Deň 29 na MS: Ibrahimovič zvozil brankára aj trénerov Belgicka. Hanbite sa, odkázal

Post futbalového brankára je často nevďačná pozícia. Keď útočník zahodí šancu, rýchlo sa na to zabudne, no chyby gólmanov si pamätá celý svet.
Spomeňte si napríklad na skvelého nemeckého brankára Olivera Kahna. Na MS 2002 ho vyhlásili za najlepšieho hráča turnaja, no paradoxne jeho chyba doviedla Brazíliu k rekordnému piatemu titulu.
V 67. minúte neudržal strelu Rivalda spoza šestnástky a dobiehajúci Ronaldo zaznamenal na štadióne v Jokohame svoj prvý z dvoch finálových gólov.
Podobný moment definuje aj 29. hrací deň tohtoročného šampionátu, hoci išlo "len" o štvrťfinále. Belgičania držali krok so Španielmi, no zaváhanie Senneho Lammensa ich poslalo na letisko smer Brusel.
Rozhodol striedajúci žolík
Brankár, ktorý v utorok oslávil svoje 24. narodeniny, získal dva tituly s Clubom Bruggy a svojimi výkonmi si vyslúžil prestup do Manchestru United.
So seniorskou reprezentáciou však nemá veľa skúsenosti. Pred MS 2026 odchytal len dva zápasy, no nečakane zasiahol aj do duelu so Španielskom.
V 71. minúte nahradil zraneného Thibauta Courtoisa, no svoj šampionátový debut si určite predstavoval inak. Pau Cubarsi vystrelil z diaľky, Lammens loptu neudržal a striedajúci Mikel Merino rozhodol.
Na strelenie gólu mu stačilo 90 sekúnd, pričom záložník Arsenalu Londýn sa o víťazný gól postaral aj v predošlom osemfinále proti Portugalsku.
"Som nadšený. Pochybujem, že sa toto ešte niekedy stane. Sme dva zápasy od víťazstva na MS. Je to splnený sen," hovoril Merino po postupe do semifinále.
V rodnej krajine je hrdinom. Denník AS píše, že zachránil Španielsko a nazval ho svätcom. V takmer 100-ročnej histórii MS sa ešte nestalo, že by dva zápasy play-off rozhodol striedajúci hráč.
Pre Španielov je to druhá semifinálová účasť po tom, čo v roku 2010 triumfovali v JAR. V boji o finále vyzvú zatiaľ stopercentných Francúzov, ktorí sa im budú chcieť revanšovať za prehru zo semifinále ME 2024.
Courtois mohol zostať v bráne
Kým španielske média velebia Merina, v Belgicku je hlavnou témou striedanie gólmana Realu Madrid. Ten sa zranil tesne pred pauzou na občerstvenie.
Courtois priznal, že po jednom z dlhých odkopov si poranil štvorhlavý sval stehna. Vo zvyšnom priebehu by ho to limitovalo práve v odkopoch, no trénerovi povedal, že môže zostať v bráne.
Reakcia Rudiho Garciu bola jednoznačná. "Ak nebudeš stopercentne fit, vystriedam ťa," vravel brankárovi s viac ako sto reprezentačnými štartmi.
Courtois sa ešte na zopár minút vrátil na ihrisko, ale dvadsať minút pred koncom ho Garcia vystriedal. Skúsený brankár mal slzy v očiach.
Lammens nemal veľa možností predviesť svoje kvality, no v kľúčovej chvíli doprial gól Merinovi. Pre Belgicko je to podobne trpké vypadnutie ako na EURO 2024, vtedy po vlastnom góle Jana Vertonghena.
VIDEO: Gól Mikela Merina v zápase Španielsko - Belgicko na MS 2026
"Courtois si takýto koniec nezaslúžil. Jeho slzy tesne pred striedaním hovorili za všetko. Španielsko sa trápilo proti najlepšiemu brankárovi sveta, ale dostalo darček," napísal denník Marca.
AS uvádza, že Bohovia sa usmiali na Španielsko, keď Courtois odišiel z ihriska a britská televízia BBC hovorí o konci "zlatej" belgickej generácie.
Je preceňovaný?
Tréner Garcia počas MS zaujal viacerými prekvapivými striedaniami. Napríklad, už v 16-finále proti Senegalu stiahol z hry za stavu 0:2 najväčšie ofenzívne esá Kevina De Bruyneho a Jérémyho Dokua.
Belgičania už vtedy mali na mále, no akoby zázrakom stretnutie dotiahli do predĺženia, v ktorom rozhodol z pokutového kopu Youri Tielemans.
Aj proti Španielom bolo predĺženie na dosah, no jeden moment všetko zmenil. Zatiaľ čo Garcia neľutuje, že namiesto Courtoisa poslal do hry Lammensa, na jeho hlavu smerujú aj negatívne reakcie.
"Je to nepochopiteľná chyba Garciu. Courtois snáď vie, čo si môže a nemôže dovoliť. Obávam sa, že táto chyba sa s Lammensom ponesie ešte nejaký čas," vraví Peter Vandenbempt, expert televízie Sporza.
Ešte ostrejšími slovami zhodnotil situáciu bývalý švédsky útočník Zlatan Ibrahimovič, ktorý je počas šampionátu expertom pre FOX Sports.
"Za túto prehru viním trénera. Jeho rozhodnutie stálo Belgicko zápas. Prečo tam poslal Lammensa, keď má Pendersa? Iba preto, že hrá v Manchestri?
Lammens nie je na tejto úrovni, je preceňovaný. Penders je lepší brankár a každý to vie. Je to hanba trénerov. Hanbite sa," povedal Ibrahimovič.