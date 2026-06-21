Deň 10 na MS: Rekordér sa zrejme potil doma pri televízore, novej hviezde gratuloval aj kráľ

Bežala 3. minúta zápasu medzi Ekvádorom a Curacaom na MS vo futbale 2026.
Záložník juhoamerického tímu Moisés Caicedo našiel krásnou prihrávkou na hrote útoku kapitána Ekvádoru Ennera Valenciu.
Najlepší strelec v histórii reprezentácie mal na dosah jubilejný 50. gól. Stačilo prekonať brankára karibského ostrova, ktorý v prvom zápase na šampionáte inkasoval sedem gólov od Nemcov.
Lenže ten istý muž teraz gól nedostal, Valenciu v tutovke vychytal.
Brankár Eloy Room si v tej chvíli pripísal prvý úspešný zákrok v zápase. O približne 87 minút neskôr ich mal na konte 15, čo je druhý najvyšší počet v histórii svetových šampionátov.
Curacao prekvapivo remizovalo s Ekvádorom 0:0 a z neznámeho brankára sa v priebehu jedného večera stala svetová hviezda.
Jeho profil na Instagrame má zopár hodín po zápase už takmer 800-tisíc sledujúcich.
Trpaslík MS
Ostrov Curacao s približne 156-tisíc obyvateľmi je najmenšou krajinou v histórii podľa počtu obyvateľov, ktorá sa prebojovala na majstrovstvá sveta.
Vďačiť za to môže holandskému trénerovi Dickovi Advocaatovi, ktorý v roku 2024 začal systematicky budovať tím z hráčov pôsobiacich v európskom futbale, ktoré mali korene v Karibiku.
Z aktuálneho kádra sa na Curacau narodil iba jediný futbalista, krídelník Tahith Chong. Aj ten však ostrov opustil už ako desaťročný a vyrastal v Holandsku.
Ostatných 25 reprezentantov sa narodilo v Holandsku, no národné farby krajiny hája vďaka rodinným väzbám.
Keď v prvom zápase na MS 2026 vyrovnalo proti Nemecku na 1:1, v tíme zavládla nádej na senzáciu. Nadšenie však dlho nevydržalo.
Jeden z favoritov turnaja postupne prevzal kontrolu nad zápasom a napokon karibskému outsiderovi uštedril debakel 7:1.
V druhom stretnutí skupiny čakalo Curacao ďalšie náročné preverenie síl. Proti nemu sa postavil Ekvádor, ktorý bol vo svetovom rebríčku o viac než 50 miest vyššie.
VIDEO: Reakcia trénera Advocaata po zápase
Výhra Ekvádoru bola očakávaná a akýkoľvek iný výsledok by bol prekvapením.
Juhoameričania urobili takmer všetko dobre. Na ihrisku dominovali: mali 63 percent držanie lopty, skompletizovali o vyše 400 prihrávok viac ako Curacao, vytvorili si 27 streleckých pokusov a v štatistike očakávaných gólov (xG) mali číslo 3,05.
Lenže v zápase neskórovali. Dôvodom bol brankár s menom Eloy Room.
Kto je Eloy Room?
Hoci Curacao môže ďakovať za účasť na šampionáte trénovi Advocaatovi, v skutočnosti by mohlo aj Roomovi.
V poslednom zápase kvalifikácie na MS proti Jamajke, v ktorom sa rozhodovalo o postupe, udržal tiež čisté konto (0:0), vďaka ktorému sa krajina napokon dostala na turnaj.
V roku 2015 bol trénerom Curacaa bývalý holandský reprezentant a útočník Patrick Kluivert. Rooma k reprezentácii krajiny, z ktorej pochádza jeho otec, presvedčil osobným telefonátom.
Room sa narodil v holandskom Nijmegene a väčšinu kariéry strávil v Eredivisie. Počas desiatich sezón odohral v najvyššej holandskej súťaži viac než 200 zápasov.
S PSV Eindhoven získal ligový titul a v drese Vitesse Arnhem sa tešil z triumfu v pohári. V roku 2019 sa rozhodol pre zmenu a zamieril do zámorskej MLS, kde pôsobil v tíme Columbus Crew.
V Spojených štátoch zažil jedno z najúspešnejších období kariéry. V roku 2020 pomohol Columbusu k zisku titulu v MLS a získal aj ocenenie za najlepší zákrok sezóny.
Hoci sa následne na krátky čas vrátil do Európy, napokon opäť zakotvil v USA. Dnes chytá za Miami FC, ktorý pôsobí v druhej najvyššej súťaži.
Skúsený brankár vo voľnom čase hráva padel, o ktorom tvrdí, že mu pomáha zlepšovať reflexy. Tie naplno ukazuje aj na majstrovstvách sveta. Proti Ekvádoru ich predviedol 15.
VIDEO: Zákroky Eloya Rooma v zápase proti Ekvádoru
Pre porovnanie, v žiadnom z deviatich ligových stretnutí za Miami FC v tejto sezóne nemusel zasahovať viac ako päťkrát.
Práve päť zákrokov si pripísal pri víťazstve 4:3 nad Louisville City. Zápas sa hral na štadióne Pitbull Stadium s kapacitou 20-tisíc divákov, no na tribúnach bolo v ten večer iba 713 fanúšikov.
O to väčší kontrast predstavovuje jeho vystúpenie na svetovej scéne proti elitným reprezentáciám.
