Deň 5 na MS: Iránci bučali na vlastnú hymnu a oslavovali gól súpera. Víťaz dňa remíz je jasný

Keď hrá krajina futbal na pôde štátu, s ktorým je vo vojne, je to garancia veľkého napätia.
Tomu čelí na MS vo futbale 2026 iránska reprezentácia.
Irán je od 28. februára vo vojne s USA a dlho sa zdalo pravdepodobné, že na šampionáte ani nebude môcť hrať. To sa nakoniec neudialo a Iránčania sú v Severnej Amerike.
Všetky tri skupinové duely odohrajú na pôde Spojených štátov, ale trénujú v Mexiku. Do USA môžu vycestovať len v deň zápasu.
Nie však všetci. Američania neudelili víza 15 členom iránskej výpravy.
Svoj prvý zápas odohral Irán proti Novému Zélandu len pár hodín potom, ako svet obleteli informácie o blížiacom sa konci vojny.
Dohoda medzi USA a Iránom by mala byť oficiálne uzavretá a platná od piatku.
Z futbalového hľadiska bol duel Iránu, ktorý sa pripravoval v náročných podmienkach, a Nového Zélandu, ktorý je tretí najnižšie postavený tím na MS, prekvapivo zaujímavý.
Mimo ihriska ho sprevádzali prísne kontroly a aj protesty.
Na ihrisku si však tímy striedali šance, vyslali dokopy 12 striel na bránu a Irán vždy dobiehal Nový Zéland. Duel skončil remízou 2:2.
Nový Zéland, ktorému patrí 85. miesto v rebríčku FIFA, remizoval na MS vo štvrtom zápase za sebou.
Naposledy hrali na šampionáte 2010, kde v základnej skupine odohrali tri nerozhodné zápasy – so Slovenskom, Talianskom a Paraguajom. Zahrali si aj na MS 1982 a na svoju prvú výhru stále čakajú.
Iránska vlajka nereprezentuje ľudí
Sofi Stadium v Los Angeles bol takmer vypredaný. Duel sledovalo vyše 70-tisíc divákov, z ktorých väčšina boli priaznivci Iránu, ktorých žije v Kalifornii niekoľko stoviek tisíc.
Boli rozpoltení.
Na jednej strane cítili hrdosť, že ich národný tím je na najvyššom fóre, na druhej strane mnohí nesúhlasia s režimom a so zabíjaním protestujúcich. A k tomu sa ešte pripája tretia strana – nesúhlas s americkým útočením na Irán a často aj na nevinných ľudí.
Už pred výkopom sa pred štadiónom stretlo niekoľko stoviek protestujúcich proti Teheránu.
V hľadisku sa dali spozorovať aj iránske predrevolučné vlajky s levom a slnkom, ktoré sú znakom nesúhlasu so súčasným režimom. FIFA ich však oficiálne zakázala.
To však nezabránilo mnohým, aby si ich doniesli. Či už ako vlajky, znaky na tričkách alebo v podobe nápisov, ktoré šírili podobnú správu.
Keď skupina šiestich iránskych fanúšikov vchádzala na štadión, mala na sebe tričká so „zakázanou“ vlajkou.
Pri vstupe ich zastavila bezpečnostná kontrola, ktorá im povedala, že takto dnu vojsť nemôžu. Po krátkej diskusii ich požiadali, aby si svoje tričká prekryli, dali ich dolu alebo obrátili naopak.
Keď to urobili, pustili ich na zápas.
„Vlajka, ktorú ukazuje FIFA, nereprezentuje ľudí. Je len symbolom útlaku a zabíjania mnohých ľudí počas posledných 47 rokov. Chceme priniesť náš symbol slobody,“ povedal jeden z fanúšikov pre magazín TheAthletic.
Niektorí Iránci vyjadrili protest proti súčasnému iránskemu režimu aj svojimi hlasivkami. Bučali počas iránskej hymny a oslavovali rýchly gól Nového Zélandu.
Väčšina sa však tešila z dvoch iránskych gólov.
Ďalší fanúšikovia, sediaci v prvom rade, priniesli bannery, na ktorých bol nápis „Minab168“. Pripomenul zabitie 168 detí v základnej škole v južnom Iráne počas prvého dňa vojnového konfliktu s USA. Bezpečnostná služba banner skonfiškovala.
Keď sa títo fanúšikovia rozprávali s novinármi, prišiel ďalší Iránec, ktorý je proti súčasnému režimu, a vykríkol na nich: „Hanba vám!“
Voči čomu sa priaznivci s bannerom Minab168 výrazne ohradili: „To vôbec nie je pravda, nezastávame sa režimu, len podporujeme nevinných ľudí z Iránu a tých, ktorí boli zabití.“
Vždy dokážeme nemožné, hlásia Kapverďania
Všetky štyri duely hracieho dňa skončili remízou, čo sa stalo vôbec prvýkrát od 15. júna 1958.
