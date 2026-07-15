    Vo finále MS vystúpia Shakira, Madonna aj BTS. Prestávka potrvá viac ako 15 minút

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
    SITA|15. júl 2026 o 12:27
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    Polčasová prestávka vo finále MS bude dlhšia ako zvyčajných 15 minút, niektoré zdroje hovoria až o 30.

    Polčasová prestávka vo finále majstrovstiev sveta vo futbale bude trvať dlhšie ako zvyčajných 15 minút.

    Existujú protichodné správy o presnej dĺžke prerušenia počas finále, ktoré sa bude hrať v East Rutherforde v americkom štáte New York v nedeľu od 21.00 h. Niektoré zdroje uvádzajú 20 minút, zatiaľ čo iné až 30 minút.

    Počas prestávkovej hudobnej šou by mali vystúpiť popové ikony Shakira a Madonna, ako aj kanadská superstar Justin Bieber.

    Pozvánku dostala aj juhokórejská skupina BTS spolu s nigérijským hudobníkom Burna Boyom, ktorý vystúpi po boku venezuelského dirigenta Gustava Dudamela.

    Zahrajú aj svetoznáma kapela Coldplay a tiež zbor newyorskej základnej školy.

    Bližšie informácie o dĺžke prestávky počas finálového zápasu FIFA neprezradila. Informácie priniesol aj web ORF.

    Medzinárodná futbalová asociácia (IFAB), orgán zodpovedný za pravidlá hry, stanovuje, že hráči majú nárok na maximálnu polčasovú prestávku 15 minút.

    Podľa predpisov sa dĺžka prestávky môže zmeniť len so súhlasom rozhodcu.

    Oficiálny záverečný ceremoniál MS 2026 sa uskutoční ešte pred finálovým zápasom Španielska proti lepšiemu z dvojice Argentína - Anglicko.

    Na štadióne MetLife v East Rutherforde sa predstavia speváčky Laura Pausini a Nicole Scherzinger, popová hviezda Robbie Williams a tiež YouTuber iShowSpeed.

    Podľa FIFA zaspieva americkú štátnu hymnu Jennifer Hudsonová, držiteľka cien Emmy, Grammy a Oscara.

    Ako hosť sa predstaví aj herec Tom Cruise. 90-minútová šou bude slúžiť aj ako prehľad najdôležitejších okamihov práve vrcholiacich MS v USA, Kanade a Mexiku.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    2
    Maroko
    MAR
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Belgicko
    BEL
    1
    Nórsko
    NOR
    1
    Anglicko
    ENG
    2
    Argentína
    ARG
    3
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Semifinále
    Francúzsko
    FRA
    0
    Španielsko
    ESP
    2
    Anglicko
    ENG
    15.7.2026 21:00
    Argentína
    ARG
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»Vo finále MS vystúpia Shakira, Madonna aj BTS. Prestávka potrvá viac ako 15 minút