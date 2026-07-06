Deň 25 na MS: Nóri hrali Jogo Bonito, Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút

Na Slovensku si každý športový fanúšik pamätá, čo robil 11. mája 2002. Slováci totiž vtedy vyhrali prvý a jediný raz MS v hokeji.
„5. júl 2026. Zapíšte si tento dátum a zapamätajte si, kde ste vtedy boli," znie výzva fanúšikom v článku nórskej televízie TV2.
Nóri v tento deň vyradili v osemfinále MS vo futbale Brazíliu, vyhrali 2:1 po dvoch góloch Erlinga Haalanda.
Lenže dátum, ktorý si má zapamätať každý Nór, sa ešte môže zmeniť.
Nórski futbalisti sa vo štvrťfinále stretnú s Anglickom, ktoré vo vypätom zápase zdolalo domáce Mexiko 3:2.
Výsledky MS vo futbale 2026 - 25. hrací deň
Vesluje už aj armáda
Znie to možno neuveriteľne, ale Nórsko nikdy neprehralo s Brazíliou, dvakrát remizovalo a trikrát vyhralo.
Na MS vo futbale majú bilanciu dve výhry. Nóri zdolali Brazíliu (2:1) aj pri účasti na MS 1998 vo Francúzsku.
A rovnakým výsledkom ju zdolali aj v Spojených štátoch amerických.
Všetko však mohlo byť inak, keby brazílsky záložník Bruno Guimarães premenil v 14. minúte pokutový kop. Nestalo sa.
Guimarãesa vychytal brankár Orjan Nyland. V zápase predviedol štyri úspešné zákroky a patril medzi ústredné postavy tímu.
Nyland je pritom iba náhradníkom v španielskej Seville, počas sezóny odchytal sedem zápasov.
Po výhre nad Brazíliou starosta jeho rodnej dediny Volda s humorom prisľúbil, že začne s procesom výstavby jeho sochy.
Monument v Nórsku by si zaslúžil aj iný dlhovlasý muž.
Erling Haaland bol poväčšine stretnutia málo viditeľný. Do 79. minúty sa útočník Manchestru City dotkol lopty iba 20-krát, z toho len štyrikrát v šestnástke.
Lenže potom v priebehu 11 minút strelil dva góly. Najskôr skóroval hlavou, potom presnou strelou.
„Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút," píše brazílska televízia Globo.
Dve asistencie pri Haalandových góloch si pripísal krídelník Andreas Schjelderup.
„Je to monštrum, najlepší útočník sveta. My Nóri by sme mali byť radi, máme Nóra, ktorý je taký dobrý a dokáže za nás rozhodnúť každý zápas," povedal Schjelderup.
Haaland strelil už 62 gólov v 54 zápasoch za reprezentáciu. Od októbra 2024 skóroval v každom zápase za Nórsko.
Na MS má na konte už sedem gólov, rovnako ako najlepší strelci turnaja Lionel Messi a Kylian Mbappé.
„Muž, ktorého sa Anglicko bude najviac báť," píše britské BBC o Haalandovi, ktorý bude chcieť skórovať aj vo štvrťfinále.
„Dal celej krajine vieru, že v tejto súťaži môžu zájsť naozaj ďaleko,“ povedal bývalý anglický útočník Wayne Rooney.
Po záverečnom hvizde tancoval Haalandov otec Alf-Inge na tribúne a tisícky ľudí všade po celom Nórsku.
Haaland viedol po zápase aj oslavy na ihrisku, kde nórski futbalisti opäť veslovali spolu s fanúšikmi.
K futbalistom a fanúšikom sa pridala už aj nórska armáda, ktorá vesluje v lese pri tanku či v stíhačke počas letu.
A veslovať bude musieť aj Rooney. „Ak Nórsko postúpi do štvrťfinále, pôjdem veslovať na rieku Mersey," povedal.
„Ako ďaleko môže Nórsko zájsť?" pýta sa web The Athletic.
„Nórsko môže vyhrať majstrovstvá sveta," odpovedal na diaľku futbalový expert televízie TV 2 Jesper Mathisen.
Nóri hrali Jogo Bonito
Päťnásobných majstrov sveta nezachránila ani premenená penalta Neymara v nadstavenom čase, pred ktorou sa provokatívne pýtal nórskeho brankára, kde ju má kopnúť.
„Kde to chceš?" kričal Neymar. „Do tyčky," odpovedal nórsky brankár.
Neymar po zápase so slzami v očiach oznámil, že končí reprezentačnú kariéru. Nebol jediný hráč, ktorý po zápase plakal.
