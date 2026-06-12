    Deň 1 na MS: Česi boli ako Arsenal, no to nestačilo, v Prahe sa nadránom pilo pivo

    Hwang In-beom z Južnej Kórey dáva prvý gól svojho mužstva v zápase s Českou republikou.
    Hwang In-beom z Južnej Kórey dáva prvý gól svojho mužstva v zápase s Českou republikou. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|12. jún 2026 o 07:15
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    Sumár prvého hracieho dňa na MS vo futbale.

    Dva zápasy máme za sebou, zostáva už len 102.

    Na americkom kontinente odštartovali majstrovstvá sveta vo futbale, aké ešte neboli.

    Pred otváracím zápasom sa riešili rôzne politické a spoločenské kontroverzie, to však bolo podobné aj pred štyrmi rokmi pred šampionátom v Katare.

    Samotný futbal vtedy dokázal potlačiť iné problémy do úzadia.

    Postup je už v suchu?

    Otvárací zápas turnaja medzi Mexikom a Južnou Afrikou priniesol viac červených kariet ako gólov. Mexiko, jeden z trojice hostiteľov, zvíťazilo 2:0.

    Vzhľadom na formát turnaja je veľmi pravdepodobné, že už týmto víťazstvom si zabezpečilo postup do vyraďovacej fázy, keďže z 12 skupín postúpi aj 8 najlepších tímov z tretích miest.

    Na postup z tretieho miesta podľa predbežných kalkulácií môže stačiť aj trojbodový zisk.

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    Prvý zápas sprevádzali rôzne novinky, ktoré po skončení turnaja možno budú novou normou.

    Na slávnostný nástup pred zápasom vyšli na trávnik nielen hráči základnej zostavy, ale celý káder a realizačný tím.

    Novinkou sú aj hydratačné prestávky v polovici oboch polčasov, bez ohľadu na počasie.

    Ako vo videohre

    Revolučnou zmenou v prenose je rozhodcovská kamera. Brazílsky rozhodca Wilton Sampaio s kamerou na hlave vyzeral trochu ako kyborg alebo terminátor.

    Jeho kamera však priniesla zábery z bezprostrednej blízkosti, aké ešte predtým futbaloví fanúšikovia nevideli. Divák je vďaka tomuto pohľadu akoby priamo v centre diania.

    Môže to znamenať vo futbalových prenosoch podobnú revolúciu, akú prinieslo zavedenie detailných záberov na tváre hráčov.

    Vtedy mohli diváci po prvý raz vidieť v priamom prenose nefalšované emócie. Teraz sa fanúšikovia môžu cítiť ako protagonisti videohry.

    VIDEO: Prvý gól šampionátu z pohľadu rozhodcu

    „Ref cam“ sa používala už aj v Premier League (tam bola umiestnená na hrudníku rozhodcu), ale kvalita jej záberov bola dosť nízka vzhľadom na neustály pohyb rozhodcu. FIFA zábery vylepšuje pomocou umelej inteligencie.

    Rekord je 28 vylúčení

    Na predchádzajúcom turnaji v Katare rozdali rozhodcovia v 64 zápasoch štyri červené karty, tentoraz už v úvodnom stretnutí vylúčil rozhodca až troch hráčov.

    Zatiaľ najvyšší počet červených kariet priniesol šampionát pred dvadsiatimi rokmi v Nemecku, keď bolo vylúčených až 28 hráčov.

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