Deň 21 na MS: Belgičania sa skoro pobili, tréner bol za blázna. Všetko zmenili tri minúty

Neuveriteľný obrat, náhle vzkriesenie či óda na futbal, ktorý nie je pre slabé povahy. Aj takto hodnotili zahraničné médiá zápas, ktorý sa zapíše do dejín.
Kým Belgičania budú dlho spomínať na horskú dráhu emócií, pre Senegal sa MS vo futbale 2026 budú spájať so zlyhaním a premárnenou šancou.
Afričania ešte v 85. minúte 16-finálového súboja viedli 2:0 a všetko mali absolútne pod kontrolou. Žiaden tlak súpera neprichádzal a drvivá väčšina fanúšikov už videla Belgičanov na ceste domov.
Futbal však niekedy nemá logiku. Mužstvo pod vedením Rudiho Garciu predviedlo senzačný obrat a napokon oslavuje postup do osemfinále.
"Vždy sa vyskytnú situácie, ktorým človek len ťažko uverí. Vo futbale sa však môže stať čokoľvek, pokiaľ tomu veríte," povedal 62-ročný tréner.
Čo to preboha robí?
Belgicko na predošlých MS v Katare výsledkovo sklamalo, keď nepostúpilo zo skupiny. Ani na americkom kontinente herne neočarilo a rozhodne nevzbudzuje taký rešpekt, ako keď viedlo rebríček FIFA.
Po góle Ismaila Sarra bolo na pokraji vyradenia a iba málokto mu veril. Navyše, namiesto útočného snaženia prišli viaceré diskutabilné momenty.
O prvý sa postaral samotný Garcia, ktorý ešte pred uplynutím hodiny hry stiahol z ihriska ofenzívnych lídrov – Kevina De Bruyneho a Jérémyho Dokua.
"Čo to preboha robí? Fanúšikovia nepochybne preklínali Garciu. Vyzeralo to, akoby hodil uterák do ringu," píše web belgickej televízie Sporza.
Navyše, keď hráči schádzali z ihriska na občerstvovaciu prestávku, takmer sa do seba pustili Leandro Trossard a kapitán Youri Tielemans. Až Nicolas Raskin a Romelu Lukaku ich od seba odstrčili.
"Toto je náhrobný kameň našich majstrovstiev sveta," vravel novinár Filip Joos a pochopenie pre toto správanie nemal ani Zlatan Ibrahimovič.
"Bol som z nich dosť sklamaný, pretože ich cieľom malo byť otočiť zápas a nie hádať sa medzi sebou. Aj tréner bol z toho v rozpakoch," vravel Švéd.
Dva góly za tri minúty
Belgičania za 40 minút druhého polčasu ani raz nevystrelili na bránu a novinári si už chystali otázky o prekvapivom striedaní De Bruyneho a Dokua.
Lenže ako blesk z jasného neba prišli v priebehu troch minút dva belgické góly. Najskôr po akcii striedajúcich hráčov znížil Romelu Lukaku a následne sa o vyrovnanie postarali hráči, ktorí sa skoro pobili.
Trossard poslal nie veľmi nebezpečný center do šestnástky, brankár Senegalu Mory Diaw však loptu podbehol a Tielemans poslal duel do predĺženia.
"Musela to byť najkrajšia hlavička jeho kariéry. Vedel som, že môžeme vyrovnať a chlapci tomu verili tiež. V tom je krása futbalu," vraví Garcia.
Napokon Belgičanov posunula ďalej premenená penalta, ktorú rozhodca nariadil po dlhej komunikácii so systémom VAR. Lukaku prenechal loptu Tielemansovi a ten zariadil triumf 3:2 po predĺžení.
VIDEO: Rozhodujúci moment zápasu Belgicko - Senegal na MS 2026
"Musel som sa zhlboka nadýchnuť a veriť vo svoje schopnosti. Som hrdý na to, že som kapitánom tohto tímu. Každý je víťaz a chce pre svoju krajinu to najlepšie," povedal po zápase Tielemans.
"Pre nás je to krutá prehra. Mali sme navrch a viedli 2:0. Zápas sa však nekončí v 85. minúte. Belgicko sa vrátilo do hry a my sme na to nedokázali zareagovať. Vypadli sme a veľmi to bolí," dodal tréner Senegalu Pape Thiaw.
Napodobnil legendu
Výsledkový obrat zmenil pohľad aj na Garciovu taktiku. Kým do 85. minúty bol za blázna a možno by po príchode z MS dostal padáka, teraz je za génia.
Belgičania už poznajú aj svojho osemfinálového súpera. Bude ním domáci tím USA, ktorý zakončil 21. hrací deň výhrou nad Bosnou a Hercegovinou 2:0.
Útočník AS Monaco Folarin Balogun strelil tretí gól na turnaji, ale v ďalšom zápase bude svojmu mužstvu chýbať. Rodák z New Yorku bol totiž v druhom polčase vylúčený po zákroku na Tarika Muharemoviča.
Stal sa iba štvrtým hráčom, ktorý na MS strelil v zápase play-off gól a tiež bol vylúčený. Naposledy zaznamenal takúto bilanciu legendárny Francúz Zinedine Zidane vo finále MS 2006 proti Taliansku.
"Som nesmierne hrdý na svojich hráčov. Na trávniku nechali absolútne všetko. Keď Balogun dostal červenú kartu, bolo to pre nás nesmierne ťažké.
Práve v tom momente sme však museli ukázať, že sme skutočný tím," hovoril po zápase argentínsky tréner v službách USA Mauricio Pochettino.
Anglicko zachránil Kane
Okrem Bosny a Senegalu sa turnaj skončil aj pre reprezentantov DR Kongo. Tí zanechali veľmi dobrý dojem a dlho trápili favorizované Anglicko. To dostal z problémov dvoma gólmi kanonier Harry Kane.
Spolu s divákmi si tak mohol zaspievať pieseň Wonderwall od Oasis a v historických tabuľkách dorovnal Francúza Justa Fontainea (13). "Streliť dva góly znamenajúce postup, je skvelý pocit," povedal.
Anglicku sa vôbec prvýkrát na MS podarilo otočiť zápas, v ktorom po polčase prehrávalo a v súboji o postup do štvrťfinále vyzve domáce Mexiko.
Trénera Sébastiena Desabreho tesná prehra mrzela, no oveľa horšiu správu sa dozvedel na tlačovej konferencii. Konžský tlačový hovorca ju ukončil vyjadrením sústrasti, keďže Desabremu zomrel otec.
"Nie je jasné, či sa Desabre dozvedel tragickú správu v tej chvíli alebo nečakal, že sa o nej bude hovoriť verejnosti. Krátko na to vstal a odišiel z miestnosti," uviedol web denníka La Gazzetta dello Sport.