Rolu favorita nenaplnili Španieli, Belgičania ani Uruguajčania.
Najväčším prekvapením bola bezmocnosť Španielov. Proti Kapverdám si vylámali zuby na brankárovi Vozinhovi a odišli len s remízou 0:0.
„Zaslúži si sochu v hlavnom meste, to určite,“ vravel jeden z fanúšikov o hráčovi zápasu.
„Naši hráči na ihrisku nechali krv, slzy, pot a dušu. Hrali pre nás. V našom prvom zápase na MS neskutočne bojovali proti majstrom Európy. Sme veľmi hrdí.“
Ostrovný národ, ktorý má len 525-tisíc obyvateľov a ktorý bol do roku 1975 súčasťou Portugalska, zažil na MS debut, na aký nikdy nezabudne. Remíza má chuť veľkého víťazstva.
„50 rokov dozadu, keď sme získali svoju nezávislosť, nám hovorili, že tento štát bude zlyhaním,“ povedal jeden z fanúšikov, ktorý cestoval až do Atlanty. „Nemali sme zdroje, nemali sme vodu, ale my vždy dokážeme niečo nemožné. Takí sú Kapverďania, je to v našej DNA.“
Španieli sú síce úradujúcimi majstrami Európy, ale od ich titulu v roku 2010 sa im na MS nedarí. Z 12 duelov vyhrali len tri.
V roku 2014 vypadli už v skupine po prehrách s Holandskom a Čile. Zvíťazili len nad Austráliou.
O štyri roky na to zaznamenali jedinú výhru proti Iránu. V osemfinále vypadli po penaltách s domácim Ruskom.
V Katare deklasovali Kostariku 7:0, ale remizovali s Nemeckom a prehrali s Japonskom. Vo vyraďovacom súboji ich po penaltách zdolalo Maroko.
Teraz začali opäť deľbou bodov a platí tak, že z posledných 15 turnajov vyhrali otvárací duel len trikrát.
„Každý španielsky hráč vyzeral horšie ako jeho reálna verzia,“ kritizoval výkon denník Marca.
Jeden z najväčších favoritov na zisk titulu má po prvej remíze podľa analytikov stále 68-percentnú šancu na víťazstvo v skupine. Predtým to však bolo až 81 percent.
Kapverdy si zase vďaka prvému bodu vylepšili svoje šance na postup zo skupiny z 32 na 52 percent.
Supernáhradník Lukaku
Rolu favorita nesplnili ani Uruguajčania po remíze 1:1 so Saudskou Arábiou.
„Favoriti sa zatriasli. Uruguaj napodobnil európskych šampiónov a nedokázal viac ako remizovať so Saudskou Arábiou,“ písal španielsky web AS, ktorý kritizoval úroveň zápasu počas prvých minút.
„Hydratačná prestávka, o ktorej sa tak veľa hovorilo, bola najlepšia vec, ktorá sa stala počas prvých 25 minút zápasu. Nula šancí, nula akcií.“
Uruguajčania sa museli dostať do zápasu a vyrovnávajúci gól strelili až v 80. minúte.
V podobnej situácii boli Belgičania, ktorí proti Egyptu prehrávali od 20. minúty. Vyrovnali v druhom polčase, pár sekúnd po príchode Romelua Lukakua na ihrisko.
Robustný útočník síce nakoniec nebol strelcom gólu (vlastný gól si dal Hany), ale svojou aktivitou sa pričinil o to, že gól padol.
Mohamed Hany strieľa vlastný gól. (Autor: TASR/AP)
Útočník Neapolu zasiahol počas sezóny len do siedmich zápasov a odohral len 69 minút. Na šampionáte tak nie je v najlepšej fyzickej kondícii a nedokáže odohrať celé stretnutie.
Belgický tréner Rudi Garcia povedal, že nastupovať bude na pár minút, podľa toho, ako bude pripravený.
„Už teraz je to príbeh so šťastným koncom, lebo sme si nemysleli, že bude vôbec schopný ísť na MS. Ak si dokáže zastať rolu supernáhradníka a skórovať vždy, keď naskočí do zápasu, bude to skvelé,“ hovoril Garcia.
„Ak si obranca a vidíš, že Lukaku ide zo striedačky, asi sa začneš triasť vo svojich topánkach.“
Tabuľka skupiny G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny H
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body