    Deň 22 na MS: Najkontroverznejší verdikt turnaja. VAR zabíja emócie z futbalu, tvrdí Chorvát

    Luka Modrič po prehre s Portugalskom na MS 2026.
    Fotogaléria (72)
    Luka Modrič po prehre s Portugalskom na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Samuel Grega|3. júl 2026 o 09:20
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    Sumár 22. hracieho dňa na MS vo futbale.

    V 13. minúte nadstaveného času zápasu Portugalska s Chorvátskom sa zdalo, že už aj tak poriadne dramatický duel bude trvať ešte ďalších 30 minút.

    Striedajúci Joško Gvardiol vyrovnal na 2:2 a Chorváti sa už tešili na predĺženie. Veľké oslavy však rýchlo zastavil ofsajdový verdikt.

    Bol to však naozaj ofsajd?

    Dotyk Matanoviča, ktorý poslal loptu na hráča mimo hry, nebol na prvý pohľad preukázateľný. Rozhodca sa tak išiel pozrieť na technológiu Snicko, ktorá je známa z kriketu a cez čip v lopte dokáže posúdiť, či sa niečoho dotkla.

    Grafika ukázala mierny dotyk Chorváta, aj keď z niektorých uhlov to vyzeralo, že lopta sa ho ani nešuchla.

    „Cítil som jemnučký dotyk s mojimi vlasmi a pýtal som sa na to rozhodcu. Nebol som si na sto percent istý, či sa ma lopta dotkla, ale rozhodca mi povedal, že majú v lopte senzor, ktorý ukázal, že tam bol kontakt,“ povedal Matanovič.

    Fotogaléria zo zápasu Portugalsko - Chorvátsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) shakes hands with Croatia's Luka Modric (10) before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Portugal starting players pose for a team photo at the beginning of the World Cup round of 32 soccer match against Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Croatia fans cheer during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Croatia's Luka Modric (10) looks on before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    72 fotografií
    Portugal's Cristiano Ronaldo (7) waves to fans alongside teammates as they arrive for the anthems before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia starting eleven pose for a team photo before during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia goalkeeper Dominik Livakovic, center, clears the ball next to Portugal's Cristiano Ronaldo, back, during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Martin Baturina gestures during the World Cup round of 32 soccer match against Portugal in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) watches as Croatia's Nikola Vlasic (13) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Josip Stanisic (2) heads the ball as Portugal's Rafael Leao (17) looks on during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) watches as Croatia's Nikola Vlasic (13) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports;FIFA;World Cup;athletes;athletic;competition;competitive; - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Luka Modric (10) moves past Portugal's Joao Cancelo (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. 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(AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal and Croatia line up for the national anthems before the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring a goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Ruben Dias (3) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring a goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates after scoring their first a goal past Croatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diego Costa (1) is scored on by Croatia's Ivan Perisic, not shown, as Joao Cancelo (20) defends during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Mateo Kovacic (8) takes a shot on goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo, left facing, is mobbed by teammates after scoring a goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Igor Matanovic (20) heads the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Renato Veiga (13) battles with Croatia's Igor Matanovic (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal goalkeeper Diogo Costa (1) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates in front of fans after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo celebrates after scoring his side's first goal against Croatia during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates scoring their opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Cristiano Ronaldo (7) celebrates with teammates after scoring their first a goal on a penalty kick during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) scores a goal past Portugal's Joao Cancelo (20) and goalkeeper Diego Costa (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia goalkeeper Dominik Livakovic (1) makes a save against Portugal's Cristiano Ronaldo (7) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPortugal's Rafael Leao (17) plays the ball against Croatia's Igor Matanovic (20) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) scores the first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Sam Balkansky) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Nathan Denette/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianCroatia's Ivan Perisic (14) is congratulated by his teammates after scoring his side's first goal against Portugal during the World Cup round of 32 soccer match in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Stephanie Scarbrough) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates in front of fans after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Jared Freed) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) scores a goal past Portugal's Joao Cancelo (20) and goalkeeper Diego Costa (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadianFans watch the match in the late afternoon sunlight during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Igor Matanovic (20) battles for a header with Portugal's Vitinha (23) during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (AP Photo/Mike Stewart) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCroatia's Ivan Perisic (14) celebrates after scoring their first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Portugal and Croatia in Toronto, Thursday, July 2, 2026. (Chris Young/The Canadian Press via AP) - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian - Sports - FIFA - World Cup - athletes - athletic - competition - competitive - events - field - football - games - soccer - World Cup 2026 - General - footer - footy - game - players - team - canada - canadian

    Od neho smerovala lopta do pokutového územia a prebral ju tam jeho spoluhráč Pasalič. Ten ju dotykom posunul na Gvardiola, ktorý gólovo zakončil.

    Po Matanovičovi loptu tečoval aj portugalský obranca Veiga, ale ten ju nezahral úmyselne. Pasalič tak bol mimo hry a gól neplatil.

    Gól Chorvátom tak ušiel doslova o vlas.

    VIDEO: Neuznaný gól Chorvátska v 13. minúte nadstavenia

    Krádež na MS?

    Chorvátski fanúšikovia toto rozhodnutie znášali ťažko, ihrisko zahádzali fľašami. Celkovo v zápase pre ofsajd neplatili až tri chorvátske góly.

    „Rozhodca povedal, že sa Matanović dotkol lopty, ale pozreli sme si nahrávky a videá. Nikde nevidíme, že by sa lopty dotkol. Takže podľa mňa, ak sa nedotkne lopty, nie je tam žiaden ofsajd,“ hovoril po zápase kapitán Luka Modrič, ktorý nebol spokojný s viacerými verdiktmi.

