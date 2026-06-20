Deň 9 na MS: Nikoho nefauloval, no bol vylúčený. Rozhodca po prvý raz uplatnil nové pravidlo

V noci z piatka na sobotu na MS vo futbale 2026 padli dva najrýchlejšieho góly tohto šampionátu, spoznali sme ďalšieho postupujúceho aj prvých vypadávajúcich.
Najviac diskutovaným momentom však bude červená karta pre Paraguajčana Miguela Almirona, ktorý bol vylúčený potom, keď si pri komunikácii so súperom zakryl ústa.
Už sedem vlastných gólov
Druhým postupujúcim do vyraďovacej fázy na MS 2026 sa stala reprezentácia Spojených štátov, ktorá v D-skupine zdolala Austráliu 2:0.
Futbalisti USA vyhrali dva zápasy po sebe na svetovom šampionáte iba druhý raz v histórii. Prvýkrát sa im to podarilo pred takmer sto rokmi, v roku 1930, na prvých majstrovstvách sveta.
Americký národný tím je zároveň prvým v dejinách MS, ktorého súperi si dali v dvoch zápasoch po sebe vlastný gól.
Na tomto turnaji padlo už sedem vlastných gólov, doterajší rekord je dvanásť, zo šampionátu v roku 2018.
Američania viedli už v 11. minúte zápasu po vlastnom góle Camerona Burgessa, druhý presný zásah pridal ešte pred prestávkou Alex Freeman.
VIDEO: Prvý gól USA v zápase s Austráliou
Po góle obrancu Villarrealu signalizoval asistent rozhodcu najprv ofsajd, no následne sa ukázalo, že Freeman nebol v postavení mimo hry.
Zrazili sa hlavami
Kým na štadióne v Seattli všetci oslavovali, neurochirurg Chris Nowinski poukazoval na to, že aktuálne protokoly FIFA na určenie prípadného otrasu mozgu sú nedostatočné a škodlivé.
Ešte pred druhým gólom sa Freeman a brankár Austrálie Paul Okon-Engstler zrazili hlavami a obaja ostali na trávniku viditeľne otrasení.
Freemana museli aj ošetrovať, no napokon ho pustili späť do hry.
„Lekári sú nútení vyvodiť rýchle závery priamo na ihrisku. Pritom na správne vyhodnotenie otrasu mozgu treba minimálne desať minút,“ zdôraznil Nowinski pre Athletic.
Americký špecialista patrí k zástancom zavedenia takzvaného dočasného striedania v prípade podozrenia na otrasu mozgu. Vďaka tomu by lekári mohli vyšetriť hráča v priestoroch kabíny a mohli by stanoviť presnejšiu diagnózu.
„Ak to nedovolíme, riskujeme, že hráč bude pokračovať v hre s otrasom mozgu, čomu by sa dalo predísť,“ vyhlásil Nowinski.
Známym prípadom z minulosti je nemecký futbalista Christoph Kramer, ktorý utrpel otras mozgu vo finále MS 2014.
Po zrážke hlavou sa vrátil do hry, no o niekoľko minút sa dezorientovane spýtal hlavného rozhodcu Nicolu Rizzoliho: „Toto je finále? Potrebujem vedieť, či je toto naozaj finále!“
Hlavný arbiter ihneď informoval kapitána nemeckej reprezentácie Bastiana Schweinsteigera, ale Kramer ostal na ihrisku ešte ďalších 14 minút.
Gól po 70 sekundách
Šampionát na americkom kontinente je výzvou pre fanúšikov v Európe a úroveň niektorých zápasov veľmi nepomáha v tom, aby nezaspali pred televízorom.
V súboji Škótska s Marokom padol gól už po 70 sekundách, keď sa presadil Ismail Saibari.
25-ročný Maročan v službách PSV Eindhoven skóroval aj v prvom zápase proti Brazílii.
V stretnutí so Škótskom však už žiadne ďalšie góly neprichádzali. Maroko malo viac z hry, väčšie držanie lopty a viac striel, no húževnatí Škóti si ku koncu zápasu pripravili niekoľko sľubných príležitostí.
