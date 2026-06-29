    Južná Afrika
    Južná Afrika
    MS vo futbale 2026
    28.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    0 - 1
    0:0
    Kanada
    Kanada
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    Deň 18 na MS: Kanada sa stáva futbalovou krajinou, hrdinu sledovali rodičia z neba

    Hráči Kanady oslavujú postup do osemfinále MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (12)
    Hráči Kanady oslavujú postup do osemfinále MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|29. jún 2026 o 09:45
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    Sumár 18. hracieho dňa na MS vo futbale.

    Kanada, jedna z troch hostiteľských krajín MS vo futbale 2026, odohrala všetky tri zápasy skupinovej fázy na domácej pôde. 

    Na úvod remizovala v Toronte s Bosnou a Hercegovinou (1:1), následne vo Vancouvri deklasovala Katar 6:0 a pripísala si prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta. 

    Skupinovú fázu uzavrela v rovnakom meste prehrou 1:2 so Švajčiarskom, ktorá ju pripravila o prvé miesto v tabuľke B-skupiny, a teda o možnosť hrať šestnásťfinále doma. 

    Kanadskí futbalisti sa pred začiatkom vyraďovacej časti museli presunúť viac než 2-tisíc kilometrov na juh do Los Angeles, kde ich čakali futbalisti Juhoafrickej republiky. 

    Išlo o historicky prvý prípad, keď hostiteľ majstrovstiev sveta odohral zápas turnaja mimo územia svojej krajiny.

    Napriek tomu to na tribúnach SoFi Stadium vyzeralo, akoby Kanada hrala doma. Tisíce kanadských fanúšikov neváhalo pricestovať do LA, aby nakoniec videli historickú výhru svojho tímu.

    Kanadskí futbalisti zdolali v prvom zápase šestnásťfinále MS Juhoafrickú republiku 1:0 a postúpili do osemfinále. 

    Jediný gól stretnutia strelil v nadstavenom čase Stephen Eustáquio. V krajine, ktorá je dlhodobo považovaná za hokejovú, zavládla futbalová eufória. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 dnes

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    0 - 1
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles

    Ste hrdinovia, vravel tréner

    V noci z nedele na pondelok sa na svetovom šampionáte odohral iba jeden zápas. Aj to medzi tímami, ktoré nie sú nijak zvlášť atraktívne. 

    „Na papieri duel Kanady s Juhoafrickou republikou nepôsobil ako typický zápas vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta a ani samotné dianie na trávniku neponúklo práve strhujúce divadlo," napísal po stretnutí The Athletic. 

    Z mála výrazných šancí, ktoré si tímy počas zápasu vypracovali, za uchytila iba jedna. 

    V druhej minúte nadstaveného času sa na hranici šestnástky dostal k lopte záložník Stephen Eustáquio. Hruďou si ju prebral a volejom zakončil. Prízemná strela skončila v sieti.

    VIDEO: Gól Kanady v nadstavenom čase

    Po záverečnom hvizde hráči vybehli na trávnik a objímali sa. Kanada si prvýkrát v histórii zahrá v osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale. 

    „Môžete byť na seba nesmierne hrdí. Na to, kým ste, aj na tento zápas. Išli ste za víťazstvom v každom jednom momente," vravel hráčom kanadský tréner Jesse Marsch po zápase. 

    „Ste kanadskí hrdinovia. Kanadskí hrdinovia pre budúce generácie detí v tejto krajine, ktoré budú hrať futbal. Tento šport má pred sebou veľkú budúcnosť práve vďaka vám."

    Fotogaléria zo zápasu Južná Afrika - Kanada na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    South Africa's Mbekezeli Mbokazi, below, and Canada's Tani Oluwaseyi battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Jonathan David (10) and South Africa's Ime Okon (21) battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Tajon Buchanan, right, and South Africa's Sphephelo Sithole battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    South Africa's Sphephelo Sithole controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match against Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    12 fotografií
    South Africa's Thapelo Maseko (12) passes Canada's Liam Millar (11) during the World Cup round of 32 soccer match between South Africa and Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, center, and South Africa's Thapelo Maseko battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Thapelo Maseko, left, and Canada's Richie Laryea battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan, left, and South Africa's Aubrey Modiba battle for the ball during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Africa's Teboho Mokoena, left, controls a ball chased by Canada's Jonathan David during the World Cup round of 32 soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22) and South Africa's Thapelo Maseko (12) pfight for the ball during the World Cup round of 32 soccer match between South Africa and Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Canada pose for a picture prior to the World Cup round of 32 soccer match against South Africa in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of South Africa pose for a picture prior to the World Cup round of 32 soccer match against Canada in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, June 28, 2026. (AP Photo/Marcio Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Už to nevoláme soccer, ale futbal

    Najväčšia hviezda kanadského tímu je obranca Bayernu Mníchov Alphonso Davies. Hoci je na MS zranený a proti JAR odohral úvodných 15 minút na turnaji, zo záujmu fanúšikov je ohromený. 

    Keď videl na prvom zápase Kanady proti Bosne a Hercegovine na tribúnach prevahu červenej farby, bol dojatý. 

    „Bolo to neskutočné, pretože som ešte nikdy nevidel toľko Kanaďanov na futbalovom zápase," hovoril. 

    Futbal v hokejovej krajine získava čoraz väčšiu popularitu. „Kanada sa stáva futbalovou krajinou," vyhlásil jeden z fanúšikov pre BBC. „Už to nevoláme soccer, ale futbal."

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Českú reprezentáciu kosí toxická atmosféra. Na vine je ten, čo bol ešte nedávno king
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Futbalista Česka Ladislav Krejčí tlieska fanúšikom po skončení zápasu A-skupiny Česko – Juhoafrická republika.
    Českú reprezentáciu kosí toxická atmosféra. Na vine je ten, čo bol ešte nedávno king
    teraz
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