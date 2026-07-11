    Španielsko
    Španielsko
    MS vo futbale 2026
    10.07.2026, Vyraďovacia fáza, Štvrťfinále
    2 - 1
    1:1
    Belgicko
    Belgicko

    Deň 29 na MS: Ibrahimovič zvozil brankára aj trénerov Belgicka. Hanbite sa, odkázal

    Belgický brankár Senne Lammens po zápase so Španielskom na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (54)
    Belgický brankár Senne Lammens po zápase so Španielskom na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|11. júl 2026 o 09:40
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    Belgicko končí na MS vo futbale po chybe brankára.

    Post futbalového brankára je často nevďačná pozícia. Keď útočník zahodí šancu, rýchlo sa na to zabudne, no chyby gólmanov si pamätá celý svet. 

    Spomeňte si napríklad na skvelého nemeckého brankára Olivera Kahna. Na MS 2002 ho vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja, no paradoxne jeho chyba doviedla Brazíliu k rekordnému piatemu titulu. 

    V 67. minúte neudržal strelu Rivalda spoza šestnástky a dobiehajúci Ronaldo zaznamenal na štadióne v Jokohame svoj prvý z dvoch finálových gólov.  

    Podobný moment definuje aj 29. hrací deň tohtoročného šampionátu, hoci išlo "len" o štvrťfinále. Belgičania držali krok so Španielmi, no zaváhanie Senneho Lammensa ich poslalo na letisko smer Brusel. 

    Rozhodol striedajúci žolík

    Brankár, ktorý v utorok oslávil svoje 24. narodeniny, získal dva tituly s Clubom Bruggy a svojimi výkonmi si vyslúžil prestup do Manchestru United.

    So seniorskou reprezentáciou však nemá veľa skúsenosti. Pred MS 2026 odchytal len dva zápasy, no nečakane zasiahol aj do duelu so Španielskom.

    Fotogaléria zo zápasu Španielsko - Belgicko na MS vo futbale 2026 (štvrťfinále)
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    Mikel Merino strieľa gól na 2:1 v zápase Španielsko - Belgicko v semifinále MS 2026
    Mikel Merino oslavuje so spoluhráčmi gól na 2:1 v zápase Španielsko - Belgicko v semifinále MS 2026
    Belgium's Charles De Ketelaere (17) scores his side's opening goal as Spain's Pau Cubarsi (22) and Spain goalkeeper Unai Simon (23) defend during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    54 fotografií
    Belgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates with his teammate Leandro Trossard scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) celebrates with teammate Dani Olmo (10) after scoring the opening goal of his team during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgian players celebrate first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates scoring their first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) scores first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. 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Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) celebrates with teammates after scoring his side's first goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Dani Olmo (10) reacts during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. 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(AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Fabian Ruiz (8) celebrates after scoring the opening goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Oyarzabal warms up prior to the start of the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) challenges for the ball with Spain's Aymeric Laporte (14) during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere heads the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Jeremy Doku battles for the ball with Spain's Pedro Porro during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Jae Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolAG64 Inglewood - Futbalista Španielska Lamine Yamal počas štvrťfinálového zápasu Belgicko - Španielsko na majstrovstvách sveta vo futbale americkom meste Inglewood v piatok 10. júla 2026. FOTO TASR/AP Spain's Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - USA - šport - futbal - MS26 - majstrovstvá - sveta - štvrťfináleSpain's Lamine Yamal (19) fights for the ball with Belgium's Brandon Mechele (4) during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Lamine Yamal (19) controls the ball during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain squad pose before the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. 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Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Brandon Mechele (4) is dejected after the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Charles De Ketelaere (17) reacts after Spain's Mikel Merino scored his side's second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium's Axel Witsel (6) reacts after the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino cel not seen in the frame celebrates with his teammates after scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates after scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/ Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpain's Mikel Merino (6) celebrates scoring their second goal during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) is greeted on the sideline by goalkeeper Senne Lammens (12) as Courtois subs out of the match during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) is greeted on the sideline by head coach Rudi Garcia, right, during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBelgium goalkeeper Thibaut Courtois (1) sits on the pitch before leaving the match during the World Cup quarterfinal soccer match between Spain and Belgium in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, July 10, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    V 71. minúte nahradil zraneného Thibauta Courtoisa, no svoj šampionátový debut si určite predstavoval inak. Pau Cubarsi vystrelil z diaľky, Lammens loptu neudržal a striedajúci Mikel Merino rozhodol. 