    „Je ťažké teraz hovoriť, lebo nechcem povedať niečo, čo by som nemal,“ povedal a kritizoval aj intervenciu VAR-u pri udelení penalty pre Portugalsko. 

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

    Deň 1 Deň 2 Deň 3 Deň 4 Deň 5 Deň 6 Deň 7 Deň 8 Deň 9 Deň 10 Deň 11 Deň 12 Deň 13 Deň 14 Deň 15 Deň 16 Deň 17 Deň 18 Deň 19 Deň 20 Deň 21

    Nespokojný bol aj tréner Zlatko Dalič:

    „Prosím, nenúťte ma hovoriť o tom neuznanom góle. Nie je to na mne, povedal som, čo si myslím, ale nechcem to hlbšie analyzovať. Všetky tieto rozhodnutia berú radosť z futbalu. Nevravím, že VAR nemôže byť pomocou, ale zabíja emócie.“

    Rozhodnutie neuznať gól zo 103. minúty označil španielsky web Mundo Deportivo za najkontroverznejší výrok šampionátu: „Krádež na majstrovstvách sveta? Chorvátsko explodovalo po neuznanom góle.“

    K verdiktu sa vyjadrila aj FIFA:

    „Podľa údajov poskytnutých technológiou „Connected Ball“ umiestnenou v lopte Trionda sa preukázalo, že v hre pred gólom proti Portugalsku došlo ku kontaktu s loptou chorvátskeho hráča č. 20 Igora Matanovića, čo umožnilo rozhodcovi správne určiť ofsajd a gól neuznať.

    Senzory umiestnené v lopte Trionda dokážu detekovať aj ten najmenší kontakt, ktorý sa divákom zobrazuje vo vysielaní ako „grafika srdcového tepu“ a poskytuje rozhodcom bezprecedentné množstvo údajov na rýchle a presné rozhodovanie.“

    Nešťastný koniec tak veľmi pravdepodobne znamenal aj rozlúčku pre Luku Modriča.

    „Boli to zrejme jeho posledné majstrovstvá sveta,“ vravel tréner Dalič. „Mrzí ma, že skončili takto. Luka bol znova jedným z našich kľúčových hráčov. Ukázal svoje kvality a charakter a viedol Chorvátsko až do konca.“

    Španieli pripomenuli EURO 2024

    Víťazným gólom tak nakoniec ostala hlavička Gonzala Ramosa zo štvrtej nadstavenej minúty.

    Penaltovým zásahom prispel aj Cristiano Ronaldo, ktorý si pripísal vôbec prvý gól vo vyraďovacej fáze MS.

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    Portugalsko po dramatickej výhre 2:1 postúpilo do osemfinále, kde sa stretne so Španielskom, ktoré zvíťazilo nad Rakúskom 3:0 a prvýkrát na turnaji pripomínalo víťazné mužstvo z EURO 2024.

    „Skvelé tímy podajú dobrý výkon, keď je to potrebné. Odohrali sme takmer perfektný zápas, ale musíme sa naďalej zlepšovať,“ povedal tréner Luis de Fuente, ktorý je ako tréner La Roja na veľkom turnaji stále nezdolaný.

    „Dnešný výkon by mal byť základom pre to, čo nás čaká najbližšie.“

    Dvoma gólmi pomohol k triumfu tichý hrdina – Mikel Oyarzabal.

    „Som šťastný, že som pomohol tímu dostať sa do ďalšieho kola. Bol to komplikovaný zápas. Vedeli sme, že bude náročný a proti veľmi fyzickému tímu, ale mali sme dobrý deň a odohrali sme dobrý duel,“ povedal 29-ročný útočník.

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    Prediktívny model magazínu TheAthletic dáva Španielsku v ďalšom kole proti susedom z Portugalska 61-percentnú šancu na úspech.

    Najväčšia spálená šanca turnaja

    Až päť zo šiestich mužstiev v hre bolo z Európy. Výnimkou boli len hráči Alžírska, ktorí podľahli Švajčiarsku 0:2.

    Švajčiari vyhrali na MS vo vyraďovacej fáze prvýkrát od roku 1938 a podali dominantný výkon. Štatistiku očakávaných gólov ovládli 2,5:0,7 a v strelách na bránu viedli 5:2.

    Poľahky mohli vyhrať aj 3:0, ale to by Fabian Rieder nemohol zahodiť stopercentnú gólovú situáciu. V 81. minúte dostal loptu osamotený a asi dva metre pred bránou.

    Trafil však len do brankára a postaral sa o najväčšiu spálenú šancu na turnaji.

    Nemuselo ho to však mrzieť. Švajčiari aj tak prvýkrát od roku 1954 vo vyraďovacom stretnutí strelili viac ako jeden gól a v ďalšom kole sa stretnú vo Vancouveri s lepším z dvojice Kolumbia – Ghana.

    Pavúk play-off MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    4.7.2026 00:00
    Kapverdy
    CPV
    Austrália
    AUS
    3.7.2026 20:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    4.7.2026 03:30
    Ghana
    GHA
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    4.7.2026 23:00
    Francúzsko
    FRA
    Kanada
    CAN
    4.7.2026 19:00
    Maroko
    MAR
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Štvrťfinále
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Luka Modrič po prehre s Portugalskom na MS 2026.
    Luka Modrič po prehre s Portugalskom na MS 2026.
    Deň 22 na MS: Najkontroverznejší verdikt turnaja. VAR zabíja emócie z futbalu, tvrdí Chorvát
    Samuel Gregadnes 09:20
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