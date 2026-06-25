Deň 14 na MS: Kým iní oslavujú, Česi hanebne končia. Svet nám uteká a smeje sa, píše novinár

Po barážovom triumfe nad Dánskom sa futbalové Česko po 20 rokoch tešilo z postupu na majstrovstvá sveta. Jeho púť sa však končí neslávne.
Kým na šampionáte v Nemecku zdolalo USA 3:0 a potrápilo aj favorizované Taliansko (0:2), turnaj s rekordným počtom 48 tímov opúšťa s jediným bodom.
Zároveň platí, že pokiaľ Turecko neprehrá v piatkovom zápase proti USA, Česko skončí na MS ako najhoršie zo 16 mužstiev európskeho kontinentu.
Svoje účinkovanie uzavrelo na Aztéckom štadióne v Mexico City, kde domácim futbalistom podľahlo pred vyše 80-tisícovou kulisou 0:3.
Druhý gól hovorí za všetko
Tréner Miroslav Koubek po zápase povedal, že výsledok je pre jeho mužstvo krutý. Česi však v zápase vystrelili na bránu iba raz a lopty v sieti Matěja Kovářa boli najmä dôsledkom ich vlastných chýb.
Dokonalým príkladom je zásah Juliana Quinenosa, ktorý v 61. minúte nadviazal na gól Matea Cháveza a definitívne zahatal Čechom cestu do vyraďovacej fázy.
Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 14
Gólu útočníka klubu Al Qadsiah predchádzali diera v postavení obrancov, neisté vybehnutie brankára Kovářa či tragický odkop Tomáša Holeša.
"Ako na EURO 2024 sme získali hanebný jeden bod. Svet nám uteká a smeje sa," napísal na sociálnej sieti X redaktor portálu Isport.cz Michal Kvasnica.
"Tento šampionát nás vyzliekol donaha. Musíme začať niečo robiť, pretože českému futbalu uteká vlak a už pomaly nevidíme ani zadné svetlá.
Nemali sme v skupine svetové tímy, napriek tomu sme poslední," pridal sa s hodnotením vicemajster Európy z roku 1996 Karel Poborský.
Za očakávaniami zaostali aj hlavné opory mužstva Patrik Schick a Tomáš Souček. V zápase proti Mexiku, ktorý ešte mohol zvrátiť český osud na turnaji, naskočili do hry až za stavu 0:2 a Souček sa dokonca zranil.
Čudné striedanie Višinského
Hoci Česi výsledkovo nezvládli najviac duel s Mexikom, ľutovať môžu najmä prvé dva zápasy, v ktorých neudržali tesný náskok po vedúcom góle.
Kórejská republika zápas dokázala otočiť a Južná Afrika vyrovnať. Najmä súboj proti "Bafana Bafana" mali Česi v rukách, no zbytočnou pasivitou pustili súpera do hry, ku ktorému sa priklonilo aj šťastie.
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Paradoxom tiež je, že kým českí aj zahraniční novinári boli z výkonu sklamaní až rozčarovaní, podľa trénera Koubeka hralo mužstvo dobre.
Proti Mexiku zase bolo čudné, že tréner už v 56. minúte siahol Denisa Višinského, ktorého viacerí experti označili za najlepšieho Čecha na ihrisku.
Koubek povedal, že Višinskému došli sily, no hráč Viktorie Plzeň uviedol: "Cítil som sa stále dobre a veril som, že ešte môžem tímu pomôcť."
Nielen vystúpenie hráčov na ihrisku, ale aj Koubeka na lavičke rozhodne nebolo vydarené. Skúsený 74-ročný kormidelník však rezignovať neplánuje.
"Pokiaľ ide o mňa, mám zmluvu. Nikdy nič nevzdávam a neutekám z boja. Preto neuvažujem nad tým, že by som po MS skončil," uviedol pred médiami.
Senzácia menom JAR
Počas 14. dňa MS vo futbale 2026 zažili historickú chvíľu hráči Južnej Afriky. Podobne ako doma pred šestnástimi rokmi dosiahli v skupine bilanciu 1-1-1, no tentokrát ich po prvý raz posúva do 16-finále.
O ich postupe rozhodol Thapelo Maseko, ktorý strelil jediný gól zápasu s Kórejskou republikou. Pre 22-ročného útočníka to bol druhý reprezentačný gól.