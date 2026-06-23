    Deň 12 na MS: Hrali sme karty, žartoval tréner. Ako búrka vytvorila nový rekord šampionátu

    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak.
    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|23. jún 2026 o 10:50
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    Sumár dvanásteho hracieho dňa na MS vo futbale.

    Súťaž o najlepšieho strelca na MS vo futbale 2026 bude minimálne tak napínavá, ako samotný boj o titul. 

    Na čelo poradia sa dostala trojica, ktorá si zo šampionátu robí vlastnú šou:

    1. Lionel Messi, 5 gólov
    2. Erling Haaland, 4 góly
    3. Kylian Mbappé, 4 góly

    Všetci traja strelili v druhom kole skupinovej fázy po dva góly a ich tímy vyhrali. Argentína zdolala Rakúsko (2:0), Nóri si poradili so Senegalom (3:2) a Francúzi poľahky prešli cez Irak (3:0). 

    V jeden deň Messi vytvoril nový rekord MS v počte strelených gólov, o zopár hodín neskôr Mbappé vyrovnal doterajšieho rekordéra Miroslava Kloseho a Haaland sa stal len šiestym hráčom histórie, ktorý strelil minimálne dva góly vo svojich prvých dvoch zápasoch na MS. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 12

    22.06. 23:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Francúzsko
    Francúzsko
    3 - 0
    Irak
    Irak
    Philadelphia | Philadelphia
    23.06. 02:00
    | Skupina I | Matchday 12
    Nórsko
    Nórsko
    3 - 2
    Senegal
    Senegal
    New York | New York
    22.06. 19:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Argentína
    Argentína
    2 - 0
    Rakúsko
    Rakúsko
    Dallas | Dallas
    23.06. 05:00
    | Skupina J | Matchday 12
    Jordánsko
    Jordánsko
    1 - 2
    Alžírsko
    Alžírsko
    San Francisco | San Francisco

    Hoci si trojica Messi, Haaland a Mbappé zobrala všetku pozornosť na seba, svetové médiá píšu o úplne inej veci. 

    Nehralo sa viac ako dve hodiny

    „Dnes večer sme si toho prežili veľmi veľa,“ kričal hlásateľ v pondelok večer na štadióne vo Philadelphii. A nemyslel tým tri góly Francúzska v sieti Iraku. 

    Zápas, ktorý mal výkop o 17-tej miestneho času, sa skončil po takmer štyroch hodinách. Nie pre zdržovanie či občerstvovacie prestávky, ale z bezpečnostných dôvodov a nepriaznivého počasia. 

    Už niekoľko hodín pred stretnutím Francúzska s Irakom vydali meteorológovia výstrahu pre silný dážď a hroziace búrky. Fanúšikom dokonca niekoľko hodín pred výkopom odporúčali necestovať na štadión. 

    Lenže tesne pred začiatkom zápasu na východnom pobrezí USA už svietilo slnko. Prvý polčas sa odohral bez väčších problémov, hoci v jeho polovici začalo výdatne pršať. 

    Komicky vyzeral tréner Iraku Graham Arnold, ktorý sa snažil nasadiť si pršiplášť, no jeho chcenie vydržalo len 12 sekúnd. 

    Keď kanadský rozhodca Drew Fischer tesne pred šiestou hodinou odpískal koniec úvodnej časti hry, Francúzsko vyhrávalo 1:0 a prišiel silný dážď a búrka. 

    Pôvodné odporúčanie hovorilo o minimálne 30-minútovom meškaní, no nehralo sa nakoniec viac ako dve hodiny. 

    Fanúšikovia dostali pokyn, aby počas prerušenia zápasu vyhľadali úkryt.

    Organizátori ich priebežne informovali prostredníctvom pravidelných hlásení zo štadiónových reproduktorov.

    Bol to 42. zápas majstrovstiev sveta a prvý, ktorý bol prerušený kvôli počasiu.

    FIFA nemá pri nepriaznivom počasí právomoc určovať vlastné pravidlá a musí sa riadiť odporúčaniami miestnych úradov.

    V Spojených štátoch amerických sa pri takýchto situáciách vychádza z usmernení Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA).

    Podľa toho musí byť zápas okamžite prerušený minimálne na 30 minút, ak je zaznamenaný úder blesku v okruhu ôsmich míľ (približne 13 kilometrov) od štadióna.

    Prerušený zápas Francúzsko - Irak.
    Prerušený zápas Francúzsko - Irak. (Autor: TASR/AP)

    Ak sa v priebehu pol hodiny vyskytne ďalší blesk, odpočítavanie začne znova. 

    A čo robili tréneri a hráči počas dlhej prestávky? „Hrali sme karty," žartoval tréner Francúzska Didier Deschamps. 

    „Ale nie, len sme čakali. Nemôžete bojovať proti dažďu a bleskom, bola to otázka bezpečnosti. Nehnevá ma to. Sú to veľmi špeciálne okolnosti a dúfam, že sa už nezopakujú. Bolo dôležité neriskovať.“

    Francúzski futbalisti v šatni bicyklovali, Iračania analyzovali hru z prvého polčasu. Oba tábory sa však snažili zostať pozitívne naladení a hlavne pripravení kedykoľvek zasiahnuť. 

    Najdlhší zápas histórie

    Keď napokon zaznelo oznámenie, že nebezpečenstvo spojené s počasím pominulo a zápas môže pokračovať, tribúny explodovali nadšením. Správa o zrušení výstrahy vyvolala jednu z najhlasnejších ovácií celého večera. 

    Takmer 70-tisíc divákov sa vrátilo na svoje miesta v Lincoln Financial Field a cirkus futbal mohol pokračovať. 

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak.
    Fotograf odchádza z ihriska po prerušení stretnutia pre dážď v zápase základnej I-skupiny Francúzsko - Irak.
    Deň 12 na MS: Hrali sme karty, žartoval tréner. Ako búrka vytvorila nový rekord šampionátu
    Martin Turčin|dnes 10:50
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