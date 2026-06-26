    Deň 15 MS: Nuda, nuda, nuda, no a čo. Švédsky hrdina bol frustrovaný, netušil, že bod stačí

    Sklamaný švédsky futbalista Anthony Elanga po zápase Švédsko - Japonsko na MS 2026.
    Fotogaléria (90)
    Sklamaný švédsky futbalista Anthony Elanga po zápase Švédsko - Japonsko na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Boris Vanya|26. jún 2026 o 10:46
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    Keď je remíza na MS vo futbale ako víťazstvo.

    Pre nezaujatého fanúšika to bolo utrpenie, pre aktérov na ihrisku skvelo odvedená práca. Futbalisti Austrálie remizovali vo svojom poslednom zápase D-skupiny na MS 2026 s Paraguajom 0:0. Nuda, nuda, nuda. Dalo sa to čakať, ale splnilo to účel.

    Remíza vyhovovala obom. Austrália postúpila z druhého miesta do vyraďovacej fázy, Paraguaj má veľkú šancu, že pôjde ďalej ako jeden z ôsmich úspešných tímov na tretích miestach.

    Už istým víťazom skupiny boli pred posledným kolom Američania a Turci nemali šancu poskočiť z posledného miesta vyššie.

    Prvý polčas priniesol austrálske snaženie, Paraguaj vyčkával. V druhom dejstve Juhoameričania pridali a austrálsky brankár Beach, ktorý mohol väčšinu zápasu pokojne preležať na pláži, si pripísal aj jeden zákrok.  

    „Austrálski fanúšikovia prebdeli zápas v spokojnej kóme,“ referoval zo San Francisca reportér Jai Bednall.

    Austrálske médiá oslavujú postup, ale zároveň už lamentujú nad možným scenárom vo vyraďovacej fáze. V prvom zápase nastúpia proti druhému tímu G-skupiny, čo môže byť silné Belgicko. Ak by sa im podarilo postúpiť ďalej, čaká ich zrejme Messiho Argentína.

    MS vo futbale 2026 - tabuľka tretích tímov

    Poradie

    Krajina

    Zápasy

    V

    R

    P

    Skóre

    Body

    1.

    Švédsko

    3

    1

    1

    1

    7:7

    4

    2.

    Ekvádor

    3

    1

    1

    1

    2:2

    4

    3.

    Bosna a Hercegovina

    3

    1

    1

    1

    5:6

    4

    4.

    Paraguaj

    3

    1

    1

    1

    2:4

    4

    5.

    Chorvátsko

    2

    1

    0

    1

    3:4

    3

    6.

    Južná Kórea

    3

    1

    0

    2

    2:3

    3

    7.

    Alžírsko

    2

    1

    0

    1

    2:4

    3

    8.

    Škótsko

    3

    1

    0

    2

    1:4

    3

    9.

    Kapverdy

    2

    0

    2

    0

    2:2

    2

    10.

    Belgicko

    2

    0

    2

    0

    1:1

    2

    11.

    DR Kongo

    2

    0

    1

    1

    1:2

    1

    12.

    Senegal

    2

    0

    0

    2

    3:6

    0

    „Keby sme s Paraguajom prehrali, potenciálni súperi by boli iní,“ poznamenal portál news.com.au. 

    Tréner Austrálčanov Tony Popovic ďakoval za podporu fanúšikov a vyzýval ich, aby si na ďalší zápas doma privstali. Socceroos ho odohrajú o štvrtej ráno východného austrálskeho času.

