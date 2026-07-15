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    15.07.2026, Vyraďovacia fáza, Semifinále
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    Argentína

    Argentínska viceprezidentka pred semifinále MS: Nie je to len ďalší zápas. Scaloni prosí o pokoj

    Lionel Scaloni.
    Lionel Scaloni. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    TASR|15. júl 2026 o 13:30
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    Scaloni tlmí emócie a oddeľuje futbal od histórie, argentínska viceprezidentka však hovorí o Malvínach a Maradonovi.

    Argentínska viceprezidentka Victoria Villarruelová nesúhlasí s trénerom reprezentácie Lionelom Scalonim a v semifinále MS 2026 proti Anglicku podľa nej nepôjde len o ďalší zápas.

    Od určenia semifinálovej dvojice sa v médiách neustále spomína rivalita medzi oboma krajinami.

    Zápasy medzi týmito dvoma mužstvami totiž nabrali výrazne väčší politický rozmer odvtedy, čo Briti v roku 1982 vstúpili do vojny o Falklandské ostrovy.

    Počas nej sa Juhoameričanom nepodarilo získať kontrolu nad ostrovmi, ktoré patria Veľkej Británii od roku 1833. Deň veteránov a padlých vo vojne o Falklandy je v Argentíne štátny sviatok, oslavuje sa každý rok 2. apríla.

    Vo vojne bojoval aj Villarruelovej otec a rodáčka z Buenos Aires dala pred zápasom jasne najavo, čo si o stredajších súperoch myslí.

    „Hráme proti pirátom, ktorí si uzurpovali moc. Nie je to len ďalší zápas a ja nebudem politicky korektná. Proti Angličanom ide vždy o niečo viac. Ide o Malvíny, ide o Diega (Maradonu), je to možno posledný zápas Lea (Messiho) a ide o zastavenie útočníkov. Drž sa, Argentína! Lebo až do posledného dychu budeme žiadať späť to, čo nám patrí,“ napísala Villarruelová na sociálnej sieti X.

    Tréner Scaloni sa naopak snažil pred zápasom upokojiť emócie. Trval na tom, že „udalosti z minulosti by sa nemali spájať s týmto futbalovým zápasom“.

    A aj napriek tomu, že si vždy bude uctievať padlých vo vojne, „anglickí hráči na tom nemajú žiadny podiel viny“.

    Historická rivalita na ihrisku je výsledkom napätých duelov z MS 1966 v Anglicku, MS 1998 a MS 2002.

    Azda najpamätnejší zápas však prišiel štyri roky po vojne na šampionáte v Mexiku. Diego Maradona v ňom najprv strelil gól rukou a potom geniálnym sólom rozhodol o postupe Argentíny.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
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    dnes 13:53
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