    Deň 24 na MS: Takmer dokonalý zločin, píšu Francúzi. Tréner odháňal hráčov, aby sa nepobili

    Paraguajčan Matias Galarza a Francúz Kylian Mbappé v zápase osemfinále MS 2026 vo futbale.
    Fotogaléria (59)
    Paraguajčan Matias Galarza a Francúz Kylian Mbappé v zápase osemfinále MS 2026 vo futbale. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|5. júl 2026 o 11:10
    ShareTweet0

    Francúzi nastúpia vo štvrťfinále proti Maročanom.

    Bol to jeden z najhorúcejších zápasov v histórii majstrovstiev sveta a nielen podľa teploty vzduchu. Na štadióne vo Philadelphii namerali pred osemfinálovým súbojom Francúzska a Paraguaju vyše 38 stupňov.

    Vedľa striedačiek nainštalovali organizátori klimatizačné zariadenia, aby boli podmienky pre hráčov znesiteľnejšie, no na ihrisku pobehovalo veľa horúcich hláv, najmä v červeno-bielych pásikavých dresoch. 

    Mbappé na méte 19

    Dosiaľ suverénni Francúzi nenarazili na najsilnejšieho súpera, ale čelili najtvrdšiemu odporu. A to doslova. 

    Juhoameričanov zdolali 1:0, podobne ako na domácom šampionáte v roku 1998, kde napokon dokráčali až k titulu. O ich výhre rozhodla premenená penalta Kyliana Mbappého v 70. minúte.

    Francúzsky kapitán skóroval 19-krát v 19 zápasoch na svetových šampionátoch. Od roku 2018 dal Mbappé vo vyraďovacej fáze MS viac gólov (11), než Brazília (10), Anglicko (10), Portugalsko (9) alebo Španielsko (4).

    VIDEO: Penalta Kyliana Mbappého v zápase Paraguaj - Francúzsko

    Paraguajčania, ktorí v prvom kole play-off vyradili Nemcov, vyrukovali na ďalšieho favorita s jasnou taktikou. Snažili sa dostať pod kožu súpera dokonalou defenzívou, provokovaním a tvrdými zákrokmi na hranici pravidiel (a často aj za ňou).

    Dlho im to vychádzalo. Uzbecký rozhodca Ilgiz Tantašev bol k nim až príliš zhovievavý. Nereagoval, keď Andrés Cubas v behu udrel lakťom Kyliana Mbappého, ani keď ho Juan José Cáceres úmyselne kopol do holene.

    Ignoroval aj herecké etudy Matiasa Galarzu, ktorý sa po potiahnutí za dres od Michaela Oliseho teatrálne zvalil na trávnik alebo permanentne diskutoval s hráčmi súpera či rozhodcami.

    Aj penaltu nariadil uzbecký arbiter až po intervencii systému VAR.

    Deschamps: Vytiahli všetky triky

    „Fyzická hra Paraguaja pripomínala skôr to, čo na jeseň predvádzal tím NFL Philadelphia Eagles, ktorý hráva svoje domáce zápasy na štadióne Lincoln Financial Field,“ tvrdil reportér agentúry AP.

    BBC označila výkon Juhoameričanov za hanebný a trápny. 

    Francúzsky L'Équipe písal o takmer dokonalom zločine. Rozhodcovi Tantaševovi udelil známku 1 z 10. Paraguajským hráčom neudelil počas zápasu ani jednu žltú kartu, Francúzi videli tri.

    Fotogaléria zo zápasu Paraguaj - Francúzsko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Paraguay's Julio Enciso kicks the ball during the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Paraguay's Matias Galarza falls to the ground in a clash with France's Manu Kone during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France's Jules Kounde (5) challenges for the ball with with Paraguay's Junior Alonso (6) and Paraguay's Andres Cubas (14) during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    France's Kylian Mbappe, right, and Paraguay's Diego Gomez battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    15 fotografií
    France's Michael Olise runs with the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Maghnes Akliouche (25) and teammates walk through sprinklers to cool off before the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Paraguay pose for a picture prior to the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of Paraguay huddle before the World Cup round of 16 soccer match against France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Ousmane Dembele (7) challenges for the ball with Paraguay's Matias Galarza (23) with during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of France pose for a picture before the World Cup round of 16 soccer match against Paraguay in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's William Saliba and Paraguay's Diego Gomez, back, battle for the ball during a World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance's Michael Olise, left, dribbles the ball past Paraguay's Matias Galarza during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of France huddle before the World Cup round of 16 soccer match against Paraguay in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Matt Rourke) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrance soccer players ahead during the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Martin Meissner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay players pose before the World Cup round of 16 soccer match between Paraguay and France in Philadelphia, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Derik Hamilton) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    „Situácia sa dokonca zvrhla na komickú, keď sa uzbecký rozhodca konečne rozhodol ukázať kartu... Po záverečnom hvizde a nie hráčovi, ale asistentovi trénera Carlosovi Gonzalezovi za protesty,“ poznamenal L'Équipe. 