VIDEO: Gól Maroka v zápase so Škótskom
„Po rýchlom inkasovanom góle nám trvalo asi desať minút, kým sme sa vzchopili, ale vrátili sme sa do zápasu. Slabšie tímy by sa zložili, ale my sme sa zaťali. Som hrdý na hráčov,“ skonštatoval tréner Škótska Steve Clarke.
Víťazstvom 1:0 Maroko vyrovnalo rekord Nigérie a Ghany s najvyšším počtom výhier afrických krajín na svetových šampionátoch. Všetky tri krajiny zatiaľ zaknihovali na turnajoch sedem víťazstiev.
Výhra Maroka zároveň znamená aj to, že štvrtý tím predchádzajúcich MS sa už na 99% kvalifikoval do vyraďovacej fázy.
500. zápas Viníciusa
Platí to aj v prípade Brazílie, ktorá v skupine C zdolala Haiti suverénne 3:0. Dva góly dal Matheus Cunha, tretí pridal Vinícius Júnior, pre ktorého to bol päťstý súťažný zápas v kariére.
Z toho odohral 51 za reprezentáciu, 69 za Flamengo, 375 za Real Madrid a päť za rezervu Bieleho baletu Real Madrid Castilla.
Fotogaléria zo zápasu Brazília - Haiti na MS vo futbale 2026 (skupina C)
25-ročný hráč je ťahúňom Brazílčanov na tomto šampionáte, v oboch stretnutiach sa stal mužom zápasu.
Haiti po dvoch prehrách už stratilo šancu na postup zo skupiny, ale pre ostrovnú krajinu je obrovských úspechom už samotná účasť na turnaji po 52 rokoch.
VIDEO: Prvý gól Brazílie v zápase s Haiti
Brazílčanov môže mrzieť zranenie Raphinu, ktorý odišiel z ihriska po štyridsiatich minútach.
MS vo futbale 2026 - sumáre dňa
Tréner Brazílie Carlo Ancelotti však potvrdil, že v nedeľu sa vracia do tréningu Neymar a v poslednom skupinovom zápase so Škótskom by už mal byť k dispozícii.
Turci po zápase plakali
Zápas medzi Paraguajom a Tureckom priniesol ďalší bleskový gól v úvode. Paraguajský záložník Matias Galarza skóroval už po 64 sekundách.
Bol to napokon jediný gól stretnutia. Paraguaj zvíťazil 1:0, Turci sú po dvoch zápasoch bez bodu aj bez streleného gólu a po skupinovej fáze sa lúčia so šampionátom.
Konečný výsledok však nevypovedá nič o dianí na ihrisku. Zverenci Vincenza Montellu mali 78%-né držanie lopty a celkovo 32 striel, z čoho päť mierilo do priestoru brány.
Navyše od konca prvého polčasu hralo Turecko v početnej výhode, hráč súpera Miguel Almirón totiž dostal kurióznu červenú kartu.
Nikoho sa nedotkol, nikoho nefauloval – no počas komunikácie s hráčom súpera si automaticky dlaňou zakryl ústa.
Rozhodca Ivan Arcides Barton Cisneros zo Salvadoru nevidel inkriminovaný moment, upozornil ho na to videorozhodca.
Podľa nových pravidiel sa totiž za takéto konanie udeľuje červená karta. Týmto spôsobom chce FIFA zabrániť rasistickým a iným urážkam.
„Bežná komunikácia nie je problém. Keď je to konfrontačné, je to iné. Zakrytie úst znamená, že potenciálne robíte niečo zlé,“ vysvetľoval bývalý výborný rozhodca Pierluigi Collina.
Turci však presilovku nedokázali využiť. V druhom polčase sa prakticky hralo na jednu bránu, Paraguaj hrozil ojedinele z protiútokov.
Fotogaléria zo zápasu Turecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
Ďalší gól však nepadol. Turci spálili obrovské šance a po konečnom hvizde rezignovane klesli na zem. Mert Müldür, ktorý v priebehu zápasu trafil brvno, hlasno vzlykal.
Turci dokopy v dvoch zápasoch na šampionáte mali až 62 streleckých pokusov, ale nedali ani jeden gól.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka skupiny C
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body