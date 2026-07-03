Deň 22 na MS: Najkontroverznejší verdikt turnaja. VAR zabíja emócie z futbalu, tvrdí Chorvát

V 13. minúte nadstaveného času zápasu Portugalska s Chorvátskom sa zdalo, že už aj tak poriadne dramatický duel bude trvať ešte ďalších 30 minút.
Striedajúci Joško Gvardiol vyrovnal na 2:2 a Chorváti sa už tešili na predĺženie. Veľké oslavy však rýchlo zastavil ofsajdový verdikt.
Bol to však naozaj ofsajd?
Dotyk Matanoviča, ktorý poslal loptu na hráča mimo hry, nebol na prvý pohľad preukázateľný. Rozhodca sa tak išiel pozrieť na technológiu Snicko, ktorá je známa z kriketu a cez čip v lopte dokáže posúdiť, či sa niečoho dotkla.
Grafika ukázala mierny dotyk Chorváta, aj keď z niektorých uhlov to vyzeralo, že lopta sa ho ani nešuchla.
„Cítil som jemnučký dotyk s mojimi vlasmi a pýtal som sa na to rozhodcu. Nebol som si na sto percent istý, či sa ma lopta dotkla, ale rozhodca mi povedal, že majú v lopte senzor, ktorý ukázal, že tam bol kontakt,“ povedal Matanovič.
Od neho smerovala lopta do pokutového územia a prebral ju tam jeho spoluhráč Pasalič. Ten ju dotykom posunul na Gvardiola, ktorý gólovo zakončil.
Po Matanovičovi loptu tečoval aj portugalský obranca Veiga, ale ten ju nezahral úmyselne. Pasalič tak bol mimo hry a gól neplatil.
Gól Chorvátom tak ušiel doslova o vlas.
VIDEO: Neuznaný gól Chorvátska v 13. minúte nadstavenia
Krádež na MS?
Chorvátski fanúšikovia toto rozhodnutie znášali ťažko, ihrisko zahádzali fľašami. Celkovo v zápase pre ofsajd neplatili až tri chorvátske góly.
„Rozhodca povedal, že sa Matanović dotkol lopty, ale pozreli sme si nahrávky a videá. Nikde nevidíme, že by sa lopty dotkol. Takže podľa mňa, ak sa nedotkne lopty, nie je tam žiaden ofsajd,“ hovoril po zápase kapitán Luka Modrič, ktorý nebol spokojný s viacerými verdiktmi.
„Je ťažké teraz hovoriť, lebo nechcem povedať niečo, čo by som nemal,“ povedal a kritizoval aj intervenciu VAR-u pri udelení penalty pre Portugalsko.
Nespokojný bol aj tréner Zlatko Dalič:
„Prosím, nenúťte ma hovoriť o tom neuznanom góle. Nie je to na mne, povedal som, čo si myslím, ale nechcem to hlbšie analyzovať. Všetky tieto rozhodnutia berú radosť z futbalu. Nevravím, že VAR nemôže byť pomocou, ale zabíja emócie.“
Rozhodnutie neuznať gól zo 103. minúty označil španielsky web Mundo Deportivo za najkontroverznejší výrok šampionátu: „Krádež na majstrovstvách sveta? Chorvátsko explodovalo po neuznanom góle.“
K verdiktu sa vyjadrila aj FIFA:
„Podľa údajov poskytnutých technológiou „Connected Ball“ umiestnenou v lopte Trionda sa preukázalo, že v hre pred gólom proti Portugalsku došlo ku kontaktu s loptou chorvátskeho hráča č. 20 Igora Matanovića, čo umožnilo rozhodcovi správne určiť ofsajd a gól neuznať.
Senzory umiestnené v lopte Trionda dokážu detekovať aj ten najmenší kontakt, ktorý sa divákom zobrazuje vo vysielaní ako „grafika srdcového tepu“ a poskytuje rozhodcom bezprecedentné množstvo údajov na rýchle a presné rozhodovanie.“
Nešťastný koniec tak veľmi pravdepodobne znamenal aj rozlúčku pre Luku Modriča.
„Boli to zrejme jeho posledné majstrovstvá sveta,“ vravel tréner Dalič. „Mrzí ma, že skončili takto. Luka bol znova jedným z našich kľúčových hráčov. Ukázal svoje kvality a charakter a viedol Chorvátsko až do konca.“
Španieli pripomenuli EURO 2024
Víťazným gólom tak nakoniec ostala hlavička Gonzala Ramosa zo štvrtej nadstavenej minúty.
Penaltovým zásahom prispel aj Cristiano Ronaldo, ktorý si pripísal vôbec prvý gól vo vyraďovacej fáze MS.
Portugalsko po dramatickej výhre 2:1 postúpilo do osemfinále, kde sa stretne so Španielskom, ktoré zvíťazilo nad Rakúskom 3:0 a prvýkrát na turnaji pripomínalo víťazné mužstvo z EURO 2024.
„Skvelé tímy podajú dobrý výkon, keď je to potrebné. Odohrali sme takmer perfektný zápas, ale musíme sa naďalej zlepšovať,“ povedal tréner Luis de Fuente, ktorý je ako tréner La Roja na veľkom turnaji stále nezdolaný.
„Dnešný výkon by mal byť základom pre to, čo nás čaká najbližšie.“
Dvoma gólmi pomohol k triumfu tichý hrdina – Mikel Oyarzabal.
„Som šťastný, že som pomohol tímu dostať sa do ďalšieho kola. Bol to komplikovaný zápas. Vedeli sme, že bude náročný a proti veľmi fyzickému tímu, ale mali sme dobrý deň a odohrali sme dobrý duel,“ povedal 29-ročný útočník.
Prediktívny model magazínu TheAthletic dáva Španielsku v ďalšom kole proti susedom z Portugalska 61-percentnú šancu na úspech.
Najväčšia spálená šanca turnaja
Až päť zo šiestich mužstiev v hre bolo z Európy. Výnimkou boli len hráči Alžírska, ktorí podľahli Švajčiarsku 0:2.
Švajčiari vyhrali na MS vo vyraďovacej fáze prvýkrát od roku 1938 a podali dominantný výkon. Štatistiku očakávaných gólov ovládli 2,5:0,7 a v strelách na bránu viedli 5:2.
Poľahky mohli vyhrať aj 3:0, ale to by Fabian Rieder nemohol zahodiť stopercentnú gólovú situáciu. V 81. minúte dostal loptu osamotený a asi dva metre pred bránou.
Trafil však len do brankára a postaral sa o najväčšiu spálenú šancu na turnaji.
Nemuselo ho to však mrzieť. Švajčiari aj tak prvýkrát od roku 1954 vo vyraďovacom stretnutí strelili viac ako jeden gól a v ďalšom kole sa stretnú vo Vancouveri s lepším z dvojice Kolumbia – Ghana.