    Deň 9 na MS: Nikoho nefauloval, no bol vylúčený. Rozhodca po prvý raz uplatnil nové pravidlo

    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026.
    Fotogaléria (119)
    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|20. jún 2026 o 08:15
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    Sumár deviateho hracieho dňa na MS vo futbale.

    V noci z piatka na sobotu na MS vo futbale 2026 padli dva najrýchlejšieho góly tohto šampionátu, spoznali sme ďalšieho postupujúceho aj prvých vypadávajúcich.

    Najviac diskutovaným momentom však bude červená karta pre Paraguajčana Miguela Almirona, ktorý bol vylúčený potom, keď si pri komunikácii so súperom zakryl ústa.

    Už sedem vlastných gólov

    Druhým postupujúcim do vyraďovacej fázy na MS 2026 sa stala reprezentácia Spojených štátov, ktorá v D-skupine zdolala Austráliu 2:0.

    Futbalisti USA vyhrali dva zápasy po sebe na svetovom šampionáte iba druhý raz v histórii. Prvýkrát sa im to podarilo pred takmer sto rokmi, v roku 1930, na prvých majstrovstvách sveta.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 9

    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    20.06. 05:00
    | Skupina D | Matchday 9
    Turecko
    Turecko
    0 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    San Francisco | San Francisco
    20.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 9
    Škótsko
    Škótsko
    0 - 1
    Maroko
    Maroko
    Boston | Boston
    20.06. 02:30
    | Skupina C | Matchday 9
    Brazília
    Brazília
    3 - 0
    Haiti
    Haiti
    Philadelphia | Philadelphia

    Americký národný tím je zároveň prvým v dejinách MS, ktorého súperi si dali v dvoch zápasoch po sebe vlastný gól.

    Na tomto turnaji padlo už sedem vlastných gólov, doterajší rekord je dvanásť, zo šampionátu v roku 2018.

    Američania viedli už v 11. minúte zápasu po vlastnom góle Camerona Burgessa, druhý presný zásah pridal ešte pred prestávkou Alex Freeman.

    VIDEO: Prvý gól USA v zápase s Austráliou

    Po góle obrancu Villarrealu signalizoval asistent rozhodcu najprv ofsajd, no následne sa ukázalo, že Freeman nebol v postavení mimo hry.

    Zrazili sa hlavami

    Kým na štadióne v Seattli všetci oslavovali, neurochirurg Chris Nowinski poukazoval na to, že aktuálne protokoly FIFA na určenie prípadného otrasu mozgu sú nedostatočné a škodlivé.

    Ešte pred druhým gólom sa Freeman a brankár Austrálie Paul Okon-Engstler zrazili hlavami a obaja ostali na trávniku viditeľne otrasení.

    Fotogaléria zo zápasu USA - Austrália na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026
    24 fotografií
    Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026Hráči USA oslavujú gól v zápase s Austráliou na MS vo futbale 2026AG38 Seattle - Futbalisti USA sa radujú z gólu v zápase D-skupiny USA – Austrália na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Seattle 19. júna 2026. FOTO TASR/AP U.S. players celebrate their side's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - USA - šport - futbal - MS26 - D-skupina - AustráliaUnited States' Brenden Aaronson, right, vies for the ball with Australia's Paul Okon-Engstler during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) and Antonee Robinson (5) celebrate after Australia's Cameron Burgess scored an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cameron Burgess (21), center, scores an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards (3) battles for the ball with Australia's Mohamed Toure (9) during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUS players celebrate after a goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun celebrates their first goal with the fans during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAG37 Seattle - Futbalisti USA Folarin Balogun (vľavo) a Antonee Robinson sa radujú z gólu v zápase D-skupiny USA – Austrália na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom meste Seattle 19. júna 2026. FOTO TASR/AP United States' Folarin Balogun (20) and Antonee Robinson (5) celebrate after scoring during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - USA - šport - futbal - MS26 - D-skupina - AustráliaAustralia's Cameron Burgess (21) scores an own goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUS players celebrate the opening goal of their team during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia's Cameron Burgess (21) and United States' Folarin Balogun (20)f[ during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Ted S. Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) and Australia's Cameron Burgess (21) battle for the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players pose for a group photo before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe United States and Australia flags are displayed before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAustralia players stand for the national anthems before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States players and staff huddle before the World Cup Group D soccer match between the United States and Australia in Seattle, Friday, June 19, 2026. (AP Photo/Maddy Grassy) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Freemana museli aj ošetrovať, no napokon ho pustili späť do hry.

    „Lekári sú nútení vyvodiť rýchle závery priamo na ihrisku. Pritom na správne vyhodnotenie otrasu mozgu treba minimálne desať minút,“ zdôraznil Nowinski pre Athletic.

    Americký špecialista patrí k zástancom zavedenia takzvaného dočasného striedania v prípade podozrenia na otrasu mozgu. Vďaka tomu by lekári mohli vyšetriť hráča v priestoroch kabíny a mohli by stanoviť presnejšiu diagnózu.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026.
    Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros signalizuje, že si ide pozrieť inkriminovanú situáciu v zápase Paraguaj-Turecko na MS 2026.
    Deň 9 na MS: Nikoho nefauloval, no bol vylúčený. Rozhodca po prvý raz uplatnil nové pravidlo
    Titanilla Bőd|dnes 08:15
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    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 9 na MS: Nikoho nefauloval, no bol vylúčený. Rozhodca po prvý raz uplatnil nové pravidlo