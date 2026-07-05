Deň 24 na MS: Takmer dokonalý zločin, píšu Francúzi. Tréner odháňal hráčov, aby sa nepobili

Bol to jeden z najhorúcejších zápasov v histórii majstrovstiev sveta a nielen podľa teploty vzduchu. Na štadióne vo Philadelphii namerali pred osemfinálovým súbojom Francúzska a Paraguaju vyše 38 stupňov.
Vedľa striedačiek nainštalovali organizátori klimatizačné zariadenia, aby boli podmienky pre hráčov znesiteľnejšie, no na ihrisku pobehovalo veľa horúcich hláv, najmä v červeno-bielych pásikavých dresoch.
Mbappé na méte 19
Dosiaľ suverénni Francúzi nenarazili na najsilnejšieho súpera, ale čelili najtvrdšiemu odporu. A to doslova.
Juhoameričanov zdolali 1:0, podobne ako na domácom šampionáte v roku 1998, kde napokon dokráčali až k titulu. O ich výhre rozhodla premenená penalta Kyliana Mbappého v 70. minúte.
Francúzsky kapitán skóroval 19-krát v 19 zápasoch na svetových šampionátoch. Od roku 2018 dal Mbappé vo vyraďovacej fáze MS viac gólov (11), než Brazília (10), Anglicko (10), Portugalsko (9) alebo Španielsko (4).
VIDEO: Penalta Kyliana Mbappého v zápase Paraguaj - Francúzsko
Paraguajčania, ktorí v prvom kole play-off vyradili Nemcov, vyrukovali na ďalšieho favorita s jasnou taktikou. Snažili sa dostať pod kožu súpera dokonalou defenzívou, provokovaním a tvrdými zákrokmi na hranici pravidiel (a často aj za ňou).
Dlho im to vychádzalo. Uzbecký rozhodca Ilgiz Tantašev bol k nim až príliš zhovievavý. Nereagoval, keď Andrés Cubas v behu udrel lakťom Kyliana Mbappého, ani keď ho Juan José Cáceres úmyselne kopol do holene.
Ignoroval aj herecké etudy Matiasa Galarzu, ktorý sa po potiahnutí za dres od Michaela Oliseho teatrálne zvalil na trávnik alebo permanentne diskutoval s hráčmi súpera či rozhodcami.
Aj penaltu nariadil uzbecký arbiter až po intervencii systému VAR.
Deschamps: Vytiahli všetky triky
„Fyzická hra Paraguaja pripomínala skôr to, čo na jeseň predvádzal tím NFL Philadelphia Eagles, ktorý hráva svoje domáce zápasy na štadióne Lincoln Financial Field,“ tvrdil reportér agentúry AP.
BBC označila výkon Juhoameričanov za hanebný a trápny.
Francúzsky L'Équipe písal o takmer dokonalom zločine. Rozhodcovi Tantaševovi udelil známku 1 z 10. Paraguajským hráčom neudelil počas zápasu ani jednu žltú kartu, Francúzi videli tri.
„Situácia sa dokonca zvrhla na komickú, keď sa uzbecký rozhodca konečne rozhodol ukázať kartu... Po záverečnom hvizde a nie hráčovi, ale asistentovi trénera Carlosovi Gonzalezovi za protesty,“ poznamenal L'Équipe.
Paraguajský brankár Orlando Gill po zápase hodil loptu do chrbta Kyliana Mbappého.
„Chcel som mu podať ruku, ale nevnímal ma, ako keby som tam nebol. V tej chvíli ma chytila zlosť, ale nič viac sa nestalo,“ opisoval Gill, ktorý dvoma skvelými zákrokmi zmaril Mbappému radosť z druhého gólu v zápase.
Svoju rolu dohral do konca aj Galarza. V strede ihriska sa po zápase po jeho provokáciách schyľovalo k roztržke medzi hráčmi.
Črtajúci sa konflikt rýchlo zažehnal tréner Francúzov Didier Deschamps, ktorý odháňal preč svojich zverencov od Paraguajčanov a nasmeroval ich k tribúne podeliť sa o radosť s francúzskymi fanúšikmi.
VIDEO: Fauly na francúzskych hráčov
„Vytiahli na nás všetky možné triky. Nie je to futbal, ktorý láka ľudí na štadión, ale každý hrá tak, ako chce. Zo striedačky súpera som počul urážky, bez ktorých som sa zaobišiel,“ vravel médiám Deschamps.
Francúzi sa vo štvrťfinále turnaja stretnú s Marokom. Rovnakého súpera pred štyrmi rokmi na MS v Katare zdolali v semifinále 2:0.
Efektívne Maroko natiahlo sériu
Futbalisti Maroka ťahajú neuveriteľnú sériu 34 zápasov bez prehry. Pravda, nad týmto údajom svieti hviezdička s odkazom na škandalózne finále Afrického pohára 2025.
Na ihrisku ho vyhral Senegal, ale administratívnym rozhodnutím prisúdili výhru domácemu Maroku, keďže Senegalčania na protest proti rozhodovaniu v zápase na niekoľko minút opustili ihrisko.
Maročania v prvom osemfinále MS 2026 vyradili Kanadu po výsledku 3:0. Hoci je Kanada spoluorganizátor šampionátu, v Houstone mali v hľadisku prevahu fanúšikovia afrického tímu.
Maročania boli mimoriadne efektívni. Na tri góly im stačilo päť striel (Kanaďania ich mali dvakrát toľko), kopali jediný rohový kop, súper jedenásť.
„Boli sme lepší ako súper, ale zápasy rozhodujú góly,“ vravel frustrovaný tréner Kanaďanov Jesse Marsch. „To sú dosť odvážne slová po zápase, ktorý prehráte 0:3,“ reagoval tréner Maroka Mohamed Ouahbi.
Za rozmachom futbalu v severoafrickej krajine je marocký kráľ Mohammed VI. Svoj futbalový plán spustil v roku 2008. Prezentoval šport ako nástroj sociálneho a ekonomického rastu a zdroj národnej hrdosti.
Apeloval tiež na štátne spoločnosti, aby investovali do futbalovej infraštruktúry. V roku 2009 otvorili v Salé neďaleko Rabatu futbalovú akadémiu nesúcu kráľovo meno a o desať rokov neskôr ďalší veľký komplex za približne 60 miliónov eur.
Maroko bude v roku 2030 hostiť najbližší svetový šampionát spolu s Portugalskom a Španielskom.
V akadémii vyrástlo niekoľko súčasných marockých hviezd ako Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi a Júsuf En-Nesjrí, aj päť talentovaných hráčov, ktorí minulý rok pomohli Maroku vybojovať titul majstra sveta v kategórii do 20 rokov.
Na olympijských hrách v Paríži pred dvoma rokmi získali Maročania bronz.
Nie všetci obyvatelia krajiny však zdieľajú kráľovo nadšenie pre futbal.
Aj medzi fanúšikmi sa objavujú pochybnosti, či sa časť peňazí na futbalové ihriská a štadióny nemala skôr minúť na zdravotníctvo, školstvo alebo - vzhľadom na decembrové záplavy v Safi, ktoré si vyžiadali 37 obetí - na základnú infraštruktúru.