    Paraguajský brankár Orlando Gill po zápase hodil loptu do chrbta Kyliana Mbappého. 

    „Chcel som mu podať ruku, ale nevnímal ma, ako keby som tam nebol. V tej chvíli ma chytila zlosť, ale nič viac sa nestalo,“ opisoval Gill, ktorý dvoma skvelými zákrokmi zmaril Mbappému radosť z druhého gólu v zápase.

    Svoju rolu dohral do konca aj Galarza. V strede ihriska sa po zápase po jeho provokáciách schyľovalo k roztržke medzi hráčmi.

    Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my si vieme zašpiniť ruky, vravel kapitán
    Súvisiaci článok
    Provokatéri mašinu nezastavili. Ak treba, aj my si vieme zašpiniť ruky, vravel kapitán

    Črtajúci sa konflikt rýchlo zažehnal tréner Francúzov Didier Deschamps, ktorý odháňal preč svojich zverencov od Paraguajčanov a nasmeroval ich k tribúne podeliť sa o radosť s francúzskymi fanúšikmi. 

    VIDEO: Fauly na francúzskych hráčov

    „Vytiahli na nás všetky možné triky. Nie je to futbal, ktorý láka ľudí na štadión, ale každý hrá tak, ako chce. Zo striedačky súpera som počul urážky, bez ktorých som sa zaobišiel,“ vravel médiám Deschamps.

    Francúzi sa vo štvrťfinále turnaja stretnú s Marokom. Rovnakého súpera pred štyrmi rokmi na MS v Katare zdolali v semifinále 2:0.

    Efektívne Maroko natiahlo sériu

    Futbalisti Maroka ťahajú neuveriteľnú sériu 34 zápasov bez prehry. Pravda, nad týmto údajom svieti hviezdička s odkazom na škandalózne finále Afrického pohára 2025.

    Na ihrisku ho vyhral Senegal, ale administratívnym rozhodnutím prisúdili výhru domácemu Maroku, keďže Senegalčania na protest proti rozhodovaniu v zápase na niekoľko minút opustili ihrisko. 

    MS vo futbale 2026 - sumáre dňa

    Deň 1 Deň 2 Deň 3 Deň 4 Deň 5 Deň 6 Deň 7 Deň 8 Deň 9 Deň 10 Deň 11 Deň 12 Deň 13 Deň 14 Deň 15 Deň 16 Deň 17 Deň 18 Deň 19 Deň 20 Deň 21 Deň 22 Deň 23 Deň 24

    Maročania v prvom osemfinále MS 2026 vyradili Kanadu po výsledku 3:0. Hoci je Kanada spoluorganizátor šampionátu, v Houstone mali v hľadisku prevahu fanúšikovia afrického tímu. 

    Maročania boli mimoriadne efektívni. Na tri góly im stačilo päť striel (Kanaďania ich mali dvakrát toľko), kopali jediný rohový kop, súper jedenásť. 

    „Boli sme lepší ako súper, ale zápasy rozhodujú góly,“ vravel frustrovaný tréner Kanaďanov Jesse Marsch. „To sú dosť odvážne slová po zápase, ktorý prehráte 0:3,“ reagoval tréner Maroka Mohamed Ouahbi.

    Kde sa vzal ten chlapec? Z dvoch striel dal dva góly a poslal svoju krajinu do štvrťfinále
    Súvisiaci článok
    Kde sa vzal ten chlapec? Z dvoch striel dal dva góly a poslal svoju krajinu do štvrťfinále

