    Deň 2 na MS: Kapitán Amerika vypitval súpera. V akcii boli nové pravidlá aj zlodeji

    Americký futbalista Christian Pulisic (vpravo) sa teší v zápase proti Paraguaju na MS 2026.
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    Americký futbalista Christian Pulisic (vpravo) sa teší v zápase proti Paraguaju na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Miroslav Kováčik|13. jún 2026 o 07:45
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    Sumár druhého hracieho dňa na MS vo futbale.

    Keď v lete 2024 hľadala americká futbalová reprezentácia nového trénera, medzi kandidátov patrili Jürgen Klopp, Pep Guardiola alebo Gareth Southgate.

    Napokon padla voľba na Argentínčana Mauricia Pochettina, ktorý doviedol Tottenham do finále Ligy majstrov či získal tri trofeje s Parížom St. Germain.

    Po premiére na lavičke USA čelil kritike (4. miesto v Lige národov CONCACAF), po finále Gold Cupu 2025 ho mrzela tesná prehra s Mexikom 1:2, no vstup do domácich MS vo futbale mu vyšiel náramne. 

    Američania strelili viac gólov než za celý turnaj v roku 1994, keď naposledy hostili svetový šampionát. Na SoFi Stadium deklasovali Paraguaj 4:1

    Operácia za 45 minút

    Pochettino vyhlásil, že hoci USA nikto nepovažuje za favorita, môžu sa postarať o prekvapenie. Rovnaký názor má aj jeho predchodca Gregg Berhalter, pričom zápas v Los Angeles im dáva za pravdu.

    Domáci najmä v prvom polčase dominovali. V 7. minúte im pomohol vlastný gól Damiana Bobadillu a následne prišli hviezdne chvíle Folarina Baloguna. 

    Fotogaléria zo zápasu USA - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (skupina D)
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Speváčka Lisa počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.
    42 fotografií
    Katy Perry počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Katy Perry a Tius Luka počas otváracieho ceremoniálu na MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Fotka z otváracieho ceremoniálu počas MS vo futbale 2026 pred zápasom skupiny D: USA - Paraguaj.Vpredu futbalista USA Sergino Dest a Miguel Almiron na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Damian Bobadilla (16) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Futbalisti USA oslavujú gól na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Paraguajčan Gustavo Gomez (15) a Folarin Balogun (20) na MS vo futbale 2026 počas zápasu skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšik USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.Fanúšikovia USA počas MS vo futbale 2026 v zápase skupiny D: USA - Paraguaj.United States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamates during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun (20) celebrates scoring his side's third goal against Paraguay with teamate Chris Richards during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards hydrates himself during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie, left, and Paraguay's Junior Alonso battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers of the United States surround Folarin Balogun after he scored his side's second goal against Paraguay during a World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Marcio J. Sanchez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun, centre, is congratulated by teammate Mark McKenzie after scoring his team's second goal during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) dribbles past Paraguay's Juan Jose Caceres during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) controls the ball as Paraguay's Andres Cubas (14) defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Folarin Balogun celebrates scoring his side's second goal against Paraguay during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSpectators react during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) and Paraguay's Andres Cubas battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic, left, and Weston McKennie celebrate after their first goal during the World Cup Group D soccer match against Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jae C. Hong) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla, left, and United States' Malik Tillman battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Christian Pulisic (10) and Paraguay's Juan Jose Caceres (4) challenge for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Junior Alonso kicks the ball during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay goalkeeper Orlando Gill blocks a shot from United States' Sergino Dest, right, during the World Cup Group D soccer match between the United States and Paraguay in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Mark J. Terrill) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Chris Richards, left, and Paraguay's Omar Alderete go for a header during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Damian Bobadilla (16) reacts afer scoring an on goal during the World Cup Group D soccer match against United States in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolParaguay's Gustavo Gomez, right, and United States' Folarin Balogun battle for the ball during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Andre Penner) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolUnited States' Weston McKennie (8) heads the ball as Paraguay's Omar Alderete defends during the World Cup Group D soccer match in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Friday, June 12, 2026. (AP Photo/Jayne Kamin-Oncea) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Útočník AS Monaco dvakrát skóroval, čo sa žiadnemu jeho krajanovi nepodarilo takmer sto rokov. Jediným viacgólovým strelcom USA v zápase na MS bol Bert Patenaude. V roku 1930 dal práve proti Paraguaju tri góly.

    "Črtá sa zatiaľ najdominantnejšie víťazstvo tohto šampionátu. Spôsob, akým hrajú domáci reprezentanti, vzbudzuje rešpekt. Naopak, toto je studená sprcha pre Paraguaj," vravel komentátor STVR Michal Jantoška.

    "Je to ako sen. Asi si to všetko uvedomím, až keď prídem na hotel a oddýchnem si. Ako budem oslavovať? Nič špeciálne, asi si pozriem niečo na Netflixe," povedal dvojgólový hrdina stretnutia.

    Vynikajúci výkon predviedol aj krídelník milánskeho AC Christian Pulisic, ktorý sa podieľal na úvodnom góle a pri druhom si pripísal asistenciu. 

    "Kapitán Amerika si obliekol chirurgický plášť a pustil sa do pitvy Paraguaja. Jeho operácia trvala len 45 minút," píše oficiálny web FIFA. 

    Filmovanie mu neprešlo

    Po zmene strán Američania zvoľnili tempo a kontrolovali hru. Na konečných 4:1 upravil v nadstavenom čase Giovanni Reyna, a tak USA prvýkrát v histórii MS vo futbale strelili v zápase aspoň štyri góly.

    "Je pre mňa cťou viesť tento tím. Vynaložili sme veľa úsilia, aby sme sa dostali až sem. Predviesť takýto výkon a získať tri body je presne to, čo sme chceli," povedal kapitán mužstva Tim Ream.

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