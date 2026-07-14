Hrali ako švajčiarske hodinky. Španielska šou totálne zničila najdrahší tím v dejinách

Oznámili to už po prehre vo finále Ligy národov.
„19. júl 2026,“ napísal vtedy Pedri na svoj instagramový účet. Dátum finále majstrovstiev sveta. Jeho odkaz zdieľal aj Lamine Yamal. Svoj sľub splnili.
Španielsko bude 19. júla bojovať o titul majstra sveta. Do finále postúpilo po dominantnom víťazstve nad Francúzskom 2:0, ktoré zlomilo výnimočným futbalom, absolútnou kontrolou hry a gólmi Mikela Oyarzabala, ktorý premenil penaltu po faule na Laminho Yamala, a Pedra Porra.
Španieli sú už len krok od toho, aby v New Yorku vyšili na svoj dres druhú majstrovskú hviezdu. Do finále majstrovstiev sveta sa dostali iba druhýkrát vo svojej histórii.
Španielsko odohralo monumentálny zápas a predviedlo najlepší futbal, aký na turnaji ukázal ktorýkoľvek tím. Zložilo na kolená mužstvo, ktoré je lídrom rebríčka FIFA.
VIDEO: Gól Španielska z penalty na 1:0
„Je to splnený sen. Úprimne, ani v tých najkrajších snoch som si niečo také nepredstavoval. Som veľmi šťastný za prístup celého tímu od prvej minúty. Urobili sme všetko, čo bolo potrebné.
Francúzsko bolo mimoriadne silným súperom. Tento úspech patrí celému mužstvu, gratulujem všetkým,“ opisoval krajný obranca Pedro Porro.
Stred poľa rozhodol zápas
Stred poľa trénera Luisa de la Fuenteho fungoval ako švajčiarske hodinky. Fabián Ruiz, Rodri a Dani Olmo zošili každú trhlinu zápasu, dominovali vo všetkých herných činnostiach a svojou autoritou úplne prevýšili výber Didiera Deschampsa.
„Španieli dokonale prečítali, čo si večer vyžadoval, a uspali Francúzsko, ktoré práve na svoj štátny sviatok – 14. júla – zažilo, že tentoraz bola dobytou Bastilou tá ich. A jej pád znamenal koniec sna o finále,“ velebil denník Marca.
Španielska šou zasiahla každú časť zostavy. Francúzsko malo väčšie hviezdy a pripomínalo výklad talentov z inej planéty.
Španielsko však ukázalo silu kolektívu – nepriestrelnú obranu, stred poľa, ktorý bol majstrovským dielom futbalového remesla, aj útok plný obetavosti a kreativity.
Vodcom bol Pedri
Pred zápasom pútala najväčšiu pozornosť francúzska ofenzívna štvorica Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé a Bradley Barcola, akási futbalová prehliadka na Elyzejských poliach.
Oveľa menej sa hovorilo o španielskej stredovej formácii. Práve tá však rozhodla. Po boku Rodriho predviedli Fabián Ruiz a Dani Olmo výkon, ktorý sa navždy zapíše do pamäti fanúšikov a bude patriť k nezabudnuteľným momentom španielskeho futbalu.
VIDEO: Gól Španielska na 2:0
„Akoby na jediný večer otvorili dvere madridského Prada aj parížskeho Louvru a spojili umenie s futbalom.
Oyarzabal a Porro strelili góly tímu, ktorého skutočným vodcom bol Rodri,“ opisoval denník Marca.
MS vo futbale 2026 - semifinále
Francúzsko - Španielsko 0:2 (0:1)
Góly: 22. Oyarzabal (z 11 m), 58. Porro.
Rozhodcovia: Barton - Moran (obaja Sal.), Pupiro (Nik.), ŽK: Rabiot, Mbappe - Cucurella
Diváci: 70.176
Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne (72. T. Hernandez) - Tchouameni, Rabiot (46. Kone) - Dembele, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doue) - Mbappe
Španielsko: Simon - Porro (83. Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri - Olmo (78. Merino), Ruiz (78. Pedri) - Yamal, Oyarzabal (74. Torres), Baena (83. Williams)
Španieli boli lepší, taktickejší a sebavedomejší. Mali hru pod absolútnou kontrolou. Súpera nepustili do jedinej veľkej šance.
Mbappé a Olise boli úplne neviditeľní
V bráne stál senzačný Unai Simón. Spoľahlivo chytal a ešte lepšie čítal hru. Odvážnymi vybehnutiami často suploval stopéra a zneškodnil všetko nebezpečné.
Šéf obrany Pau Cubarsí opäť ukázal obrovský talent. Cez jeho obranu neprešiel nikto. Len málokto by povedal, že vo veku 19 rokov hrá svoj prvý svetový šampionát. Pôsobil s neuveriteľnou suverenitou.
Druhý gól strelil obranca Pedro Porro, ktorý podal rovnako dominantný výkon aj v defenzíve.