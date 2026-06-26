Deň 15 MS: Nuda, nuda, nuda, no a čo. Švédsky hrdina bol frustrovaný, netušil, že bod stačí

Pre nezaujatého fanúšika to bolo utrpenie, pre aktérov na ihrisku skvelo odvedená práca. Futbalisti Austrálie remizovali vo svojom poslednom zápase D-skupiny na MS 2026 s Paraguajom 0:0. Nuda, nuda, nuda. Dalo sa to čakať, ale splnilo to účel.
Remíza vyhovovala obom. Austrália postúpila z druhého miesta do vyraďovacej fázy, Paraguaj má veľkú šancu, že pôjde ďalej ako jeden z ôsmich úspešných tímov na tretích miestach.
Už istým víťazom skupiny boli pred posledným kolom Američania a Turci nemali šancu poskočiť z posledného miesta vyššie.
Prvý polčas priniesol austrálske snaženie, Paraguaj vyčkával. V druhom dejstve Juhoameričania pridali a austrálsky brankár Beach, ktorý mohol väčšinu zápasu pokojne preležať na pláži, si pripísal aj jeden zákrok.
„Austrálski fanúšikovia prebdeli zápas v spokojnej kóme,“ referoval zo San Francisca reportér Jai Bednall.
Austrálske médiá oslavujú postup, ale zároveň už lamentujú nad možným scenárom vo vyraďovacej fáze. V prvom zápase nastúpia proti druhému tímu G-skupiny, čo môže byť silné Belgicko. Ak by sa im podarilo postúpiť ďalej, čaká ich zrejme Messiho Argentína.
Poradie
Krajina
Zápasy
V
R
P
Skóre
Body
1.
Švédsko
3
1
1
1
7:7
4
2.
Ekvádor
3
1
1
1
2:2
4
3.
Bosna a Hercegovina
3
1
1
1
5:6
4
4.
Paraguaj
3
1
1
1
2:4
4
5.
Chorvátsko
2
1
0
1
3:4
3
6.
Južná Kórea
3
1
0
2
2:3
3
7.
Alžírsko
2
1
0
1
2:4
3
8.
Škótsko
3
1
0
2
1:4
3
9.
Kapverdy
2
0
2
0
2:2
2
10.
Belgicko
2
0
2
0
1:1
2
11.
DR Kongo
2
0
1
1
1:2
1
12.
Senegal
2
0
0
2
3:6
0
„Keby sme s Paraguajom prehrali, potenciálni súperi by boli iní,“ poznamenal portál news.com.au.
Tréner Austrálčanov Tony Popovic ďakoval za podporu fanúšikov a vyzýval ich, aby si na ďalší zápas doma privstali. Socceroos ho odohrajú o štvrtej ráno východného austrálskeho času.
Bol frustrovaný, netušil, že postúpili
Ďalší zápas, kde remíza vyhovovala obom, odohrali Japonsko a Švédsko. Japonci síce šli do vedenia v 56. minúte zásluhou Maedu, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Elanga.
Švédsky gólový hrdina v závere zápasu burcoval spoluhráčov, aby strhli vedenie na svoju stranu. Netušil, že Severanom stačí na postup aj bod.
„Po zápase bol trochu frustrovaný. Šiel som za ním a zistil som, že o tom nevedel. Trochu som ho za to vyhrešil,“ citoval denník Aftonbladet Alexandra Isaka.
Kapitán tímu Victor Nilsson Lindelöf vysvetľoval, že na tímovej porade pred zápasom preberali aj postupovú matematiku.
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„Chápem, že na mítingoch sa dá aj trochu zdriemnuť, alebo len nedával dobre pozor,“ uťahoval si zo spoluhráča. Najpravdepodobnejším súperom Švédov v play-off bude víťaz I-skupiny, čiže Francúzsko alebo Nórsko.
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Nemci v E-skupine prehrali 1:2 s Ekvádorom a dopriali Juhoameričanom radosť z postupu a po dvoch výhrach neuspeli ani domáci Američania, ktorí prehrali gólom v posledných sekundách s Tureckom.
Oba zdolané tímy však už mali isté prvenstvo v skupine a ich tréneri si mohli dovoliť experimentovať a variovať so zostavou.
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