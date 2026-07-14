Španielsko nepustilo Francúzsko do tretieho finále v rade. V semifinále neinkasovalo ani raz

MS vo futbale 2026 - semifinále
Francúzsko - Španielsko 0:2 (0:1)
Góly: 22. Oyarzabal (z 11 m), 58. Porro.
Rozhodcovia: Barton - Moran (obaja Sal.), Pupiro (Nik.), ŽK: Rabiot, Mbappe - Cucurella
Diváci: 70.176
Francúzsko: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba (30. Lacroix), Digne (72. T. Hernandez) - Tchouameni, Rabiot (46. Kone) - Dembele, Olise (72. Cherki), Barcola (57. Doue) - Mbappe
Španielsko: Simon - Porro (83. Llorente), Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri - Olmo (78. Merino), Ruiz (78. Pedri) - Yamal, Oyarzabal (74. Torres), Baena (83. Williams)
Španielski futbaloví reprezentanti si po 16 rokoch opäť zahrajú vo finále majstrovstiev sveta.
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V utorkovom semifinálovom stretnutí na šampionáte v USA, Kanade a Mexiku zdolali hráčov Francúzska 2:0.
Skóre duelu v Arlingtone otvoril v 22. minúte útočník Mikel Oyarzabal z pokutového kopu, po zmene strán pridal gólovú poistku obranca Pedro Porro.
„La Furia Roja“ postúpila do finále MS druhýkrát v histórii, v predchádzajúcom dueli o titul zdolala na šampionáte v Juhoafrickej republike v roku 2010 Holanďanov 1:0 po predĺžení. V 116. minúte vtedy strelil víťazný gól stredopoliar Andres Iniesta.
VIDEO: Gól Španielska z penalty na 1:0
Úradujúci majstri Európy narazia v nedeľnom súboji o titul na úspešnejšieho z dvojice Anglicko - Argentína, ktorých duel je na programe v stredu o 21.00 SELČ.
Francúzi mohli byť vo finále tretíkrát za sebou, napokon sa musia uspokojiť so sobotňajším zápasom o bronz proti zdolanému z druhého semifinále.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Priebeh zápasu Francúzsko - Španielsko
I. polčas:
Semifinálový zápas sa od úvodného hvizdu niesol v znamení taktického boja. Španieli boli častejšie na lopte, zatiaľ čo Francúzi hrozili rýchlymi prechodmi do útoku.
V 16. minúte sa po jednom z nich dostal do sľubnej pozície Mbappe, situácia však napokon vyvrcholila len rohovým kopom. Rozhodujúci moment prvého polčasu prišiel v 20. minúte, keď hlavný arbiter nariadil pokutový kop po faule Digneho na Yamala.