    Fotogaléria zo zápasu Turecko - USA na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) tries to control the ball as United States goalkeeper Matt Turner (1), Auston Trusty (6), Mark McKenzie (22) and Miles Robinson (12) look on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Ricardo Pepi (9) gets pulled down by Turkey's Zeki Celik during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Turkey's Kaan Ayhan waves to the crowd after a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    United States' Christian Pulisic, right, and Turkey's Ozan Kabak (15) argue as United States' Sebastian Berhalter, left, looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    45 fotografií
    Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)Turkey fans celebrate after the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)A fan reacts after watching the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Ethan Swope)United States' Auston Trusty (6) and Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) collide as they try to head the ball during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Turner (1) makes a save on a shot by Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) as United States' Miles Robinson (12) and Joe Scally (23) defend during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir, right, makes a save on a shot by United States' Christian Pulisic (10) and Turkey's Zeki Celik (2) defends during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan celebrates soaring his side's third goal against the United States at the end of their World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan (22), center, celebrates after scoring their third goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and teammate Cristian Roldan, left, react following during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan, second from right, scores their third goal as United States' Auston Trusty (6) defends and United States' Mark McKenzie (22) and United States' Miles Robinson (12) look on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kaan Ayhan (22) reacts after scoring his team's third goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Can Uzun (26) attempts a shot on goal during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States head coach Mauricio Pochettino gestures during a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) makes a save as United States' Christian Pulisic looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi (9) and Turkey's Eren Elmali vie for the ball during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Salih Ozcan, right, heads the ball as he gets hit by United States' Giovanni Reyna (7) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic, left, and Turkey's Ozan Kabak fall during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz, right and United States' Auston Trusty vie for the ball during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz (21) and United States' Auston Trusty (6) battle for the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Baris Alper Yilmaz (21) battles for the ball with United States' Mark McKenzie (22) and Sebastian Berhalter (14) during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) kicks the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) makes a save as United States' Christian Pulisic looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) collides with Turkey's Arda Guler (8) as United States' Giovanni Reyna (7) looks on during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi (9) tries to head the ball as he is pulled down by Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Kenan Yildiz (11) watches his shot at goal as United States goalkeeper Matt Turner (1) takes the ball during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTurkey's Ozan Kabak (15) and United States' Ricardo Pepi battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) runs with the ball after scoring their second goal during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter (14) runs with the ball after scoring their second goal during the second half of a World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Ricardo Pepi falls as Turkey's Ozan Kabak dribbles during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States goalkeeper Matt Turner (1) takes the ball as Turkey's Baris Alper Yilmaz (21) runs in during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic looks on during a World Cup Group D soccer match against Turkey in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Brenden Aaronson controls the ball during the World Cup Group D soccer match against Turkey in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter, left, runs to celebrate scoring their second goal as Turkey goalkeeper Ugurcan Cakir (23) and Turkey's Abdulkerim Bardakci (14) pause on the pitch during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Sebastian Berhalter, left, scores their second goal as he sends the ball past Turkey's Salih Ozcan (5) and United States' Brenden Aaronson (11) during the second half of a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) reacts during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolTunisia's Moutaz Neffati (23) makes a diving save on a shot by United States' Christian Pulisic (10) during the World Cup Group D soccer match between Turkey and the United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Bol frustrovaný, netušil, že postúpili

    Ďalší zápas, kde remíza vyhovovala obom, odohrali Japonsko a Švédsko. Japonci síce šli do vedenia v 56. minúte zásluhou Maedu, ale už o šesť minút neskôr vyrovnal Elanga.

    Švédsky gólový hrdina v závere zápasu burcoval spoluhráčov, aby strhli vedenie na svoju stranu. Netušil, že Severanom stačí na postup aj bod.

    „Po zápase bol trochu frustrovaný. Šiel som za ním a zistil som, že o tom nevedel. Trochu som ho za to vyhrešil,“ citoval denník Aftonbladet Alexandra Isaka.

    Kapitán tímu Victor Nilsson Lindelöf vysvetľoval, že na tímovej porade pred zápasom preberali aj postupovú matematiku.

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 15

    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Curaçao
    Curaçao
    0 - 2
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Philadelphia | Philadelphia
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Japonsko
    Japonsko
    1 - 1
    Švédsko
    Švédsko
    Dallas | Dallas
    26.06. 01:00
    | Skupina F | Matchday 15
    Tunisko
    Tunisko
    1 - 3
    Holandsko
    Holandsko
    Kansas City | Kansas City
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    3 - 2
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Paraguaj
    Paraguaj
    0 - 0
    Austrália
    Austrália
    San Francisco | San Francisco

    „Chápem, že na mítingoch sa dá aj trochu zdriemnuť, alebo len nedával dobre pozor,“ uťahoval si zo spoluhráča. Najpravdepodobnejším súperom Švédov v play-off bude víťaz I-skupiny, čiže Francúzsko alebo Nórsko. 

    Sorry Mexiko, na titul to nebude

    Nemci v E-skupine prehrali 1:2 s Ekvádorom a dopriali Juhoameričanom radosť z postupu a po dvoch výhrach neuspeli ani domáci Američania, ktorí prehrali gólom v posledných sekundách s Tureckom.

    Oba zdolané tímy však už mali isté prvenstvo v skupine a ich tréneri si mohli dovoliť experimentovať a variovať so zostavou.

    Kouč USA Mauricio Pochettino vymenil pred zápasom proti Turkom deväť hráčov.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanadský hráč Jonathan David(vľavo) oslavuje so spoluhráčmi
    Kanada je prvá hostiteľská krajina na MS, ktorá hrá vyraďovací zápas mimo svojho územia.
    dnes 11:58
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    Domov»MS vo futbale 2026»Deň 15 MS: Nuda, nuda, nuda, no a čo. Švédsky hrdina bol frustrovaný, netušil, že bod stačí