    Deň 25 na MS: Nóri hrali Jogo Bonito, Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút

    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|6. júl 2026 o 10:30
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    Sumár 23. hracieho dňa na MS vo futbale.

    Na Slovensku si každý športový fanúšik pamätá, čo robil 11. mája 2002. Slováci totiž vtedy vyhrali prvý a jediný raz MS v hokeji. 

    „5. júl 2026. Zapíšte si tento dátum a zapamätajte si, kde ste vtedy boli," znie výzva fanúšikom v článku nórskej televízie TV2. 

    Nóri v tento deň vyradili v osemfinále MS vo futbale Brazíliu, vyhrali 2:1 po dvoch góloch Erlinga Haalanda. 

    Lenže dátum, ktorý si má zapamätať každý Nór, sa ešte môže zmeniť. 

    Nórski futbalisti sa vo štvrťfinále stretnú s Anglickom, ktoré vo vypätom zápase zdolalo domáce Mexiko 3:2

    Výsledky MS vo futbale 2026 - 25. hrací deň

    05.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Brazília
    Brazília
    1 - 2
    Nórsko
    Nórsko
    New York | New York
    06.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 3
    Anglicko
    Anglicko
    Mexiko City | Mexiko City

    Vesluje už aj armáda

    Znie to možno neuveriteľne, ale Nórsko nikdy neprehralo s Brazíliou, dvakrát remizovalo a trikrát vyhralo. 

    Na MS vo futbale majú bilanciu dve výhry. Nóri zdolali Brazíliu (2:1) aj pri účasti na MS 1998 vo Francúzsku. 

    A rovnakým výsledkom ju zdolali aj v Spojených štátoch amerických. 

    Všetko však mohlo byť inak, keby brazílsky záložník Bruno Guimarães premenil v 14. minúte pokutový kop. Nestalo sa. 

    Guimarãesa vychytal brankár Orjan Nyland. V zápase predviedol štyri úspešné zákroky a patril medzi ústredné postavy tímu. 

    Nyland je pritom iba náhradníkom v španielskej Seville, počas sezóny odchytal sedem zápasov. 

    Erling Haaland (v popredí) vedie svoj tím pri predvázaní legendárneho vikingského veslovania priamo na ihrisku po výhre v osemfinálovom nad Brazíliou.
    Erling Haaland (v popredí) vedie svoj tím pri predvázaní legendárneho vikingského veslovania priamo na ihrisku po výhre v osemfinálovom nad Brazíliou. (Autor: TASR/AP)

    Po výhre nad Brazíliou starosta jeho rodnej dediny Volda s humorom prisľúbil, že začne s procesom výstavby jeho sochy. 

    Monument v Nórsku by si zaslúžil aj iný dlhovlasý muž. 

    Erling Haaland bol poväčšine stretnutia málo viditeľný. Do 79. minúty sa útočník Manchestru City dotkol lopty iba 20-krát, z toho len štyrikrát v šestnástke. 

    Lenže potom v priebehu 11 minút strelil dva góly. Najskôr skóroval hlavou, potom presnou strelou.

    „Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút," píše brazílska televízia Globo. 

    Dve asistencie pri Haalandových góloch si pripísal krídelník Andreas Schjelderup.

    „Je to monštrum, najlepší útočník sveta. My Nóri by sme mali byť radi, máme Nóra, ktorý je taký dobrý a dokáže za nás rozhodnúť každý zápas," povedal Schjelderup. 

    Haaland strelil už 62 gólov v 54 zápasoch za reprezentáciu. Od októbra 2024 skóroval v každom zápase za Nórsko. 

    Na MS má na konte už sedem gólov, rovnako ako najlepší strelci turnaja Lionel Messi a Kylian Mbappé. 

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    „Muž, ktorého sa Anglicko bude najviac báť," píše britské BBC o Haalandovi, ktorý bude chcieť skórovať aj vo štvrťfinále. 

    „Dal celej krajine vieru, že v tejto súťaži môžu zájsť naozaj ďaleko,“ povedal bývalý anglický útočník Wayne Rooney.

    Po záverečnom hvizde tancoval Haalandov otec Alf-Inge na tribúne a tisícky ľudí všade po celom Nórsku. 

    Haaland viedol po zápase aj oslavy na ihrisku, kde nórski futbalisti opäť veslovali spolu s fanúšikmi. 

    K futbalistom a fanúšikom sa pridala už aj nórska armáda, ktorá vesluje v lese pri tanku či v stíhačke počas letu. 

    A veslovať bude musieť aj Rooney. „Ak Nórsko postúpi do štvrťfinále, pôjdem veslovať na rieku Mersey," povedal. 

    „Ako ďaleko môže Nórsko zájsť?" pýta sa web The Athletic.

    „Nórsko môže vyhrať majstrovstvá sveta," odpovedal na diaľku futbalový expert televízie TV 2 Jesper Mathisen. 

    Nóri hrali Jogo Bonito

    Päťnásobných majstrov sveta nezachránila ani premenená penalta Neymara v nadstavenom čase, pred ktorou sa provokatívne pýtal nórskeho brankára, kde ju má kopnúť. 

    „Kde to chceš?" kričal Neymar. „Do tyčky," odpovedal nórsky brankár. 

    Neymar po zápase so slzami v očiach oznámil, že končí reprezentačnú kariéru. Nebol jediný hráč, ktorý po zápase plakal. 