    Za rozmachom futbalu v severoafrickej krajine je marocký kráľ Mohammed VI. Svoj futbalový plán spustil v roku 2008. Prezentoval šport ako nástroj sociálneho a ekonomického rastu a zdroj národnej hrdosti.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Maroko na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Morocco fans wait before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canadian and Moroccan flags are seen during teams presentation before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fans of Morocco wave the flags of Palestine during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    A banner commemorating the 250 years since the founding of the United States is seen before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    44 fotografií
    Morocco's Issa Diop (14), left, and Canada's Tani Oluwaseyi (12) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi, front, scores his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22), right, and Morocco's Achraf Hakimi (2), left, challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan (17), left, and Morocco's Noussair Mazraoui (3), challenge for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8) celebrates after scoring during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi is congratulated after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Brahim Diaz (10) runs with the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8), right, kicks the ball as Canada's Richie Laryea (22), closes in, during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) is seen on the ground as he receives medical attention from his team during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston, left, and Morocco's Bilal El Khannouss fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada goalkeeper Maxime Crepeau (16) seperates Stephen Eustaquio (7) and Morocco's Brahim Diaz (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, left, and Morocco's Achraf Hakimi argue during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal (25) and Canada's Luc de Fougerolles (4) and Morocco's Noussair Mazraoui (3) battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea, right, argues with Morocco's Achraf Hakimi during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) and Canada's Tajon Buchanan (17) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) controls the ball as Canada's Jonathan David (10) closes in, during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Michael Oliver, of England, show a yellow card to Morocco's Achraf Hakimi during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Achraf Hakimi (2), right, fights for the ball with Canada's Ali Ahmed (20), left, and Canada's Richie Laryea (22), center, during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston (2) and Morocco's Bilal El Khannouss (23) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston (2), left, passes the ball past Morocco's Bilal El Khannouss (23) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Richie Laryea (22), left, reacts as Morocco's Achraf Hakimi (2) lies on the ground during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Stephen Eustaquio (7), right, and Morocco's Azzedine Ounahi (8) vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal (25), left, kicks the ball next from the Canada's Jonathan David (10), during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari leaves the field of play after being injured during the World Cup round of 16 soccer match against Canada in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Azzedine Ounahi (8), right, and Canada's Stephen Eustaquio (7) go for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) walks off the pitch due to an injury during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari, bottom, receives medical attention during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari, left, leaves the pitch after being injured during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) lies on the pitch in pain during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco head coach Mohamed Ouahbi during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan, top, jumps over Morocco's Redouane Halhal during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Redouane Halhal, left, and Canada's Jonathan David, fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tani Oluwaseyi (12) attempts a shot during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Luc de Fougerolles, front, and Morocco's Noussair Mazraoui battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada team poses ahead of the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston, right, and Morocco's Ayoub El Kaabi vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco, in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Niko Sigur (23) clears the ball in front of Morocco's Brahim Diaz (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada players huddle before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMoroccan players huddle before the World Cup round of 16 soccer match between Canada and Morocco in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Eric Smith - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco starting players pose for a team photo at the beginning of the World Cup round of 16 soccer match against Canada in Houston, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Apeloval tiež na štátne spoločnosti, aby investovali do futbalovej infraštruktúry. V roku 2009 otvorili v Salé neďaleko Rabatu futbalovú akadémiu nesúcu kráľovo meno a o desať rokov neskôr ďalší veľký komplex za približne 60 miliónov eur.

    Maroko bude v roku 2030 hostiť najbližší svetový šampionát spolu s Portugalskom a Španielskom.

    V akadémii vyrástlo niekoľko súčasných marockých hviezd ako Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi a Júsuf En-Nesjrí, aj päť talentovaných hráčov, ktorí minulý rok pomohli Maroku vybojovať titul majstra sveta v kategórii do 20 rokov.

    Na olympijských hrách v Paríži pred dvoma rokmi získali Maročania bronz. 

    Nie všetci obyvatelia krajiny však zdieľajú kráľovo nadšenie pre futbal.

    Aj medzi fanúšikmi sa objavujú pochybnosti, či sa časť peňazí na futbalové ihriská a štadióny nemala skôr minúť na zdravotníctvo, školstvo alebo - vzhľadom na decembrové záplavy v Safi, ktoré si vyžiadali 37 obetí - na základnú infraštruktúru.

    Pavúk play-off MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    5.7.2026 22:00
    Nórsko
    NOR
    Mexiko
    MEX
    6.7.2026 02:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Semifinále
    Finále
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Paraguajčan Matias Galarza a Francúz Kylian Mbappé v zápase osemfinále MS 2026 vo futbale.
    Paraguajčan Matias Galarza a Francúz Kylian Mbappé v zápase osemfinále MS 2026 vo futbale.
    Deň 24 na MS: Takmer dokonalý zločin, píšu Francúzi. Tréner odháňal hráčov, aby sa nepobili
    Boris Vanyadnes 11:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 24 na MS: Takmer dokonalý zločin, píšu Francúzi. Tréner odháňal hráčov, aby sa nepobili