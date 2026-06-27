Deň 16 na MS: Nešťastný brankár sám požiadal o striedanie, rozprávka malej krajiny pokračuje

Gólové hody, brankárske príbehy a nesmierna dráma na záver. Šestnásty hrací deň na MS 2026 priniesol hetrik Ousmanea Dembelého, pokračovanie exotickej rozprávky aj protesty a diskusie už pred úvodným výkopom.
Hetrik a rekord
Francúzsko dominovalo aj v poslednom kole skupiny I a B-tím Nórska s prehľadom zdolalo 4:1.
Ousmane Dembelé dosiahol druhý najskorší hetrik v histórii šampionátov. Na tri góly mu stačilo 32 minút.
Rýchlejšie skompletizoval svoj hetrik iba Rakúšan Erik Probst v roku 1954 proti Československu.
Francúzsky tím viedol v zápase proti Nórom asistent Guy Stephane, Didier Deschamps totiž odcestoval domov na pohreb svojej matky. K tímu sa opäť pripojí v sobotu.
Senegal ešte nikdy neprehral tri zápasy po sebe na majstrovstvách sveta a vyhol sa tomu aj teraz.
V druhom stretnutí skupiny I zdolal Irak vysoko 5:0 a vytvoril si veľmi nádejnú pozíciu na postup z tretieho miesta. Na konci hracieho dňa už mal postupovú istotu, s tromi bodmi a so skóre +2 mu účasť vo vyraďovacej fáze neujde.
Mužom zápasu sa stal Pepe Gueye, ktorý nastúpil v 57. minúte a dal tretí a štvrtý gól svojho tímu.
Senegal sa stal prvým africkým mužstvom, ktoré dalo päť gólov v jednom zápase na MS.
Vozinha ako Shilton a Zoff
Príbehy šampionátu píšu aj brankári-veteráni. Gólman Kapverd Vozinha na tomto turnaji už dvakrát udržal čisté konto.
Bezgólová remíza proti Saudskej Arábii napokon znamenala pre nováčika druhé miesto v skupine H.
Tentoraz sa 40-ročný brankár, ktorý pôsobil aj v AS Trenčín, nemusel tak predvádzať ako proti Španielsku, na jeho bránu smerovali iba tri strelecké pokusy. Jeho mama však bola v hľadisku vo vytržení.
Z Vozinhu sa stáva svetová superstar, každý jeho dotyk s loptou sprevádzali na štadióne v Houstone obrovské ovácie.
Je iba tretím brankárom v histórii, ktorý po štyridsiatke zaznamenal dve čisté kontá na majstrovstvách sveta – pred ním to dokázali iba Peter Shilton a Dino Zoff.
Kapverdy mohli zápas aj vyhrať, najmä v záverečnej štvrťhodine mali niekoľko šancí. Rozhodnúť mohli Laros Duarte a Garry Rodrigues.
Vzhľadom na výsledok druhého zápasu však aj jeden bod znamenal, že rozprávkový príbeh Kapverd bude pokračovať.
Fotogaléria zo zápasu Kapverdy - Saudská Arábia na MS vo futbale 2026 (skupina H)
Ostrovná krajina má približne 525 tisíc obyvateľov. Je tretím najmenším účastníkom v histórii MS po Curacau a Islande a najmenším, ktorý sa dostal do vyraďovacej fázy.
Na šampionát by sa kvalifikovala aj keby sa konal v pôvodnom formáte s 32 tímami, keďže vyhrala svoju kvalifikačnú skupinu, kde predbehla aj Kamerun. Do vyraďovacej fázy sa tiež dostala z druhého miesta, nemusela sa spoliehať na tabuľku tretích tímov.
S troma remízami sa naposledy postupovalo zo skupiny na MS 1998, vtedy sa to podarilo Čile.
V šestnásťfinále sa Kapverdy stretnú s úradujúcim majstrom sveta Argentínou, na čele s Lionelom Messim.
Výsledky na MS vo futbale - deň 16
Rozpad uruguajskej kabíny
Uruguajský brankár Fernando Muslera dúfal, že šampionát bude krásnou bodkou za jeho kariéru.
Pre tohto štyridsiatnika sa však turnaj stal nočnou morou. Nebol síce jedinou príčinou neúspechu dvojnásobného majstra sveta, no krutý brankársky osud zariadil, že pri jedinom góle v zápase Španielsko – Uruguaj práve on spravil obrovskú chybu.
Alex Banea vyslal jedinú strelu Španielov na bránu za celých 90 minút. Muslerovi lopta vypadla z rúk a dokotúľala sa do bránky.
VIDEO: Muslerova chyba v zápase Španielsko - Uruguaj
Španieli zvíťazili 1:0, Uruguaj obsadil tretie miesto skupiny iba s dvoma bodmi, čo mu nedáva už ani matematickú šancu na postup.
