickú chvíľu hráči Južnej Afriky. Podobne ako doma pred šestnástimi rokmi dosiahli v skupine bilanciu 1-1-1, no tentokrát ich po prvý raz posúva do 16-finále. 

    O ich postupe rozhodol Thapelo Maseko, ktorý strelil jediný gól zápasu s Kórejskou republikou. Pre 22-ročného útočníka to bol druhý reprezentačný gól.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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