    Deň 16 na MS: Nešťastný brankár sám požiadal o striedanie, rozprávka malej krajiny pokračuje

    Z brankára Kapverd Vozinhu sa stáva superstar šampionátu.
    Fotogaléria (214)
    Z brankára Kapverd Vozinhu sa stáva superstar šampionátu. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|27. jún 2026 o 08:07
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    Sumár 16. hracieho dňa na MS.

    Gólové hody, brankárske príbehy a nesmierna dráma na záver. Šestnásty hrací deň na MS 2026 priniesol hetrik Ousmanea Dembelého, pokračovanie exotickej rozprávky aj protesty a diskusie už pred úvodným výkopom.

    Hetrik a rekord

    Francúzsko dominovalo aj v poslednom kole skupiny I a B-tím Nórska s prehľadom zdolalo 4:1.

    Ousmane Dembelé dosiahol druhý najskorší hetrik v histórii šampionátov. Na tri góly mu stačilo 32 minút.

    Rýchlejšie skompletizoval svoj hetrik iba Rakúšan Erik Probst v roku 1954 proti Československu.

    Francúzsky tím viedol v zápase proti Nórom asistent Guy Stephane, Didier Deschamps totiž odcestoval domov na pohreb svojej matky. K tímu sa opäť pripojí v sobotu.

    Senegal ešte nikdy neprehral tri zápasy po sebe na majstrovstvách sveta a vyhol sa tomu aj teraz.

    V druhom stretnutí skupiny I zdolal Irak vysoko 5:0 a vytvoril si veľmi nádejnú pozíciu na postup z tretieho miesta. Na konci hracieho dňa už mal postupovú istotu, s tromi bodmi a so skóre +2 mu účasť vo vyraďovacej fáze neujde.

    Tabuľka tretích tímov na MS 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    3
    1
    1
    1
    7:7
    4
    2
    EkvádorEkvádorECU
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    3
    1
    1
    1
    5:6
    4
    4
    ParaguajParaguajPAR
    3
    1
    1
    1
    2:4
    4
    5
    SenegalSenegalSEN
    3
    1
    0
    2
    8:6
    3
    6
    IránIránIRN
    3
    0
    3
    0
    3:3
    3
    7
    ChorvátskoChorvátskoCRO
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    8
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    3
    1
    0
    2
    2:3
    3
    9
    AlžírskoAlžírskoALG
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    10
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    3
    1
    0
    2
    1:4
    3
    11
    UruguajUruguajURY
    3
    0
    2
    1
    3:4
    2
    12
    DR KongoDR KongoCOD
    2
    0
    1
    1
    1:2
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Mužom zápasu sa stal Pepe Gueye, ktorý nastúpil v 57. minúte a dal tretí a štvrtý gól svojho tímu.

    Senegal sa stal prvým africkým mužstvom, ktoré dalo päť gólov v jednom zápase na MS.

    Fotogaléria zo zápasu Senegal - Irak na MS vo futbale 2026 (skupina I)
    Senegalský Abdoulaye Seck (4) oslavuje strelenie ich prvého gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.
    Iracký Zidane Iqbal (14) ovláda loptu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.
    Senegalský Abdoulaye Seck (druhý zľava) strelil ich prvý gól počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.
    Iracký Rebin Sulaka (2) odchádza z ihriska po tom, čo dostal červenú kartu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.
    16 fotografií
    Iracký Ali Jasim, vpravo, kopne loptu proti senegalským hráčom Moussa Niakhatému (19) a Ismailovi Sarr (18) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Senegalský Sadio Mané (10) je faulovaný/držaný irackým Rebinom Sulakom (2) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalský Sadio Mané (10) bojuje o loptu s Irakčanom Fransom Putrosom (26) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Rozhodca Anthony Taylor zo Spojených štátov, vpravo, udeľuje červenú kartu irackému Rebinovi Ghareebovi (2) počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Senegalský Abdoulaye Seck (druhý zľava) skóruje ich prvý gól počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalská základná jedenástka pózuje pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegal stojí počas štátnej hymny pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalský Abdoulaye Seck (4) oslavuje ich prvý gól so spoluhráčmi počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegalský Abdoulaye Seck (4) oslavuje strelenie ich prvého gólu počas zápasu skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Irackí hráči stoja počas minúty ticha na uctenie si obetí zemetrasenia vo Venezuele pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom.Iracký Ibrahim Bayesh (8) si podáva ruku so senegalským Ilimanom Ndiayem (13) pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.Senegal stojí počas štátnej hymny pred zápasom skupiny I na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Senegalom a Irakom v Toronte.

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