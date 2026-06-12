Deň 1 na MS: Česi boli ako Arsenal, no to nestačilo, v Prahe sa nadránom pilo pivo

Dva zápasy máme za sebou, zostáva už len 102.
Na americkom kontinente odštartovali majstrovstvá sveta vo futbale, aké ešte neboli.
Pred otváracím zápasom sa riešili rôzne politické a spoločenské kontroverzie, to však bolo podobné aj pred štyrmi rokmi pred šampionátom v Katare.
Samotný futbal vtedy dokázal potlačiť iné problémy do úzadia.
Postup je už v suchu?
Otvárací zápas turnaja medzi Mexikom a Južnou Afrikou priniesol viac červených kariet ako gólov. Mexiko, jeden z trojice hostiteľov, zvíťazilo 2:0.
Vzhľadom na formát turnaja je veľmi pravdepodobné, že už týmto víťazstvom si zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy, keďže z 12 skupín postúpi aj 8 najlepších tímov z tretích miest.
Na postup z tretieho miesta podľa predbežných kalkulácií môže stačiť aj trojbodový zisk.
Prvý zápas sprevádzali rôzne novinky, ktoré po skončení turnaja možno budú novou normou.
Na slávnostný nástup pred zápasom vyšli na trávnik nielen hráči základnej zostavy, ale celý káder a realizačný tím.
Novinkou sú aj hydratačné prestávky v polovici oboch polčasov, bez ohľadu na počasie.
Ako vo videohre
Revolučnou zmenou v prenose je rozhodcovská kamera. Brazílsky rozhodca Wilton Sampaio s kamerou na hlave vyzeral trochu ako kyborg alebo terminátor.
Jeho kamera však priniesla zábery z bezprostrednej blízkosti, aké ešte predtým futbaloví fanúšikovia nevideli. Divák je vďaka tomuto pohľadu akoby priamo v centre diania.
Môže to znamenať vo futbalových prenosoch podobnú revolúciu, akú prinieslo zavedenie detailných záberov na tváre hráčov.
Vtedy mohli diváci po prvý raz vidieť v priamom prenose nefalšované emócie. Teraz sa fanúšikovia môžu cítiť ako protagonisti videohry.
VIDEO: Prvý gól šampionátu z pohľadu rozhodcu
„Ref cam“ sa používala už aj v Premier League (tam bola umiestnená na hrudníku rozhodcu), ale kvalita jej záberov bola dosť nízka vzhľadom na neustály pohyb rozhodcu. FIFA zábery vylepšuje pomocou umelej inteligencie.
Rekord je 28 vylúčení
Na predchádzajúcom turnaji v Katare rozdali rozhodcovia v 64 zápasoch štyri červené karty, tentoraz už v úvodnom stretnutí vylúčil rozhodca až troch hráčov.
Zatiaľ najvyšší počet červených kariet priniesol šampionát pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku, keď bolo vylúčených až 28 hráčov.
Druhý najvyšší počet bol 22 v roku 1998 vo Francúzsku a na treťom mieste sú s rovnakým počtom šampionáty v roku 2002 v Japonsku a Južnej Kórei, respektíve v Juhoafrickej republike v roku 2010. Na oboch turnajoch bolo 17 vylúčení.
Vzhľadom na prvý zápas a na oveľa väčší počet celkových stretnutí by bolo obrovským prekvapením, ak by na tomto turnaji nepadol nový rekord.
Piskot fanúšikov
Jeden rekord priniesol už aj otvárací zápas, za Mexiko nastúpil v 66. minúte „zázračný tínedžer“ Gilberto Mora.
Vo veku 17 rokov a 240 dní sa stal najmladším hráčom, ktorý v histórii šampionátov nastúpil za hostiteľskú krajinu. Zároveň sa stal šiestym najmladším futbalistom celkovo a najmladším Mexičanom v histórii MS.
Prekonal takmer storočný rekord – doteraz najmladším mexickým hráčom bol Manuel Rosas na úplne prvých MS v roku 1930 v Uruguaji.
Mexičania sú naďalej neporaziteľní na štadióne Azteca, na ktorom sa hrá už tretí šampionát. Domáca reprezentácia na ňom zatiaľ odohrala osem zápasov na turnajoch a šesťkrát vyhrala a dvakrát remizovala.
Výhra proti Južnej Afrike sa nerodila veľmi ťažko, Julian Quinones poslal domácich do vedenia už v 9. minúte, v druhom polčase zvýšil Raul Jimenez. Afričania boli nebezpečnejší na vlastnú bránu než na bránu súpera.
Aj preto sa výhra 2:0 fanúšikom málila, a bolo počuť aj piskot. „Mali sme vyhrať 4:0. Fanúšikovia mali právo pískať. Samozrejme, výhra 2:0 ich môže tešiť, ale oveľa šťastnejší by boli, ak by sme vyhrali 4:0,“ uznal mexický tréner Javier Aguirre.
Kórejský obrat
V druhom zápase skupiny A zdolala Južná Kórea Česko 2:1. Ázijčania zo svojich posledných 15 gólov na MS dali v druhom polčase.
Aj proti Čechom skórovali len po prestávke, hoci už v prvom polčase mali viac z hry. Brankár Matěj Kovář sa viackrát výborne predviedol.
Český tím poslal do vedenia Ladislav Krejčí, ktorý skóroval po mohutnom vhadzovaní Vladimíra Coufala. O necelých desať minút však vyrovnal Hwang In-beom.
VIDEO: Gól Ladislava Krejčího v zápase s Kórejskou republikou
Česi hrozili najmä po štandardných situáciách, na sociálnej sieti X ich začali ihneď nazývať „Arsenalom reprezentačného futbalu“, keďže aj londýnsky tím ťažil najmä zo štandardiek.
Po priamom kope skóroval Tomáš Souček, no jeho gól neplatil pre tesný ofsajd. Vzápätí na druhej strane dal gól Oh Hyeon-gyu, prihral mu naň autor prvého presného zásahu. Strelec víťazného gólu mal ešte v deň zápasu teplotu 38°C, ale nakoniec nastúpil.
Česi mohli vyrovnať po ďalšom vhadzovaní Coufala, tentoraz bol pred bránou Hložek, no kórejský brankár Kim Seung-gyu vytiahol neskutočný zákrok.
Veľa prázdnych sedadiel
Zápas sa hral o štvrtej nadránom stredoeurópskeho času, v niektorých pražských podnikoch sa však zišli českí fanúšikovia, aby sledovali futbal pri čapovanom pive.
Na samotnom štadióne Akron v Guadalajare boli na pohľad tisícky prázdnych miest, hoci podľa oficiálneho údaja bolo takmer vypredané a malo ostať iba 700 neobsadených sedadiel.
Lístky na stretnutie stáli 400 až 500 dolárov, VIP miesta predávali za 5000 dolárov.
Mužom zápasu sa stal Hwang In-beom, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.
„Som rád, že môj tím vyhral, ale ešte radšej, že sme vyhrali tak, že sme sa nevzdávali. Za stavu 1:1 som hovoril hráčom, aby sme naďalej hrali našu hru,“ uviedol tréner Kórejskej republiky Hong Myung-bo.
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body