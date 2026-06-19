Deň 8 na MS: Česko po najhoršom zápase vyťahuje postupové kalkulačky, ale aj tak pôjde domov

V druhom stretnutí na turnaji opäť nedokázali udržať vedenie a hoci od 6. minúty vyhrávali nad Juhoafrickou republikou 1:0, poľavili, boli pasívni a v závere inkasovali vyrovnávajúci gól z pokutového kopu.
Najhorší zápas šampionátu
„Južná Afrika ubránila remízu s Českom. Bol to najhorší zápas majstrovstiev sveta?" Takto znie titulok na webe The Athletic pri hodnotení druhého zápasu Česka na MS.
Reportéri známeho magazínu sa zhodli, že to rozhodne nebola dobrá verzia majstrovstiev sveta.
Aj keď Česi v 6. minúte zásluhou Sadíleka dokázali streliť najrýchlejší gól doterajšej časti MS, ani jeden z tímov nezaujal.
„Všetci sme vedeli, že to nakoniec príde. Vo štvrtok v Atlante bol svet svedkom najhoršieho futbalového zápasu týchto majstrovstiev sveta," píše The Athletic.
„Južná Afrika bola odvážnejšia ako proti Mexiku, kde zaparkovali autobus a dúfali v remízu. Napriek tomu bola ich realizácia na súperovej polovici otrasná.
Česko nebolo oveľa lepšie. Po góle sa dostalo do defenzívnej ulity a hráči mali problém prihrať si trikrát za sebou," píše reportér Felipe Cárdenas.
„Ak ste sledovali zápas z domu, možno vás uspal," dodal.
„Česká republika nedokázala vyhrať ani jeden z prvých dvoch zápasov na týchto majstrovstvách sveta a nemôže za to viniť nikoho iného ako seba," nadviazal v texte španielsky redaktor Pol Ballús.
Česko sa podľa neho po aktívnom úvode nepochopiteľne stiahlo, prestalo hýriť aktivitou a nedokázalo potrestať niekedy aj veľmi lacné chyby hráčov Juhoafrickej republiky.
„Česi môžu byť radi, že zápas neprehrali, pretože hráči JAR mali v posledných minútach jasne navrch. Dobrou správou pre Čechov je, že na tento zápas nebudú dlho spomínať," zakončil Ballús.
Kritika trénera
A ako hodnotil zápas tréner Miroslav Koubek? „Výkon hodnotím pozitívne. Hrali sme proti mužstvu, ktoré je mimoriadne dobré v práci s loptou a má naozaj šikovných hráčov."
Slová trénera po takomto zápase pôsobia tak trochu zvláštne a s Koubekovým hodnotením nesúhlasia ani českí novinári.
„Hanbím sa," povedal po stretnutí redaktor Deníka Sport Michal Kvasnica.
„Som smutný, sklamaný a hanbím sa. V mixzóne sme sa stretli s rôznymi zahraničnými novinármi, napríklad s Poliakmi, a tí sa čudujú, čo tu hráme. Ja sa tomu nečudujem, neprekvapuje ma to, ale neviem, či som čakal až takú hrôzu."
Podobné slová povedal priamo z dejiska šampionátu aj jeho kolega a šéf futbalového oddelenia v Deníku Sport Radek Šprynař: „Ja sa nehanbím, ale tím hrá na to, na čo má. Že sa na to nedá pozerať, to vieme už posledné roky. To nie je nič nové."
Keď Šprynař hovoril o postupových šanciach Čechov, Kvasnica krútil hlavou. „O týždeň ideme domov," dodal.
Českí novinári sa na pozápasovej tlačovke dostali aj do výmeny názorov s trénerom Koubekom, ktorý videl zápas vo svojich očiach pozitívne.
VIDEO: Tréner Jaroslav Koubek hodnotí zápas proti JAR
„Bola tam dosť výbušná atmosféra. Na naše otázky odpovedal, že je to brutálne hodnotenie a sme príliš kritickí. Hovoril, že vôbec nechápe kritiku fanúšikov, že sme si vytvorili dosť šancí. Bolo to vo veľmi veľkom rozpore, ako ten zápas videl on a ako sme ho videli my," hovorí Šprynař.
Kvasnica dodal, že najviac mu vadí, že tím nemá sebareflexiu.
„Počujem prvé vyjadrenie trénera a on povie, že výkon hodnotí pozitívne? A vyhovára sa, že súper je dobrý s loptou? To nechcem počuť. Tréner to tak nepovie, ale sme najpasívnejší a najnudnejší tím na MS."
Podľa Deníka Sport bol najlepším hráčom zápasu strelec gólu Michal Sadílek, ktorý v známkovaní dostal osmičku.
Najväčšie hviezdy tímu Patrik Schick a Tomáš Souček mali pri hodnotení číslo štyri. Druhý menovaný nenastúpil ani v základnej zostave, odohral posledných 20 minút.
Postupová matematika
Česko čaká posledný zápas v skupinovej fáze budúci štvrtok (3:00 slovenského času) proti domácemu Mexiku.
Pred ním český iSport ponúkol postupovú kalkulačku. Za akých okolností Česi postúpia zo skupiny?
Mexičania v druhom stretnutí na turnaji tiež nepreviedli najlepší výkon. Počas polčasovej prestávky na nich fanúšikovia v Zapopane bučali. Vykúpenie priniesol v 50. minúte záložník Luis Romo.
Mexiko napokon vyhralo nad Južnou Kórou 1:0 a so šiestimi bodmi sú istým postupujúcim zo skupiny A. Tento honor si zabezpečili ako prví na šampionáte.