Juhoamerický tím nepostúpil zo skupiny druhý raz po sebe, celkovo sa mu to stalo po piatykrát.
Uruguaj iba remizoval so Saudskou Arábiou (0:0) aj s Kapverdami (2:2). V zápase s nováčikom tiež išiel minimálne jeden gól na vrub Musleru.
137-násobný reprezentant v druhom polčase už nechytal. Fanúšikovia na sociálnej sieti už počas stretnutia špekulovali, či bolo treba takto verejne ponížiť futbalistu, ktorý sa zúčastnil na piatich majstrovstvách sveta.
Tréner Uruguaja Marcelo Bielsa však po zápase objasnil, čo sa stalo. „Nebolo to moje rozhodnutie. Muslera prišiel za mnou, aby som ho vystriedal,“ vravel 70-ročný tréner, ktorý vedie Uruguaj od roku 2023 a už vopred oznámil, že po šampionáte končí.
Fotogaléria zo zápasu Uruguaj - Španielsko na MS vo futbale 2026 (skupina H)
Sebakriticky poznamenal, že nedokázal využiť potenciál svojich hráčov. O problémoch v kabíne prenikli informácie už pred zápasom. Bielsa sa mal stretnúť s lídrami kabíny pred posledným stretnutím v skupine a rozišli sa nahnevaní a nespokojní.
Hráčom sa nepozdávala pripravovaná taktika proti Španielom, Bielsa ich zase obvinil, že ho chcú zosadiť z pozície.
Už aj s čerstvým otcom
Víťazom skupiny G sa napokon stalo Belgicko, ktoré bolo pred posledným kolom iba na treťom mieste.
V záverečnom zápase skupiny však s prehľadom zvíťazilo nad Novým Zélandom 5:1.
Do zostavy „červených diablov“ sa vrátil Jeremy Doku, ktorý opustil mužstvo, aby bol prítomný pri narodení svojho syna Praisea.
Fotogaléria zo zápasu Nový Zéland - Belgicko na MS vo futbale 2026 (skupina G)
Francúzska reportérka denníka L’Équipe kritizovala Dokuho rozhodnutie, no Belgičana sa zastali spoluhráči.
„Sám mám tri deti a bol som pri ich narodení. Je to najkrajšia vec na svete a tie spomienky mi nikto nevezme,“ vravel Youri Tielemans.
V zápase s Novým Zélandom odohral Doku 56 minút.
Belgicko malo v zápase obrovskú prevahu, zaznamenalo celkovo 35 striel, z toho 10 smerovalo na bránu.
Dráma v závere
V druhom zápase skupiny sa stretol Egypt s Iránom. Stretnutie vyvolalo vášne už pred úvodným výkopom. V jeho dejisku, v Seattli sa cez víkend koná Pride a samospráva už pred žrebom skupín určila tento zápas za „Pride Game“.
Iróniou osudu bolo, že sa v ňom napokon stretli mužstvá krajín, ktoré považujú homosexualitu za trestný čin. V Iráne za ňu dokonca hrozí aj trest smrti.
Obe krajiny protestovali proti tomu, aby boli v hľadisku dúhové vlajky, ale FIFA tentoraz neustúpila.
Pred zápasom sa pred štadiónom miešali účastníci Prideu a protestujúci proti súčasnému iránskemu režimu. K žiadnym konfliktom nedošlo.
Fotogaléria zo zápasu Egypt - Irán na MS vo futbale 2026 (skupina G)
Samotný zápas však priniesol obrovskú drámu, hoci po rušnom úvode nasledovala dlhá nudná fáza a veci sa znovu začali diať až v závere.
Egypt viedol už po piatich minútach gólom Mahmouda Sabera. Irán mohol vyrovnať z penalty, no strelu Mehdiho Taremiho chytil egypstký brankár Oufa Shobeir. Po štvrťhodine hry však vyrovnal Ramin Rezeian.
Zápas napokon skončil remízou 1:1, hoci Irán v pridanom čase dal ďalší gól. Ten by ho posunul na druhé miesto tabuľky a medzi istých postupujúcich.
Autor gólu Shoja Khalilzadeh oslavoval svoj presný zásah vo vytržení pred striedačkou, nasadil si vtipné slnečné okuliare a užíval si slávu – no po niekoľkých minútach vysvitlo, že pol v postavení mimo hry.
Iránčania sa v priebehu minúty znovu octili namiesto neba v pekle. Stále mohli rozhodnúť, no ich posledná hlavička trafila brvno.
Tréner Amir Ghalenoei sa po záverečnom hvizde len díval do prázdna a mnohým hráčom sa tisli slzy do očí.
Irán však má reálnu šancu postúpiť medzi 32 najlepších tímov aj s tromi bodmi, no musí čakať na výsledky zo záverečného hracieho dňa skupinovej fázy.
Tabuľka skupiny H
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny G
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body