    Deň 10 na MS: Rekordér sa zrejme potil doma pri televízore, novej hviezde gratuloval aj kráľ

    Brankár Curacaa Eloy Room sa raduje po remíze 0:0 s Ekvádorom.
    Brankár Curacaa Eloy Room sa raduje po remíze 0:0 s Ekvádorom. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|21. jún 2026 o 09:15
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    Sumár desiateho hracieho dňa na MS vo futbale.

    Bežala 3. minúta zápasu medzi Ekvádorom a Curacaom na MS vo futbale 2026

    Záložník juhoamerického tímu Moisés Caicedo našiel krásnou prihrávkou na hrote útoku kapitána Ekvádoru Ennera Valenciu. 

    Najlepší strelec v histórii reprezentácie mal na dosah jubilejný 50. gól. Stačilo prekonať brankára karibského ostrova, ktorý v prvom zápase na šampionáte inkasoval sedem gólov od Nemcov. 

    Lenže ten istý muž teraz gól nedostal, Valenciu v tutovke vychytal. 

    Brankár Eloy Room si v tej chvíli pripísal prvý úspešný zákrok v zápase. O približne 87 minút neskôr ich mal na konte 15, čo je druhý najvyšší počet v histórii svetových šampionátov. 

    Curacao prekvapivo remizovalo s Ekvádorom 0:0 a z neznámeho brankára sa v priebehu jedného večera stala svetová hviezda.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 10

    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    21.06. 02:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Ekvádor
    Ekvádor
    0 - 0
    Curaçao
    Curaçao
    Kansas City | Kansas City
    20.06. 19:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Holandsko
    Holandsko
    5 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Houston | Houston
    21.06. 06:00
    | Skupina F | Matchday 10
    Tunisko
    Tunisko
    0 - 4
    Japonsko
    Japonsko
    Monterrey | Monterrey

    Jeho profil na Instagrame má zopár hodín po zápase už takmer 800-tisíc sledujúcich. 

    Trpaslík MS

    Ostrov Curacao s približne 156-tisíc obyvateľmi je najmenšou krajinou v histórii podľa počtu obyvateľov, ktorá sa prebojovala na majstrovstvá sveta. 

    Vďačiť za to môže holandskému trénerovi Dickovi Advocaatovi, ktorý v roku 2024 začal systematicky budovať tím z hráčov pôsobiacich v európskom futbale, ktoré mali korene v Karibiku. 

    Z aktuálneho kádra sa na Curacau narodil iba jediný futbalista, krídelník Tahith Chong. Aj ten však ostrov opustil už ako desaťročný a vyrastal v Holandsku.

    Ostatných 25 reprezentantov sa narodilo v Holandsku, no národné farby krajiny hája vďaka rodinným väzbám.

    Keď v prvom zápase na MS 2026 vyrovnalo proti Nemecku na 1:1, v tíme zavládla nádej na senzáciu. Nadšenie však dlho nevydržalo. 

    Jeden z favoritov turnaja postupne prevzal kontrolu nad zápasom a napokon karibskému outsiderovi uštedril debakel 7:1.

    V druhom stretnutí skupiny čakalo Curacao ďalšie náročné preverenie síl. Proti nemu sa postavil Ekvádor, ktorý bol vo svetovom rebríčku o viac než 50 miest vyššie.

    VIDEO: Reakcia trénera Advocaata po zápase

    Výhra Ekvádoru bola očakávaná a akýkoľvek iný výsledok by bol prekvapením. 

    Juhoameričania urobili takmer všetko dobre. Na ihrisku dominovali: mali 63 percent držanie lopty, skompletizovali o vyše 400 prihrávok viac ako Curacao, vytvorili si 27 streleckých pokusov a v štatistike očakávaných gólov (xG) mali číslo 3,05. 

    Lenže v zápase neskórovali. Dôvodom bol brankár s menom Eloy Room. 

    Kto je Eloy Room?

    Hoci Curacao môže ďakovať za účasť na šampionáte trénovi Advocaatovi, v skutočnosti by mohlo aj Roomovi. 

    V poslednom zápase kvalifikácie na MS proti Jamajke, v ktorom sa rozhodovalo o postupe, udržal tiež čisté konto (0:0), vďaka ktorému sa krajina napokon dostala na turnaj. 

    V roku 2015 bol trénerom Curacaa bývalý holandský reprezentant a útočník Patrick Kluivert. Rooma k reprezentácii krajiny, z ktorej pochádza jeho otec, presvedčil osobným telefonátom.

    Brankár Eloy Room (vpravo) v zápase proti Ekvádoru.
    Brankár Eloy Room (vpravo) v zápase proti Ekvádoru. (Autor: TASR/AP)

    Room sa narodil v holandskom Nijmegene a väčšinu kariéry strávil v Eredivisie. Počas desiatich sezón odohral v najvyššej holandskej súťaži viac než 200 zápasov. 

    S PSV Eindhoven získal ligový titul a v drese Vitesse Arnhem sa tešil z triumfu v pohári. V roku 2019 sa rozhodol pre zmenu a zamieril do zámorskej MLS, kde pôsobil v tíme Columbus Crew.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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