„Brazília podala slabý výkon a zaslúžene vypadla," zhodli sa brazílski experti.
Pre „kanárikov" je koniec v osemfinále najhorší výsledok od MS 1990.
Čakanie na svetový titul natiahnu už na minimálne 28 rokov, čím prekonajú doterajší 24-ročný pôst z obdobia medzi rokmi 1970 a 1994.
Rovnako dlho čakali Brazílčania aj na zisk prvého titulu (1958) od prvých MS v roku 1930.
„Brazília ma nepresvedčila od prvého zápasu. Zmeny, ktoré dnes Ancelotti urobil, nepriniesli žiadny výsledok, zatiaľ čo tie Solbakkenove zafungovali skvele.
Vyzeralo to, akoby Nórsko hralo to povestné 'Jogo Bonito' (krásnu hru), kým Brazília predvádzala Jogo… Ani vlastne neviem čo," povedal o zápase Zlatan Ibrahimovič, ktorý počas MS pôsobí ako expert stanice Fox Sports.
Nórsky príbeh mu pripomína cestu Švédska na MS v roku 1994, ktoré vtedy prekvapivo získalo bronz.
Anglicko dobylo pevnosť Aztékov
Neprešlo ani zopár hodín a na MS zažiaril v jeden večer druhý dvojgólový hrdina.
Kým Haaland potreboval na dva presné zásahy 11 minút, Judeovi Bellinghamovi stačilo iba 98 sekúnd.
„Je to najlepšia noc mojej kariéry v reprezentačnom drese. Je to jednoducho neuveriteľné. Neviem to teraz slovami opísať," vravel Bellingham po zápase.
Podľa FIFA bol najlepším hráčom zápasu, od BBC dostal známku 9,5 z 10.
Anglicko zvíťazilo aj napriek tomu, že proti nemu hrali nielen Mexičania, ale aj:
- búrka, ktorá presunula úvodný výkop zápasu o hodinu neskôr,
- nadmorská výška, ktorá je v hlavnom meste Mexika približne 2100 metrov nad morom,
- červená karta pre obrancu Jarella Quansahu z 54. minúty,
- a tiež mexickí fanúšikovia, ktorí sa napriek policajným zásahom zhromaždili v noci pred hotelom Anglicka s cieľom prerusiť spánok futbalistov.
Mexičania odohrali skvelý zápas, tvrdo vzdorovali a ani za stavu 0:2 sa nevzdali. Proti Anglicku mali hernú prevahu, zaznamenali až 20 streleckých pokusov, z toho päť na bránku.
Proti bol ale „brilantný Pickford", ako nazvali anglického brankára v BBC. Hoci inkasoval dvakrát, v závere odolal veľkému tlaku Mexika.
Víťazný gól strelil z pokutového kopu Harry Kane.
Oslavy tretieho anglického gólu boli také veľké, že záložník Jordan Henderson, ktorý bol náhradníkom, sa pri nich poranil.
Pri preskakovaní reklamného pútača sa pošmykol a zranil si zápästie. Z ihriska ho odniesli na nosidlách a po zápase skončil v nemocnici.
Stretnutie sa skončilo aj vinou búrky až o 4:00 ráno anglického času.
Čo odporúčil Bellingham fanúšikom, ktorí vydržali sledovať celý zápas? „Dajte si ďalšieho panáka a napíšte šéfovi, že zajtra neprídete do práce."
S priaznivcami, ktorí merali cestu až do Mexika, si anglickí futbalisti zaspievali ikonickú pieseň Wonderwall od skupiny Oasis.
Kapitán Kane spieval tak silno, že mu odišiel hlas a video s jeho rozhovorom je hitom na sociálnych sieťach.
Trump vybavil zrušenie trestu
Ešte väčší rozruch však vyvolal americký prezident Donald Trump.
Ten podľa zistení The Athletic a Fox News telefonoval prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi so žiadosťou, aby zrušil červenú kartu, ktorú dostal americký útočník Folarin Balogun.
Ten bol vylúčený v predchádzajúcom zápase proti Bosne a Hercegovine (2:0) a podľa pravidiel mal dostať dištanc na zápas osemfinále proti Belgicku.
FIFA však nečakane zrušila Balogunov trest iba na podmienku, čo robí z tohto rozhodnutia jedno z najkontroverznejších v histórii.
Trump sa neskôr FIFA poďakoval na sociálnych sieťach: „Ďakujem FIFA za to, že urobila, čo je správne, a zvrátila veľkú nespravodlivosť!"
Balogun patrí medzi kľúčových hráčov USA, na turnaji strelil už tri góly.