    Deň 3 na MS: Zo slabej Brazílie vyčnieval jediný muž. Sklamali aj Švajčiari, záver bol šok

    Brazílčan Vinícius Júnior sa teší z gólu v zápase proti Maroku na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (62)
    Brazílčan Vinícius Júnior sa teší z gólu v zápase proti Maroku na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|14. jún 2026 o 09:24
    ShareTweet4

    Sumár tretieho hracieho dňa na MS vo futbale.

    Futbaloví fanúšikovia majú na tohtoročných MS za sebou prvý sledovací maratón. Pre európskych priaznivcov sa začal o deviatej večer a po zopár prestávkach na hydratáciu sa skončil o ôsmej hodine ráno.

    Tretí hrací deň šampionátu priniesol štyri zápasy, no v nich len sedem gólov. Iba jeden tím skóroval viac ako raz - Austrália pri výhre nad Tureckom 2:0.

    Šlágrom dňa bol zápas na MetLife Stadium v New Jersey, kde sa 80-tisíc divákov tešilo na úvodný zápas Brazílie. Či však domov odišli spokojní, je otázne.

    Päťnásobní majstri sveta remizovali s Marokom 1:1 a najmä za svoj herný prejav si vyslúžili kritiku od domácich či zahraničných médií. "Maroko odhalilo nedostatky Brazílie," napísala agentúra Reuters.

    Lepšia bola Brazília Afriky

    Juhoameričania nevstúpili do zápasu dobre a úvodný polčas prešustrovali. Ako prvý sa do streleckej listiny zapísal Ismael Saibari, ktorý sa od novej sezóny má stať hráčom mníchovského Bayernu.

    Po kolmej hĺbkovej prihrávke Brahima Díaza chladnokrvne zakončil brejkovú situáciu, keď preloboval vybehnutého brankára Alissona z FC Liverpool. 

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Noussair Mazraoui (3) a Roger Ibanez (24) počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Tímy pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Maroka pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Brazílie pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    42 fotografií
    Fanúšikovia Brazílie pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Neil El Aynaoui strieľa na bránu počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Raphinha počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Lucas Paqueta a Noussair Mazraoui počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Noussair Mazraoui (3) a Roger Ibanez (24) počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Raphinha a Neil El Aynaoui počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Fanúšikovia Maroka počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.V strede Douglas Santos počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Brazil's Vinicius Junior (7) celebrates a goal with teammates Lucas Paqueta (20) and Bruno Guimaraes (8) in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates a goal with teammates in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, top, jumps past Morocco's Bilal El Khannouss during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou (1) punches the ball clear during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha, left, and Morocco's Noussair Mazraoui go for the ball during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates after scoring as teammate Bruno Guimaraes (8) watches during the World Cup Group C soccer match against Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Bilal El Khannouss, right, and Brazil's Lucas Paqueta battle for the ball during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou, right, fails to stop a shot from Brazil's Vinicius Junior who scores his side first goal during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) cools down with a splash of water in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) scores over Brazil goalkeeper Alisson Becker, left, as Brazil's Gabriel Magalhaes (3) and Marquinhos (4) watch during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, right, dribbles past Morocco's Neil El Aynaoui during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco celebrates their first goal of the game in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco fans in New York's Central Park celebrate near a Brazil fan, front left, at a public watch party after the team's opening goal while viewing the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., between Brazil and Morocco, Saturday, June 13, 2026.(AP Photo/Andres Kudacki)Brazil's Vinicius Junior (7) is congratulated after scoring his side's first goal during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) cools down with a splash of water in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, heads the ball as Morocco's Ismael Saibari approaches during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari celebrates scoring his side's opening goal against Brazil during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Frank Franklin II) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Brahim Diaz, left, and teammates celebrate after Ismael Saibari scored the opening goal during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) is tackled by Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) controls the ball against Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) moves the ball against Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) takes a shot on goal against Brazil's Marquinhos (4) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) challenges for the ball with Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou clears the ball from Brazil's Raphinha, left, during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Noussair Mazraoui (3) controls the ball against Brazil's Raphinha (11) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) and Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) react during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) and Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) react during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGeneral view as the attendance is displayed on the video board during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) jumps to head the ball against Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, and Morocco's Ismael Saibari fight for the ball during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Tím okolo kapitána Achrafa Hakimiho, ktorý označil Maroko za Brazíliu Afriky, hral s väčšou intenzitou, bol dobre zorganizovaný, ale ďalší gól nepridal. 

    Naopak, v 32. minúte ukázal svoje majstrovstvo Vinicius Júnior, ktorý obišiel Neila El Aynaouiho a strelou z vnútra šestnástky vyrovnal skóre.

    Útočník Realu Madrid bol jednoznačne najlepším hráčom favorita. Média písali o tom, ako zahnal strašidlá, respektíve, že zachránil povesť Brazílie. 

    "Vinicius dnes urobil rozdiel. Kolektívne bolo Maroko lepšie, dokonca aj v defenzívnej organizácii. Musíme sa zlepšiť," vravel bývalý brazílsky reprezentant Felipe Melo v relácii Selecao Copa.

    VIDEO: Gól Viniciusa Jr. v zápase Brazília - Maroko na MS 2026

    Ancelottiho nepodržali opory

    Niekdajší hráč Juventusu či Interu Miláno sa vyjadril aj na margo trénera Carla Ancelottiho, ktorý vlani prebral brazílsku reprezentáciu. 

    Podľa neho sa 67-ročný trénersky mág netrafil do základnej zostavy. Iba na lavičke zostali napríklad Endrick, Gabriel Martinelli, Danilo či Alex Sandro.

    "Ancelotti je jedným z najlepších trénerov, ale začal zlou jedenástkou, pred čím si nemožno zatvárať oči. Ibanez nemal začať v základnej zostave. 

    Je to veľmi dobrý hráč, ale nie je to krajný obranca. Keď striedal, tím sa veľmi zlepšil," hodnotil Melo výkon hráča saudskoarabského Al Ahli.

    Ancelottiho nepodržali ani reprezentačné opory, akými sú Casemiro a Raphinha. V hodnotení portálu Globo Esporte dostali známku 5 z 10, pričom podľa mienky fanúšikov bol Casemiro vôbec najslabší. 

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kendra Páez z Ekvádoru bojuje o loptu v kvalifikačnom zápase na MS 2026.
    Kendra Páez z Ekvádoru bojuje o loptu v kvalifikačnom zápase na MS 2026.
    Úchvatnú sériu preverí talentovaný útok. Môžu dosiahnuť niečo veľké, hovorí tréner Ekvádoru
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 3 na MS: Zo slabej Brazílie vyčnieval jediný muž. Sklamali aj Švajčiari, záver bol šok