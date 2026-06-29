Deň 18 na MS: Kanada sa stáva futbalovou krajinou, hrdinu sledovali rodičia z neba

Kanada, jedna z troch hostiteľských krajín MS vo futbale 2026, odohrala všetky tri zápasy skupinovej fázy na domácej pôde.
Na úvod remizovala v Toronte s Bosnou a Hercegovinou (1:1), následne vo Vancouvri deklasovala Katar 6:0 a pripísala si prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta.
Skupinovú fázu uzavrela v rovnakom meste prehrou 1:2 so Švajčiarskom, ktorá ju pripravila o prvé miesto v tabuľke B-skupiny, a teda o možnosť hrať šestnásťfinále doma.
Kanadskí futbalisti sa pred začiatkom vyraďovacej časti museli presunúť viac než 2-tisíc kilometrov na juh do Los Angeles, kde ich čakali futbalisti Juhoafrickej republiky.
Išlo o historicky prvý prípad, keď hostiteľ majstrovstiev sveta odohral zápas turnaja mimo územia svojej krajiny.
Napriek tomu to na tribúnach SoFi Stadium vyzeralo, akoby Kanada hrala doma. Tisíce kanadských fanúšikov neváhalo pricestovať do LA, aby nakoniec videli historickú výhru svojho tímu.
Kanadskí futbalisti zdolali v prvom zápase šestnásťfinále MS Juhoafrickú republiku 1:0 a postúpili do osemfinále.
Jediný gól stretnutia strelil v nadstavenom čase Stephen Eustáquio. V krajine, ktorá je dlhodobo považovaná za hokejovú, zavládla futbalová eufória.
Ste hrdinovia, vravel tréner
V noci z nedele na pondelok sa na svetovom šampionáte odohral iba jeden zápas. Aj to medzi tímami, ktoré nie sú nijak zvlášť atraktívne.
„Na papieri duel Kanady s Juhoafrickou republikou nepôsobil ako typický zápas vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta a ani samotné dianie na trávniku neponúklo práve strhujúce divadlo," napísal po stretnutí The Athletic.
Z mála výrazných šancí, ktoré si tímy počas zápasu vypracovali, za uchytila iba jedna.
V druhej minúte nadstaveného času sa na hranici šestnástky dostal k lopte záložník Stephen Eustáquio. Hruďou si ju prebral a volejom zakončil. Prízemná strela skončila v sieti.
VIDEO: Gól Kanady v nadstavenom čase
Po záverečnom hvizde hráči vybehli na trávnik a objímali sa. Kanada si prvýkrát v histórii zahrá v osemfinále majstrovstiev sveta vo futbale.
„Môžete byť na seba nesmierne hrdí. Na to, kým ste, aj na tento zápas. Išli ste za víťazstvom v každom jednom momente," vravel hráčom kanadský tréner Jesse Marsch po zápase.
„Ste kanadskí hrdinovia. Kanadskí hrdinovia pre budúce generácie detí v tejto krajine, ktoré budú hrať futbal. Tento šport má pred sebou veľkú budúcnosť práve vďaka vám."
Už to nevoláme soccer, ale futbal
Najväčšia hviezda kanadského tímu je obranca Bayernu Mníchov Alphonso Davies. Hoci je na MS zranený a proti JAR odohral úvodných 15 minút na turnaji, zo záujmu fanúšikov je ohromený.
Keď videl na prvom zápase Kanady proti Bosne a Hercegovine na tribúnach prevahu červenej farby, bol dojatý.
„Bolo to neskutočné, pretože som ešte nikdy nevidel toľko Kanaďanov na futbalovom zápase," hovoril.
Futbal v hokejovej krajine získava čoraz väčšiu popularitu. „Kanada sa stáva futbalovou krajinou," vyhlásil jeden z fanúšikov pre BBC. „Už to nevoláme soccer, ale futbal."
„Pamätám si, ako som v 90. rokoch chodil s otcom na zápasy Kanady a kanadskí fanúšikovia boli na ich domácich zápasoch v menšine,“ dodal iný fanúšik Kanady.
„Je neuveriteľné vidieť, koľko fanúšikov prišlo do USA, aby sledovali futbal. Dúfajme, že táto energia nám pomôže zlepšiť podmienky doma."
