    Deň 7 na MS: Bojí sa tréner posadiť Ronalda? Hviezda vytiahla tromf ako proti Slovákom

    Francisco Conceicao a Cristiano Ronaldo po zápase Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026.
    Francisco Conceicao a Cristiano Ronaldo po zápase Portugalsko - DR Kongo na MS vo futbale 2026. (Autor: REUTERS)
    Miroslav Kováčik|18. jún 2026 o 08:35
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    Sumár siedmeho hracieho dňa na MS vo futbale.

    Sedem hracích dní, 24 zápasov a každé mužstvo v akcii. MS vo futbale majú za sebou úvodné súboje v základných skupinách, ktoré priniesli rôzne emócie.

    Niektoré zápasy herne nenadchli, niektoré priniesli prekvapenia na úkor favoritov a našli sa aj také, ktoré ponúkli číru radosť z futbalu.

    Svojou ofenzívnou produkciou milo prekvapili USA či Švédsko a v stredu sa na zoznam tímov, ktoré bude zaujímavé sledovať, pridalo aj Anglicko. 

    Aj vďaka dvom gólom Harryho Kanea zdolalo v atraktívnom súboji Chorvátsko 4:2 a urobilo prvý krok k ukončeniu 60-ročného čakania na titul. 

    Anglicko v najlepšej forme

    Výkon zverencov Thomasa Tuchela najlepšie vystihuje jedno porovnanie. 

    Anglicko čelilo Chorvátsku aj pred piatimi rokmi na EURO. Vo Wembley vyhralo 1:0, pričom gól Raheema Sterlinga bol jednou z dvoch striel na bránu.

    Tentokrát to podobná nuda nebola. Angličania podľa štatistík vyprodukovali 22 striel (11 na bránu) a mali až sedem veľkých gólových šancí. 

    "Bol to zápas, od ktorého ste nemohli ani na sekundu odtrhnúť zrak," napísal vo svojom príspevku novinár z BBC Sport Phil McNulty.  

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 7

    17.06. 19:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Portugalsko
    Portugalsko
    1 - 1
    DR Kongo
    DR Kongo
    Houston | Houston
    18.06. 04:00
    | Skupina K | Matchday 7
    Uzbekistan
    Uzbekistan
    1 - 3
    Kolumbia
    Kolumbia
    Mexiko City | Mexiko City
    17.06. 22:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Anglicko
    Anglicko
    4 - 2
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Dallas | Dallas
    18.06. 01:00
    | Skupina L | Matchday 7
    Ghana
    Ghana
    1 - 0
    Panama
    Panama
    Vancouver | Vancouver

    Pred dvoma rokmi hralo Anglicko finále ME, na predošlých MS postúpilo do štvrťfinále, no pod vedením Garetha Southgatea takto atraktívne nehralo.  

    "Toto víťazstvo bolo zmesou vzrušujúceho útočného futbalu a znepokojujúcej krehkosti obrany. Úsmevy na tvárach fanúšikov však hovorili jasne, bola to zábava," pokračoval vo svojej analýze McNulty. 

    Ofenzívny prejav si vyžiadal daň v podobe niekoľkých zaváhaní v defenzíve, no napriek polčasovému skóre 2:2 nechcel Tuchel na hernom štýle nič meniť. 

    "Tréner nám cez prestávku povedal, že ak prehráme, prehráme svojím spôsobom. Povedal nám, aby sme zrýchlili tempo a úplne prevzali kontrolu. 

    V prvej 20-minútovke druhého polčasu sme mohli streliť tri alebo štyri góly. Videli ste nás v najlepšej forme," hovoril po zápase Harry Kane. 

    Harry Kane strieľa svoj druhý gól v zápase Anglicko - Chorvátsko.
    Harry Kane strieľa svoj druhý gól v zápase Anglicko - Chorvátsko. (Autor: TASR/AP)

    Vyrovnal zápis Linekera

    Práve útočník mníchovského Bayernu v 12. minúte otvoril skóre. Presadil sa z opakovanej penalty po tom, čo mu tú prvú zneškodnil Dominik Livakovič.

    Chorvátsky brankár si však nepostrážil to, aby jednou nohou zostal na bránkovej čiare. Kane vďaka svojej príprave vedel, že sa to môže stať.

    "Keď som si pozeral videá, videl som, že sa rád hýbe. Preto som vedel, že ak svoj pohyb zastavím, je šanca, že sa neudrží na čiare. Bol som si na 80 percent istý, že bol mimo nej," povedal Kane. 

    Opakovanú penaltu už bez problémov premenil, neskôr po rohovom kope skóroval aj hlavou a na MS vyrovnal zápis 10-gólového Garyho Linekera.

    Tuchelovi vyšiel aj ťah so zaradením Judea Bellinghama na úkor Morgana Rogersa. Nemec priznal, že toto rozhodnutie bolo z pohľadu zostavy najťažšie, no hráč Realu Madrid sa mu odvďačil víťazným gólom.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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