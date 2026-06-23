Deň 12 na MS: Hrali sme karty, žartoval tréner. Ako búrka vytvorila nový rekord šampionátu

Súťaž o najlepšieho strelca na MS vo futbale 2026 bude minimálne tak napínavá, ako samotný boj o titul.
Na čelo poradia sa dostala trojica, ktorá si zo šampionátu robí vlastnú šou:
- Lionel Messi, 5 gólov
- Erling Haaland, 4 góly
- Kylian Mbappé, 4 góly
Všetci traja strelili v druhom kole skupinovej fázy po dva góly a ich tímy vyhrali. Argentína zdolala Rakúsko (2:0), Nóri si poradili so Senegalom (3:2) a Francúzi poľahky prešli cez Irak (3:0).
V jeden deň Messi vytvoril nový rekord MS v počte strelených gólov, o zopár hodín neskôr Mbappé vyrovnal doterajšieho rekordéra Miroslava Kloseho a Haaland sa stal len šiestym hráčom histórie, ktorý strelil minimálne dva góly vo svojich prvých dvoch zápasoch na MS.
Hoci si trojica Messi, Haaland a Mbappé zobrala všetku pozornosť na seba, svetové médiá píšu o úplne inej veci.
Nehralo sa viac ako dve hodiny
„Dnes večer sme si toho prežili veľmi veľa,“ kričal hlásateľ v pondelok večer na štadióne vo Philadelphii. A nemyslel tým tri góly Francúzska v sieti Iraku.
Zápas, ktorý mal výkop o 17-tej miestneho času, sa skončil po takmer štyroch hodinách. Nie pre zdržovanie či občerstvovacie prestávky, ale z bezpečnostných dôvodov a nepriaznivého počasia.
Už niekoľko hodín pred stretnutím Francúzska s Irakom vydali meteorológovia výstrahu pre silný dážď a hroziace búrky. Fanúšikom dokonca niekoľko hodín pred výkopom odporúčali necestovať na štadión.
Lenže tesne pred začiatkom zápasu na východnom pobrezí USA už svietilo slnko. Prvý polčas sa odohral bez väčších problémov, hoci v jeho polovici začalo výdatne pršať.
Komicky vyzeral tréner Iraku Graham Arnold, ktorý sa snažil nasadiť si pršiplášť, no jeho chcenie vydržalo len 12 sekúnd.
Keď kanadský rozhodca Drew Fischer tesne pred šiestou hodinou odpískal koniec úvodnej časti hry, Francúzsko vyhrávalo 1:0 a prišiel silný dážď a búrka.
Pôvodné odporúčanie hovorilo o minimálne 30-minútovom meškaní, no nehralo sa nakoniec viac ako dve hodiny.
Fanúšikovia dostali pokyn, aby počas prerušenia zápasu vyhľadali úkryt.
Organizátori ich priebežne informovali prostredníctvom pravidelných hlásení zo štadiónových reproduktorov.
Bol to 42. zápas majstrovstiev sveta a prvý, ktorý bol prerušený kvôli počasiu.
FIFA nemá pri nepriaznivom počasí právomoc určovať vlastné pravidlá a musí sa riadiť odporúčaniami miestnych úradov.
V Spojených štátoch amerických sa pri takýchto situáciách vychádza z usmernení Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA).
Podľa toho musí byť zápas okamžite prerušený minimálne na 30 minút, ak je zaznamenaný úder blesku v okruhu ôsmich míľ (približne 13 kilometrov) od štadióna.
Ak sa v priebehu pol hodiny vyskytne ďalší blesk, odpočítavanie začne znova.
A čo robili tréneri a hráči počas dlhej prestávky? „Hrali sme karty," žartoval tréner Francúzska Didier Deschamps.
„Ale nie, len sme čakali. Nemôžete bojovať proti dažďu a bleskom, bola to otázka bezpečnosti. Nehnevá ma to. Sú to veľmi špeciálne okolnosti a dúfam, že sa už nezopakujú. Bolo dôležité neriskovať.“
Francúzski futbalisti v šatni bicyklovali, Iračania analyzovali hru z prvého polčasu. Oba tábory sa však snažili zostať pozitívne naladení a hlavne pripravení kedykoľvek zasiahnuť.
Najdlhší zápas histórie
Keď napokon zaznelo oznámenie, že nebezpečenstvo spojené s počasím pominulo a zápas môže pokračovať, tribúny explodovali nadšením. Správa o zrušení výstrahy vyvolala jednu z najhlasnejších ovácií celého večera.
Takmer 70-tisíc divákov sa vrátilo na svoje miesta v Lincoln Financial Field a cirkus futbal mohol pokračovať.
Prestávka pomohla Francúzom, menej ako desať minút po reštarte skóroval druhýkrát v zápase Mbappé, ktorý využil školácku chybu obrany Iraku.
Tá podľa trénera Arnolda pramenila z dlhého čakania.
„Predtým, ako sme opäť vyrazili na ihrisko, som hráčom povedal, že ide o to, kto sa viac zapne psychicky. Sklamaním bolo, že tá chyba nám ublížila,“ povedal.
„Dvojhodinové prerušenie hry to hráčom očividne výrazne sťažilo. Je to prvýkrát, čo som to zažil ako tréner alebo hráč."
Kylian Mbappé oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
O zopár minút neskôr sa presadil aj Ousmane Dembélé, Francúzi viedli 3:0.
Irak bol neškodný, na bránku Francúzska nevystrelil ani raz. Do vyše dvojminútových zostrihov na webe FIFA sa zmestila iba jedna ich akcia, aj to pološanca za stavu 0:3.
Zápas napokon skončil o 20:47 miestneho času. Trval 3 hodiny a 47 minút, čo je najviac v histórii svetových šampionátov.