Presne takýto cieľ si nastavil aj tréner Marsch, keď pred dvoma rokmi prebral kanadskú futbalovú reprezentáciu. Keď po postupe hovoril hráčom, že sú hrdinovia, myslel to doslovne.
Kanadský tréner Jesse Marsch prehovára k hráčom po postupe do osemfinále. (Autor: TASR/AP)
„Chcel som im povedať, aký dôležitý moment to bude pre šport v krajine," vysvetlil zhromaždenie hráčov a trénerov v jednom kruhu po výhre nad JAR.
Kanadský futbal je na vzostupe. V 2022 sa futbalisti kvalifikovali na MS prvýkrát od roku 1986, o dva roky neskôr sa dostali do semifinále Copa América.
Na MS 2026 vyhrali prvý zápas a teraz si zahrajú v osemfinále.
„Kanada je teraz legitímnym futbalovým národom. Nezáleží na tom, čo sa stane v ďalšom zápase," napísal po postupe portál goal.com.
Postup kanadských futbalistov vyvolal ohlas aj v hokejových kruhoch.
„Úprimne, nikdy som neveril, že niečo takéto zažijem ešte počas svojho života. Kanadskí hrdinovia," napísal na sociálnej sieti X kanadský hokejový expert Pierre LeBrun.
„Mojim cieľom na tomto turnaji – okrem inšpirácie ľudí v našej krajine – bolo dostať sa čo najďalej, aby sme si mohli zahrať proti jednému z futbalových velikánov,“ uviedol tréner Kanady Marsch.
Oba ciele splnil: futbal prilákal aj do Los Angeles tisícky Kanaďanov a v osemfinále ich čaká jeden z dvojice favorizovaných tímov - Maroko alebo Holandsko.
„Mám pocit, že je to pre nás zápas, v ktorom nemáme čo stratiť. Pôjdeme do toho naplno s cieľom vyhrať," vyhlásil Marsch.
Rozhodol syn Portugalcov
„Som veľmi šťastný, že som strelil gól, že som mohol pomôcť tímu,“ povedal po zápase strelec víťazného gólu Kanady Stephen Eustáquio.
„Pri tej strele som cítil, že každý v tíme tú loptu vystrelil so mnou. Verili sme, že môžeme vyhrať a nakoniec sme sa zapísali do histórie.“
Dvadsaťdeväťročný Eustáquio sa narodil portugalským rodičom v Kanade. Hoci futbal začal hrať v Severnej Amerike, rodina sa neskôr presťahovala späť do Portugalska.
Aj tam spolu s bratom Maurom hrávali futbal a mladší Stephen tam strávil väčšinu doterajšej kariéry.
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Od roku 2022 je Eustáquio hráčom Porta. Vo februári pre nízku hernú vyťaženosť v portugalskom veľkoklube odišiel na hosťovanie práve do Los Angeles, kde strelil zrejme životný gól.
„Tvrdo sme pracovali na tom, aby sme dosiahli toto víťazstvo. Chceme ho dopriať všetkým Kanaďanom," povedal.
Eustáquio odštartoval mládežnícku reprezentačnú kariéru v drese Kanady, no neskôr hral aj za Portugalsko.
V roku 2019 sa rozhodol, že na seniorskej úrovni bude reprezentovať rodnú krajinu - Kanadu. Doteraz za „Les Rouges" odohral 61 zápasov. V šestnásťfinále MS viedol tím ako kapitán.
„Cítime sa ako bratia a keď bojujeme jeden za druhého, môžu sa diať takéto výnimočné veci,“ povedal Eustáquio, ktorý sa počas rozhovoru pre kanadskú televíziu TSN rozplakal.
Stephen Eustáquio strieľa gól do siete Juhoafrickej republiky. (Autor: TASR/AP)
Niekde v sebe totiž držal myšlienku na svojich rodičov. V apríli 2023 zomrela Eustáquiova mama Esmeralda na rakovinu mozgu. O rok neskôr zomrel jeho otec na náhly infarkt. Krátko predtým sa mu narodila dcérka Benedita.
„Všetko, čo robím, robím pre svoju rodinu, pre rodičov, pre svoju priateľku a pre svoju dcéru," uviedol dojatý Eustáquio.
„Jeho rodičia sa naňho odniekiaľ pozerajú, určite to videli," dodal tréner Marsch.
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