    „Brazília podala slabý výkon a zaslúžene vypadla," zhodli sa brazílski experti. 

    Pre „kanárikov" je koniec v osemfinále najhorší výsledok od MS 1990. 

    Čakanie na svetový titul natiahnu už na minimálne 28 rokov, čím prekonajú doterajší 24-ročný pôst z obdobia medzi rokmi 1970 a 1994.

    Rovnako dlho čakali Brazílčania aj na zisk prvého titulu (1958) od prvých MS v roku 1930. 

    „Brazília ma nepresvedčila od prvého zápasu. Zmeny, ktoré dnes Ancelotti urobil, nepriniesli žiadny výsledok, zatiaľ čo tie Solbakkenove zafungovali skvele. 

    Vyzeralo to, akoby Nórsko hralo to povestné 'Jogo Bonito' (krásnu hru), kým Brazília predvádzala Jogo… Ani vlastne neviem čo," povedal o zápase Zlatan Ibrahimovič, ktorý počas MS pôsobí ako expert stanice Fox Sports. 

    Nórsky príbeh mu pripomína cestu Švédska na MS v roku 1994, ktoré vtedy prekvapivo získalo bronz. 

    Anglicko dobylo pevnosť Aztékov

    Neprešlo ani zopár hodín a na MS zažiaril v jeden večer druhý dvojgólový hrdina. 

    Kým Haaland potreboval na dva presné zásahy 11 minút, Judeovi Bellinghamovi stačilo iba 98 sekúnd.

    „Je to najlepšia noc mojej kariéry v reprezentačnom drese. Je to jednoducho neuveriteľné. Neviem to teraz slovami opísať," vravel Bellingham po zápase. 

    Podľa FIFA bol najlepším hráčom zápasu, od BBC dostal známku 9,5 z 10. 

    Anglicko zvíťazilo aj napriek tomu, že proti nemu hrali nielen Mexičania, ale aj:

    • búrka, ktorá presunula úvodný výkop zápasu o hodinu neskôr,
    • nadmorská výška, ktorá je v hlavnom meste Mexika približne 2100 metrov nad morom,
    • červená karta pre obrancu Jarella Quansahu z 54. minúty,
    • a tiež mexickí fanúšikovia, ktorí sa napriek policajným zásahom zhromaždili v noci pred hotelom Anglicka s cieľom prerusiť spánok futbalistov. 

    Mexičania odohrali skvelý zápas, tvrdo vzdorovali a ani za stavu 0:2 sa nevzdali. Proti Anglicku mali hernú prevahu, zaznamenali až 20 streleckých pokusov, z toho päť na bránku. 

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

    Deň 1 Deň 2 Deň 3 Deň 4 Deň 5 Deň 6 Deň 7 Deň 8 Deň 9 Deň 10 Deň 11 Deň 12 Deň 13 Deň 14 Deň 15 Deň 16 Deň 17 Deň 18 Deň 19 Deň 20 Deň 21 Deň 22 Deň 23 Deň 24

    Proti bol ale „brilantný Pickford", ako nazvali anglického brankára v BBC. Hoci inkasoval dvakrát, v závere odolal veľkému tlaku Mexika. 

    Víťazný gól strelil z pokutového kopu Harry Kane. 

    Oslavy tretieho anglického gólu boli také veľké, že záložník Jordan Henderson, ktorý bol náhradníkom, sa pri nich poranil. 

    Pri preskakovaní reklamného pútača sa pošmykol a zranil si zápästie. Z ihriska ho odniesli na nosidlách a po zápase skončil v nemocnici. 

    Stretnutie sa skončilo aj vinou búrky až o 4:00 ráno anglického času.

    Čo odporúčil Bellingham fanúšikom, ktorí vydržali sledovať celý zápas? „Dajte si ďalšieho panáka a napíšte šéfovi, že zajtra neprídete do práce."

    S priaznivcami, ktorí merali cestu až do Mexika, si anglickí futbalisti zaspievali ikonickú pieseň Wonderwall od skupiny Oasis.

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    Kapitán Kane spieval tak silno, že mu odišiel hlas a video s jeho rozhovorom je hitom na sociálnych sieťach. 

    Trump vybavil zrušenie trestu

    Ešte väčší rozruch však vyvolal americký prezident Donald Trump. 

    Ten podľa zistení The Athletic a Fox News telefonoval prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi so žiadosťou, aby zrušil červenú kartu, ktorú dostal americký útočník Folarin Balogun.

    Ten bol vylúčený v predchádzajúcom zápase proti Bosne a Hercegovine (2:0) a podľa pravidiel mal dostať dištanc na zápas osemfinále proti Belgicku. 

    FIFA však nečakane zrušila Balogunov trest iba na podmienku, čo robí z tohto rozhodnutia jedno z najkontroverznejších v histórii. 

    Trump sa neskôr FIFA poďakoval na sociálnych sieťach: „Ďakujem FIFA za to, že urobila, čo je správne, a zvrátila veľkú nespravodlivosť!"

    Balogun patrí medzi kľúčových hráčov USA, na turnaji strelil už tri góly. 

    Pavúk play-off MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026.
    Deň 25 na MS: Nóri hrali Jogo Bonito, Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút
    Martin Turčindnes 10:30
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    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 25 na MS: Nóri hrali Jogo Bonito, Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút