Vo finále MS vystúpia Shakira, Madonna aj BTS. Prestávka potrvá viac ako 15 minút

Polčasová prestávka vo finále majstrovstiev sveta vo futbale bude trvať dlhšie ako zvyčajných 15 minút.
Existujú protichodné správy o presnej dĺžke prerušenia počas finále, ktoré sa bude hrať v East Rutherforde v americkom štáte New York v nedeľu od 21.00 h. Niektoré zdroje uvádzajú 20 minút, zatiaľ čo iné až 30 minút.
Počas prestávkovej hudobnej šou by mali vystúpiť popové ikony Shakira a Madonna, ako aj kanadská superstar Justin Bieber.
Pozvánku dostala aj juhokórejská skupina BTS spolu s nigérijským hudobníkom Burna Boyom, ktorý vystúpi po boku venezuelského dirigenta Gustava Dudamela.
Zahrajú aj svetoznáma kapela Coldplay a tiež zbor newyorskej základnej školy.
Bližšie informácie o dĺžke prestávky počas finálového zápasu FIFA neprezradila. Informácie priniesol aj web ORF.
Medzinárodná futbalová asociácia (IFAB), orgán zodpovedný za pravidlá hry, stanovuje, že hráči majú nárok na maximálnu polčasovú prestávku 15 minút.
Podľa predpisov sa dĺžka prestávky môže zmeniť len so súhlasom rozhodcu.
Oficiálny záverečný ceremoniál MS 2026 sa uskutoční ešte pred finálovým zápasom Španielska proti lepšiemu z dvojice Argentína - Anglicko.
Na štadióne MetLife v East Rutherforde sa predstavia speváčky Laura Pausini a Nicole Scherzinger, popová hviezda Robbie Williams a tiež YouTuber iShowSpeed.
Podľa FIFA zaspieva americkú štátnu hymnu Jennifer Hudsonová, držiteľka cien Emmy, Grammy a Oscara.
Ako hosť sa predstaví aj herec Tom Cruise. 90-minútová šou bude slúžiť aj ako prehľad najdôležitejších okamihov práve vrcholiacich MS v USA, Kanade a Mexiku.