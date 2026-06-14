Deň 3 na MS: Zo slabej Brazílie vyčnieval jediný muž. Sklamali aj Švajčiari, záver bol šok

Futbaloví fanúšikovia majú na tohtoročných MS za sebou prvý sledovací maratón. Pre európskych priaznivcov sa začal o deviatej večer a po zopár prestávkach na hydratáciu sa skončil o ôsmej hodine ráno.
Tretí hrací deň šampionátu priniesol štyri zápasy, no v nich len sedem gólov. Iba jeden tím skóroval viac ako raz - Austrália pri výhre nad Tureckom 2:0.
Šlágrom dňa bol zápas na MetLife Stadium v New Jersey, kde sa 80-tisíc divákov tešilo na úvodný zápas Brazílie. Či však domov odišli spokojní, je otázne.
Päťnásobní majstri sveta remizovali s Marokom 1:1 a najmä za svoj herný prejav si vyslúžili kritiku od domácich či zahraničných médií. "Maroko odhalilo nedostatky Brazílie," napísala agentúra Reuters.
Lepšia bola Brazília Afriky
Juhoameričania nevstúpili do zápasu dobre a úvodný polčas prešustrovali. Ako prvý sa do streleckej listiny zapísal Ismael Saibari, ktorý sa od novej sezóny má stať hráčom mníchovského Bayernu.
Po kolmej hĺbkovej prihrávke Brahima Díaza chladnokrvne zakončil brejkovú situáciu, keď preloboval vybehnutého brankára Alissona z FC Liverpool.
Tím okolo kapitána Achrafa Hakimiho, ktorý označil Maroko za Brazíliu Afriky, hral s väčšou intenzitou, bol dobre zorganizovaný, ale ďalší gól nepridal.
Naopak, v 32. minúte ukázal svoje majstrovstvo Vinicius Júnior, ktorý obišiel Neila El Aynaouiho a strelou z vnútra šestnástky vyrovnal skóre.
Útočník Realu Madrid bol jednoznačne najlepším hráčom favorita. Média písali o tom, ako zahnal strašidlá, respektíve, že zachránil povesť Brazílie.
"Vinicius dnes urobil rozdiel. Kolektívne bolo Maroko lepšie, dokonca aj v defenzívnej organizácii. Musíme sa zlepšiť," vravel bývalý brazílsky reprezentant Felipe Melo v relácii Selecao Copa.
VIDEO: Gól Viniciusa Jr. v zápase Brazília - Maroko na MS 2026
Ancelottiho nepodržali opory
Niekdajší hráč Juventusu či Interu Miláno sa vyjadril aj na margo trénera Carla Ancelottiho, ktorý vlani prebral brazílsku reprezentáciu.
Podľa neho sa 67-ročný trénersky mág netrafil do základnej zostavy. Iba na lavičke zostali napríklad Endrick, Gabriel Martinelli, Danilo či Alex Sandro.
"Ancelotti je jedným z najlepších trénerov, ale začal zlou jedenástkou, pred čím si nemožno zatvárať oči. Ibanez nemal začať v základnej zostave.
Je to veľmi dobrý hráč, ale nie je to krajný obranca. Keď striedal, tím sa veľmi zlepšil," hodnotil Melo výkon hráča saudskoarabského Al Ahli.
Ancelottiho nepodržali ani reprezentačné opory, akými sú Casemiro a Raphinha. V hodnotení portálu Globo Esporte dostali známku 5 z 10, pričom podľa mienky fanúšikov bol Casemiro vôbec najslabší.