Česi naďalej bojujú o druhú priečku. Ak zdolajú Mexiko a Juhoafrická republika zároveň zvíťazí nad Južnou Kóreou, rozhodovať bude celkové skóre. V takom prípade potrebujú mať lepšiu bilanciu ako ich konkurent.
Ak by sa im to nepodarilo, obsadili by tretie miesto. Aj štyri body by však s veľkou pravdepodobnosťou mali stačiť na postup z tabuľky tretích tímov.
Ak by svoje zápasy vyhrali Česko aj Južná Kórea, český tím by skončil tretí so štyrmi bodmi. Aj v tomto scenári by mal mať veľmi dobrú pozíciu na postup do ďalšej fázy.
Šancu na postup majú Česi aj po remíze s Mexikom. Dva body však budú stačiť len v prípade, že Juhoafrická republika nezdolá Južnú Kóreu.
Následne by o osude českého mužstva rozhodovalo porovnanie s ďalšími tímami na tretích miestach. V tejto tabuľke by však Česi patrili medzi najslabšie hodnotené výbery a ich nádej na postup by bola len minimálna, hoci stále reálna.
Prípadná prehra s Mexikom by pre českú reprezentáciu znamenala koniec už v skupinovej fáze turnaja.
Hororové zranenie
O niečo zaujímavejšie dianie ponúka skupina B, kde mali po prvom kole všetky štyri tímy jeden bod za remízu 1:1.
Vo večernom zápase potvrdilo úlohu favorita Švajčiarsko, ktoré zdolalo Bosnu a Hercegovinu vysoko 4:1. Všetky góly padli v druhom polčase.
Balkáncom nepomohol ani kapitán Edin Džeko. V 40 rokoch sa stal len štvrtým hráčom v poli, ktorý odohral zápas na MS.
Pred ním sa na súčasnom turnaji predstavili aj 41-ročný Cristiano Ronaldo a 40-ročný Luka Modrič, kamerunský útočník Roger Milla mal 42 rokov na MS 1994 v USA.
MS vo futbale 2026 - sumáre dňa
Dominantné víťazstvo dosiahla domáca Kanada. Na štadióne vo Vancouvri zdolala Katar vysoko 6:0. Pripísala si tak vôbec prvú výhru na MS v histórii.
Druhý hetrik (prvý strelil Lionel Messi proti Alžírsku) na turnaji zaznamenal kanadský útočník Jonathan David.
Katar, ktorý v prvom zápase prekvapil remízou proti Švajčiarsku, inkasoval dve červené karty. Hráči arabského tímu nevystrelil na bránku Kanady ani jednu strelu, držanie lopty mali len 21 percent.
Po zápase sa ale nehovorí až tak o dominantnom a historickom víťazstve Kanady, ale o hororovom zranení stredopoliara Ismaela Koného.
V 51. minúte za stavu 3:0 fauloval záložníka talianskeho Sassuola Katarčan Assim Madibo.
VIDEO: Zranenie Ismaela Koného v zápase proti Kataru
Koného okamžite obkľúčili spoluhráči. Z ihriska ho odniesli na nosidlách s kyslíkovou maskou na tvári. Zhrozeným fanúšikom ukázal palec hore, čo znamenalo, že je v poriadku.
Podľa doterajších informácií má Koné zlomenú nohu a stihol už absolvovať úspešnú operáciu.
„Bolo to priamo pred nami a všetci počuli prasknutie kosti," povedal po zápase kanadský tréner Jesse Marsch.
Madibo za pôvodný zákrok dostal žltú kartu, ale po preskúmaní systém VAR mu rozhodca duelu Cristián Garay udelil červenú kartu. Katarský záložník sa po zápase prišiel ospravedlniť priamo do šatne Kanady.
Namiesto Koného prišiel na ihrisko Nathan Saliba, ktorý už o sedem minút skóroval. Gól oslavoval s dresom zraneného Koného v rukách.
Fotogaléria zo zápasu Kanada - Katar na MS vo futbale 2026 (skupina B)
Čo to mal v ústach?
Po vážnom zranení Koného si mnohí fanúšikovia všimli nezvyčajný zelený predmet, ktorý mal hráč v ústach pri odchode z ihriska. Na futbalových trávnikoch ho nevídať často. Čo to je?
Ide o rýchlo pôsobiaci liek proti bolesti s názvom Penthrox.
Tento prípravok sa podáva inhaláciou a zdravotnícke tímy ho často využívajú pri úrazoch a vážnych zraneniach. Pomáha zmierniť bolesť v čase, keď je pacient ošetrovaný priamo na mieste a následne transportovaný do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.
Penthrox patrí medzi bežne používané prostriedky v urgentnej medicíne, najmä v situáciách, keď je potrebné rýchlo uľaviť pacientovi od bolesti ešte pred absolvovaním diagnostických vyšetrení alebo ďalších lekárskych zákrokov.
Skutočnosť, že zdravotníci siahli po tomto lieku už počas ošetrovania na trávniku, len podčiarkla obavy z vážnosti zranenia, ktoré kanadský reprezentant utrpel.
„Ismaelovo zranenie je pre nás určite veľká strata. Je to neuveriteľný človek, bude nám veľmi chýbať," povedal kanadský obranca Moise Bombito pre TSN.
O zopár minút neskôr navštívil Koného priamo v nemocnici. Pre kanadského záložníka sa MS predčasne skončili, pauzovať bude približne päť mesiacov.
Tabuľka skupiny A
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Tabuľka skupiny B
Názov krajinyŠtát
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body