Messi alebo Mbappé?
„Bol to veľmi dlhý večer,“ povedal Mbappé, pre ktorého to bol 100. zápas za francúzsku reprezentáciu.
„Strávili sme veľa času čakaním. Je to emocionálne aj psychicky vyčerpávajúce, pretože sme museli zostať plne sústredení aj v šatni.“
V stretnutí dvakrát skóroval. Druhým gólom vyrovnal zápis Miroslava Kloseho v počte presných zásahov na MS. Obaja ich zaznamenali 16.
Pred dvojicou kraľuje už iba jeden muž - Lionel Messi. V rovnaký večer strelil dva góly Rakúsku (2:0) a nový rekord stanovil na 18 gólov.
Stalo sa to 10 rokov po tom, čo po prehre vo finále Copa América proti Čile Messi ukončil reprezentačnú kariéru. A zopár minút neskôr po tom, čo v 9. minúte nepremenil pokutový kop.
„Stále ma baví hrať, užívam si to,“ povedal Messi.
Je teda najlepším hráčom všetkých čias? „Prekonanie rekordu jeho titul na čele ešte viac posilnil," napísal The Athletic.
VIDEO: 17. gól Lionela Messiho na MS vo futbale
Lenže Messimu na chrbát dýcha iný strelec - Mbappé. Pred zápasom s Irakom sa však zo všetkých síl snažil naznačiť, že ho rekord nezaujíma.
„Chcem naďalej skórovať, aby som hlavne pomohol svojmu tímu. Chcem vyhrať majstrovstvá sveta," vyhlásil.
Zdá sa, že Messi a Mbappé zvádzajú na diaľku vlastný súboj o to, kto z nich zaujme viac. Minulý týždeň argentínska hviezda odpovedala hetrikom proti Alžírsku na Mbappého dvojgólový výkon proti Senegalu.
Tentoraz sa poradie obrátilo. Messi otvoril druhé kolo dvoma gólmi proti Rakúsku a následne dostal príležitosť reagovať aj Mbappé.
„Už pred turnajom som vedel, že Messi bude dávať góly. Veď on ich dáva vždy,“ povedal Mbappé. „Skôr je to otázka pre Lea. Je predo mnou, ja som za ním.“
Mbappé s Francúzskom bude v poslednom zápase skupiny hrať proti Nórsku, Messiho Argentína sa postaví Jordánsku.
Výhoda je teraz na strane Messiho, no zahraniční experti už špekulujú, s kým sa môžu tímy elitných strelcov stretnúť v osemfinále a kto z nich bude mať väčší priestor streliť viac gólov.
Francúzi by sa teoreticky mohli stretnúť so Švédmi, Argentína s niektorým z trojice Španielsko, Kapverdy a Uruguaj.
Gólová radosť Lionela Messiho. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
V bitke o rekord má však veľkú výhodu Mbappé, hoci aktuálne stráca dva presné zásahy. Má iba 27 rokov a predstaviť by sa mohol ešte na dvoch ďalších šampionátoch.
Pre čoskoro 39-ročného Messiho ide zrejme o rozlúčku s MS, hoci niečo podobné sa hovorilo aj po zisku titulu pred štyrmi rokmi a dnes je Argentínčan najlepší strelec súčasného šampionátu aj celej histórie.
Nórska loď je v osemfinále
Všetci sme ten záber už videli. Stovky fanúšikov sedia pri sebe, po dvoch úderoch bubna nasleduje spoločne zvolanie a záber rukami, akoby všetci veslovali jednu loď.
Oslavy nórskych fanúšikov obleteli sociálne siete. Vikingskú loď veslovali na štadióne v Bostone, na newyorskom Times Square, v metre, aj na eskalátoroch.
Rozruch okolo veslovania sa rozšíril dokonca aj do nórskeho parlamentu, kde bolo minulý týždeň prerušené zasadnutie po tom, čo predseda parlamentu požiadal členov všetkých strán, aby sa zišli a jednotne veslovali na svojich miestach na podporu tímu na MS.
Po pondelkovej výhre Nórska 3:2 nad Senegalom sa k fanúšikom pridali aj hráči. Kapitán Martin Ødegaard bubnoval, fanúšikovia kričali a všetci spoločne veslovali.
VIDEO: Hráči Nórska veslujú s fanúšikmi
Nórsko zatiaľ napĺňa úlohu čierneho koňa turnaja a z dvoch zápasov má šesť bodov. Po výhre nad Irakom 4:1 zdolali aj nepríjemného súpera z Afriky.
Nórska loď je už v osemfinále a kormidlo v rukách drží Erling Haaland. Proti Senegalu opäť dvakrát skóroval, strelil aj víťazný gól zápasu.
MS vo futbale 2026 - sumáre dňa
Haaland je súťaživý. Určite pred zápasom vedel, že Messi strelil dva góly a Mbappé sa presadil proti Iraku.
Ak sa chcel udržať v hre o Zlatú kopačku, musel skórovať. Od začiatku bol aktívny, na bránku Senegalu vyslal až päť striel. Dve sa ujali.
V 48. minúte zvyšoval presnou strelou z protiútoku na 2:0, o desať minút neskôr umiestnil volejom loptu za chrbát brankára Mendyho.
Senegal prehral aj druhý zápas na šampionáte. Ak chce postúpiť do osemfinále, musí zdolať Irak. A najlepšie čo najväčším gólovým rozdielom, pretože v tabuľke tretích tímov tri body nemusia stačiť na postup.
To dobre vedeli aj hráči Alžírska, ktorí po prvom polčase prehrávali proti Jordánsku prekvapivo 0:1. Výsledné skóre však otočili, víťazný gól strelil v 82. minúte Amine Gouiri.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka skupiny I
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny J
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body