    Na strelenie gólu mu stačilo 90 sekúnd, pričom záložník Arsenalu Londýn sa o víťazný gól postaral aj v predošlom osemfinále proti Portugalsku. 

    "Som nadšený. Pochybujem, že sa toto ešte niekedy stane. Sme dva zápasy od víťazstva na MS. Je to splnený sen," hovoril Merino po postupe do semifinále.

    V rodnej krajine je hrdinom. Denník AS píše, že zachránil Španielsko a nazval ho svätcom. V takmer 100-ročnej histórii MS sa ešte nestalo, že by dva zápasy play-off rozhodol striedajúci hráč. 

    Pre Španielov je to druhá semifinálová účasť po tom, čo v roku 2010 triumfovali v JAR. V boji o finále vyzvú zatiaľ stopercentných Francúzov, ktorí sa im budú chcieť revanšovať za prehru zo semifinále ME 2024.

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    Courtois mohol zostať v bráne

    Kým španielske média velebia Merina, v Belgicku je hlavnou témou striedanie gólmana Realu Madrid. Ten sa zranil tesne pred pauzou na občerstvenie. 

    Courtois priznal, že po jednom z dlhých odkopov si poranil štvorhlavý sval stehna. Vo zvyšnom priebehu by ho to limitovalo práve v odkopoch, no trénerovi povedal, že môže zostať v bráne.

    Reakcia Rudiho Garciu bola jednoznačná. "Ak nebudeš stopercentne fit, vystriedam ťa," vravel brankárovi s viac ako sto reprezentačnými štartmi. 

    Courtois sa ešte na zopár minút vrátil na ihrisko, ale dvadsať minút pred koncom ho Garcia vystriedal. Skúsený brankár mal slzy v očiach.

    Lammens nemal veľa možností predviesť svoje kvality, no v kľúčovej chvíli doprial gól Merinovi. Pre Belgicko je to podobne trpké vypadnutie ako na EURO 2024, vtedy po vlastnom góle Jana Vertonghena.

    VIDEO: Gól Mikela Merina v zápase Španielsko - Belgicko na MS 2026

    "Courtois si takýto koniec nezaslúžil. Jeho slzy tesne pred striedaním hovorili za všetko. Španielsko sa trápilo proti najlepšiemu brankárovi sveta, ale dostalo darček," napísal denník Marca.

    AS uvádza, že Bohovia sa usmiali na Španielsko, keď Courtois odišiel z ihriska a britská televízia BBC hovorí o konci "zlatej" belgickej generácie. 

    Je preceňovaný?

    Tréner Garcia počas MS zaujal viacerými prekvapivými striedaniami. Napríklad, už v 16-finále proti Senegalu stiahol z hry za stavu 0:2 najväčšie ofenzívne esá Kevina De Bruyneho a Jérémyho Dokua.

    Belgičania už vtedy mali na mále, no akoby zázrakom stretnutie dotiahli do predĺženia, v ktorom rozhodol z pokutového kopu Youri Tielemans.

    Aj proti Španielom bolo predĺženie na dosah, no jeden moment všetko zmenil. Zatiaľ čo Garcia neľutuje, že namiesto Courtoisa poslal do hry Lammensa, na jeho hlavu smerujú aj negatívne reakcie. 

    "Je to nepochopiteľná chyba Garciu. Courtois snáď vie, čo si môže a nemôže dovoliť. Obávam sa, že táto chyba sa s Lammensom ponesie ešte nejaký čas," vraví Peter Vandenbempt, expert televízie Sporza.  

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

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    Ešte ostrejšími slovami zhodnotil situáciu bývalý švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič, ktorý je počas šampionátu expertom pre FOX Sports.

    "Za túto prehru viním trénera. Jeho rozhodnutie stálo Belgicko zápas. Prečo tam poslal Lammensa, keď má Pendersa? Iba preto, že hrá v Manchestri?

    Lammens nie je na tejto úrovni, je preceňovaný. Penders je lepší brankár a každý to vie. Je to hanba trénerov. Hanbite sa," povedal Ibrahimovič.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    14.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    Finále
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Lopes.
    Roberto Lopes.
    Myslel si, že ide o spam. Kapverdský reprezentant dostal pozvánku do národného tímu cez LinkedIn
    dnes 11:35
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Roberto Lopes.
    Roberto Lopes.
    Myslel si, že ide o spam. Kapverdský reprezentant dostal pozvánku do národného tímu cez LinkedIn
    dnes 11:35
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    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 29 na MS: Ibrahimovič zvozil brankára aj trénerov Belgicka. Hanbite sa, odkázal