Rekord nemá, ale chce sochu
„Bude to šialená spomienka,“ povedal Room, ktorý sa stal hráčom zápasu. „V tej chvíli nad tým nepremýšľate, ale neskôr si to určite budete pamätať. Pre mňa ako brankára to bol takmer dokonalý zápas.“
Jeho počet zákrokov (15) bol najvyšší v zápase majstrovstiev sveta, v ktorom brankár udržal čisté konto, a zároveň išlo o najviac zásahov v zápase MS, ktorý sa nerozhodol v predĺžení.
Oficiálny rekord ale nemá. FIFA eviduje 16 zákrokov amerického brankára Tima Howarda z MS 2014, kedy v osemfinále proti Belgicku dlho držal vyrovnaný stav 1:1 a nakoniec inkasoval až v predĺžení.
„Trochu ma mrzí, že nemám ten rekord,“ priznal Room. „Howard sa možno trochu potil pred televízorom, pretože som bol noazaj blízko."
Howardovi vtedy volal aj vtedajší americký prezident Barack Obama, ktorý ho nazval „ministrom obrany“.
Room s úsmevom naznačil, aké ocenenie by sa páčilo jemu: „Myslím, že by mi mohli na Curacau postaviť sochu.“
Tréner Advocaat po stretnutí objal Rooma so slzami v očiach.
Na zápase v Kansas City boli prítomní aj holandský kráľ Willem-Alexander a kráľovná Máxima z Holandska. Curacao je totiž súčasťou Holandského kráľovstva, takže kráľ a kráľovná sú hlavami štátu.
„Boli dokonca v šatni a tancovali na našu hudbu. Je neuveriteľné, že to videli naživo,“ tešil sa brankár Room.
VIDEO: Holanský kráľ a kráľovná v šatni Curacaa
Kým v jednej šatni sa oslavovalo, v druhej zavládol smútok.
„Vo futbale sú veci, ktoré sa jednoducho nedajú vysvetliť,“ povedal tréner Ekvádoru Sebastián Beccacece. „Výsledok hovorí za všetko. Dnes sme museli vyhrať, ale nepodarilo sa to.“
Curacao čaká v záverečnom zápase skupiny E duel s Pobrežím Slonoviny. Ak by karibský tím po zisku bodu dokázal prekvapiť aj afrického súpera, posunul by sa do vyraďovacej fázy MS.
Ekvádor naopak po strate bodov čaká ťažká úloha – na postup bude pravdepodobne potrebovať víťazstvo nad Nemeckom.
Od pamätného finále bez prehry
Pamätáte si finále majstrovstiev sveta 2010 v Juhoafrickej republike? Španielsko vtedy zvíťazilo nad Holandskom 1:0 po predĺžení. O výhre rozhodol v 116. minúte Andrés Iniesta.
A prečo spomíname práve tento zápas? Pretože od tohto momentu Holandsko neprehralo zápas na svetovom šampionáte (pokutové kopy sa počítajú ako remíza).
V sobotu večer Oranjes zvíťazili vysoko 5:1 nad Švédskom a v tejto štatistike vytvorili nový rekord.
Môže to znieť neuveriteľne, ale Holandsko remizovalo alebo zvíťazilo už v štrnástich zápasoch za sebou.
Doterajší rekord držala Brazília s 13 zápasmi bez prehry v rokoch 1958 až 1966.
„Predviedli sme dobrý výkon. Ostatné tímy vedia, že sme nebezpeční," vyhlásil tréner Ronald Koeman.
Po dva góly strelili Brian Brobbey a Cody Gakpo.
Pre Švédsko to bol najhorší výsledok na majstrovstvách sveta od prehry s Brazíliou 7:1 v roku 1950.
Nemecko má žolíka
Viete, kto je najproduktívnejším hráčom šampionátu po 10. hracích dňoch? Messi, Mbappé či Haaland to nie sú.
Tri góly a dve prihrávky v dvoch zápasoch skupinovej fázy zaznamenal nemecký útočník Deniz Undav.
Čo je ešte pozoruhodnejšie, na tento zápis mu stačilo iba 56 minút na ihrisku.
MS vo futbale 2026 - sumáre dňa
Pred týždňom v nedeľu za 26 minút strelil gól a na dva prihral pri výhre Nemecka 7:1 nad Curacaom, v sobotu večer zase dvoma gólmi za 30 minút odvrátil blamáž proti Pobrežiu Slonoviny, ktoré ešte v 67. minúte vyhrávalo 1:0.
Undav je len štvrtým hráčom v histórii majstrovstiev sveta, ktorý strelil vyrovnávajúci aj víťazný gól ako striedajúci hráč v jednom zápase.
Gólová radosť Deniza Undava. (Autor: TASR/AP)
A príbeh 29-ročného kanoniera je tiež pozoruhodný. Jeho kariéra začínala v nemeckej štvrtej lige a ešte pred šiestimi rokmi pôsobil v tretej najvyššej nemeckej súťaži.
Z tejto úrovne ho vytiahol belgický celok Union Saint-Gilloise, ktorý mu odštartoval kariérny posun smerom nahor.
Dnes je Undav kanonierom Stuttgartu a v tejto sezóne Bundesligy strelil viac gólov ako on (19) iba Harry Kane (36).
A na svetovom šampionáte má rovnaký počet gólov ako strelci hetrikov Lionel Messi a Jonathan David.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka skupiny E
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny F
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body