Deň 2 na MS: Kapitán Amerika vypitval súpera. V akcii boli nové pravidlá aj zlodeji

Keď v lete 2024 hľadala americká futbalová reprezentácia nového trénera, medzi kandidátov patrili Jürgen Klopp, Pep Guardiola alebo Gareth Southgate.
Napokon padla voľba na Argentínčana Mauricia Pochettina, ktorý doviedol Tottenham do finále Ligy majstrov či získal tri trofeje s Parížom St. Germain.
Po premiére na lavičke USA čelil kritike (4. miesto v Lige národov CONCACAF), po finále Gold Cupu 2025 ho mrzela tesná prehra s Mexikom 1:2, no vstup do domácich MS vo futbale mu vyšiel náramne.
Američania strelili viac gólov než za celý turnaj v roku 1994, keď naposledy hostili svetový šampionát. Na SoFi Stadium deklasovali Paraguaj 4:1.
Operácia za 45 minút
Pochettino vyhlásil, že hoci USA nikto nepovažuje za favorita, môžu sa postarať o prekvapenie. Rovnaký názor má aj jeho predchodca Gregg Berhalter, pričom zápas v Los Angeles im dáva za pravdu.
Domáci najmä v prvom polčase dominovali. V 7. minúte im pomohol vlastný gól Damiana Bobadillu a následne prišli hviezdne chvíle Folarina Baloguna.
Útočník AS Monaco dvakrát skóroval, čo sa žiadnemu jeho krajanovi nepodarilo takmer sto rokov. Jediným viacgólovým strelcom USA v zápase na MS bol Bert Patenaude. V roku 1930 dal práve proti Paraguaju tri góly.
"Črtá sa zatiaľ najdominantnejšie víťazstvo tohto šampionátu. Spôsob, akým hrajú domáci reprezentanti, vzbudzuje rešpekt. Naopak, toto je studená sprcha pre Paraguaj," vravel komentátor STVR Michal Jantoška.
"Je to ako sen. Asi si to všetko uvedomím, až keď prídem na hotel a oddýchnem si. Ako budem oslavovať? Nič špeciálne, asi si pozriem niečo na Netflixe," povedal dvojgólový hrdina stretnutia.
Vynikajúci výkon predviedol aj krídelník milánskeho AC Christian Pulisic, ktorý sa podieľal na úvodnom góle a pri druhom si pripísal asistenciu.
"Kapitán Amerika si obliekol chirurgický plášť a pustil sa do pitvy Paraguaja. Jeho operácia trvala len 45 minút," píše oficiálny web FIFA.
Filmovanie mu neprešlo
Po zmene strán Američania zvoľnili tempo a kontrolovali hru. Na konečných 4:1 upravil v nadstavenom čase Giovanni Reyna, a tak USA prvýkrát v histórii MS vo futbale strelili v zápase aspoň štyri góly.
"Je pre mňa cťou viesť tento tím. Vynaložili sme veľa úsilia, aby sme sa dostali až sem. Predviesť takýto výkon a získať tri body je presne to, čo sme chceli," povedal kapitán mužstva Tim Ream.
V úvodnom zápase D-skupiny bolo prvýkrát použité aj nové pravidlo FIFA. V 50. minúte nariadil holandský rozhodca Danny Makkelie priamy kop pre Paraguaj a žltú kartu udelil práve Reamovi.
Po priamom kope sa nič vážne neudialo, no arbiter po porade s VAR hru prerušil a išiel k monitoru. Spätne vyhodnotil, že Ream nefauloval, jeho trest anuloval a za filmovanie dal žltú kartu Miguelovi Almirónovi.
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K vôbec prvému použitiu nových pravidiel došlo v zápase Kanada - Bosna a Hercegovina, keď Sead Kolašinac nerozohral aut do piatich sekúnd.
Javorové listy si vďaka remíze 1:1 pripísali vôbec prvý bod na scéne majstrovstiev sveta, pričom tréneri sa zhodli, že bod je pre oba tímy dobrý.
"Po zápase som hráčom povedal, že ak budú hrať tak, ako v druhom polčase, budú vyhrávať. Musíme sa z toho rýchlo poučiť, stále máme všetko vo svojich rukách," vravel tréner Kanady Jesse Marsch.
Angličania bez kopačiek a lôpt
Hoci má svetový šampionát za sebou len dva hracie dni, kontroverzných situácií nie je málo. Stredopoliar Ghany Thomas Partey nedostal kanadské víza a vynechá úvodný zápas svojho tímu proti Paname.
Okrem toho sa naďalej diskutuje o pravdivosti údajov o počte divákov. Zápas USA - Paraguaj bol ohlásený ako vypredaný, ale novinár Mark Ogden z ESPN písal o množstve prázdnych tmavomodrých sedadiel.
Svetové média rozoberajú premrštené ceny vstupeniek, ktoré sa mali podpísať aj na tom, že v zápase Južná Kórea - Česko nemalo byť na tribúnach 44 985 divákov, ako bolo prezentované zo strany FIFA.
Azda najväčší problém však musia organizátori riešiť v súvislosti s anglickým národným tímom. Reprezentanti Albionu sa totiž stali obeťami krádeže.
Pred ich prvým tréningom v Kansas City im zlodeji ukradli zápasové kopačky spolu s oficiálnymi turnajovými loptami a ďalším tréningovým vybavením.
Ku krádeži malo dôjsť počas prepravy výstroja z predturnajovej základne tímu na Floride do ich tréningového kempu v Swope Soccer Village v Missouri.
Anglicko vstúpi do turnaja v stredu atraktívnym zápasom proti Chorvátsku. V L-skupine sa následne stretne aj s Ghanou a Panamou.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny D
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body