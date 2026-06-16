    Deň 5 na MS: Iránci bučali na vlastnú hymnu a oslavovali gól súpera. Víťaz dňa remíz je jasný

    Muž trhá iránsku vlajku počas sledovania zápasu G-skupiny Irán – Nový Zéland na MS vo futbale 2026.
    Muž trhá iránsku vlajku počas sledovania zápasu G-skupiny Irán – Nový Zéland na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|16. jún 2026 o 09:00
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    Sumár piateho hracieho dňa na MS vo futbale.

    Keď hrá krajina futbal na pôde štátu, s ktorým je vo vojne, je to garancia veľkého napätia.

    Tomu čelí na MS vo futbale 2026 iránska reprezentácia.

    Irán je od 28. februára vo vojne s USA a dlho sa zdalo pravdepodobné, že na šampionáte ani nebude môcť hrať. To sa nakoniec neudialo a Iránčania sú v Severnej Amerike.

    Všetky tri skupinové duely odohrajú na pôde Spojených štátov, ale trénujú v Mexiku. Do USA môžu vycestovať len v deň zápasu.

    Nie však všetci. Američania neudelili víza 15 členom iránskej výpravy.

    Svoj prvý zápas odohral Irán proti Novému Zélandu len pár hodín potom, ako svet obleteli informácie o blížiacom sa konci vojny.

    Dohoda medzi USA a Iránom by mala byť oficiálne uzavretá a platná od piatku.

    Z futbalového hľadiska bol duel Iránu, ktorý sa pripravoval v náročných podmienkach, a Nového Zélandu, ktorý je tretí najnižšie postavený tím na MS, prekvapivo zaujímavý.

    Momentka zo zápasu Irán - Nový Zéland
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    Mimo ihriska ho sprevádzali prísne kontroly a aj protesty.

    Na ihrisku si však tímy striedali šance, vyslali dokopy 12 striel na bránu a Irán vždy dobiehal Nový Zéland. Duel skončil remízou 2:2.

    Nový Zéland, ktorému patrí 85. miesto v rebríčku FIFA, remizoval na MS vo štvrtom zápase za sebou.

    Naposledy hrali na šampionáte 2010, kde v základnej skupine odohrali tri nerozhodné zápasy – so Slovenskom, Talianskom a Paraguajom. Zahrali si aj na MS 1982 a na svoju prvú výhru stále čakajú.

    Iránska vlajka nereprezentuje ľudí

    Sofi Stadium v Los Angeles bol takmer vypredaný. Duel sledovalo vyše 70-tisíc divákov, z ktorých väčšina boli priaznivci Iránu, ktorých žije v Kalifornii niekoľko stoviek tisíc.

    Boli rozpoltení.

    Na jednej strane cítili hrdosť, že ich národný tím je na najvyššom fóre, na druhej strane mnohí nesúhlasia s režimom a so zabíjaním protestujúcich. A k tomu sa ešte pripája tretia strana – nesúhlas s americkým útočením na Irán a často aj na nevinných ľudí.

    Už pred výkopom sa pred štadiónom stretlo niekoľko stoviek protestujúcich proti Teheránu.

    V hľadisku sa dali spozorovať aj iránske predrevolučné vlajky s levom a slnkom, ktoré sú znakom nesúhlasu so súčasným režimom. FIFA ich však oficiálne zakázala.

    To však nezabránilo mnohým, aby si ich doniesli. Či už ako vlajky, znaky na tričkách alebo v podobe nápisov, ktoré šírili podobnú správu.

    Keď skupina šiestich iránskych fanúšikov vchádzala na štadión, mala na sebe tričká so „zakázanou“ vlajkou.

    Pri vstupe ich zastavila bezpečnostná kontrola, ktorá im povedala, že takto dnu vojsť nemôžu. Po krátkej diskusii ich požiadali, aby si svoje tričká prekryli, dali ich dolu alebo obrátili naopak.

    Keď to urobili, pustili ich na zápas. 

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