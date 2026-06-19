    Deň 8 na MS: Česko po najhoršom zápase vyťahuje postupové kalkulačky, ale aj tak pôjde domov

    Sklamaní českí futbalisti po remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (70)
    Sklamaní českí futbalisti po remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|19. jún 2026 o 08:58
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    Sumár ôsmeho hracieho dňa na MS vo futbale.

    Osem tímov má za sebou druhé zápasy v skupinovej fáze MS vo futbale 2026.

    Dvakrát dokázalo vyhrať iba domáce Mexiko v skupine A, po štyri body majú Švajčiarsko a Kanada v skupine B. 

    Dvakrát sa na svetovom šampionáte predstavili aj českí futbalisti, no ich zápasy (zatiaľ) priniesli viac sklamania ako radosti. 

    V druhom stretnutí na turnaji opäť nedokázali udržať vedenie a hoci od 6. minúty vyhrávali nad Juhoafrickou republikou 1:0, poľavili, boli pasívni a v závere inkasovali vyrovnávajúci gól z pokutového kopu. 

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    6 - 0
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

    Najhorší zápas šampionátu

    „Južná Afrika ubránila remízu s Českom. Bol to najhorší zápas majstrovstiev sveta?" Takto znie titulok na webe The Athletic pri hodnotení druhého zápasu Česka na MS. 

    Reportéri známeho magazínu sa zhodli, že to rozhodne nebola dobrá verzia majstrovstiev sveta. 

    Aj keď Česi v 6. minúte zásluhou Sadíleka dokázali streliť najrýchlejší gól doterajšej časti MS, ani jeden z tímov nezaujal. 

    „Všetci sme vedeli, že to nakoniec príde. Vo štvrtok v Atlante bol svet svedkom najhoršieho futbalového zápasu týchto majstrovstiev sveta," píše The Athletic. 

    „Južná Afrika bola odvážnejšia ako proti Mexiku, kde zaparkovali autobus a dúfali v remízu. Napriek tomu bola ich realizácia na súperovej polovici otrasná. 

    Česko nebolo oveľa lepšie. Po góle sa dostalo do defenzívnej ulity a hráči mali problém prihrať si trikrát za sebou," píše reportér Felipe Cárdenas. 

    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis po vzájomnom zápase.
    Futbalista Česka Robin Hranáč (vpravo) a hráč Juhoafrickej republiky Oswin Appollis po vzájomnom zápase. (Autor: TASR/AP)

    „Ak ste sledovali zápas z domu, možno vás uspal," dodal. 

    „Česká republika nedokázala vyhrať ani jeden z prvých dvoch zápasov na týchto majstrovstvách sveta a nemôže za to viniť nikoho iného ako seba," nadviazal v texte španielsky redaktor Pol Ballús. 

    Česko sa podľa neho po aktívnom úvode nepochopiteľne stiahlo, prestalo hýriť aktivitou a nedokázalo potrestať niekedy aj veľmi lacné chyby hráčov Juhoafrickej republiky.

    „Česi môžu byť radi, že zápas neprehrali, pretože hráči JAR mali v posledných minútach jasne navrch. Dobrou správou pre Čechov je, že na tento zápas nebudú dlho spomínať," zakončil Ballús.

    Fotogaléria zo zápasu Česko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Českí hráči oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Český hráč Michal Sadílek (18) je obklopený spoluhráčmi po strelení úvodného gólu pre svoj tím počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Český hráč Ladislav Krejčí, v strede, reaguje na rozhodnutie rozhodcu po faule na Juhoafričana Thapela Maseka, vľavo, počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    Hlavná rozhodkyňa Tori Pensová uprostred a asistentky rozhodcu Kathryn Nesbittová vľavo a Brooke Mayová sa rozcvičujú pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.
    29 fotografií
    Český futbalista Ladislav Krejčí sa rozcvičuje s loptou pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český brankár Matěj Kovář vyskočil za loptou počas rozcvičky pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Hlavná rozhodkyňa Tori Pensová behá spolu s asistentkami rozhodcu Kathryn Nesbittovou vľavo a Brooke Mayovou počas rozcvičky pred zápasom skupiny A majstrovstiev sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Južnoafrický Oswin Appollis, vľavo, prihráva loptu, zatiaľ čo Čech Patrik Schick sa prizerá počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek beží po ihrisku po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek (18) a Juhoafričan Teboho Mokoena (4) bojujú o loptu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou. Český hráč Michal Sadílek, vpravo, strelil úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek (18) skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek je obklopený spoluhráčmi po strelení úvodného gólu svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český Vladimír Darida, v strede, uniká juhoafrickému Thapelovi Masekovi počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú po strelení úvodného gólu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči oslavujú úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český hráč Michal Sadílek skóruje úvodný gól svojho tímu počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí hráči pózujú pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Tím Južnej Afriky spieva štátnu hymnu pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Českí Vladimír Darida (vľavo) a Lukáš Červ (vpravo) zastavujú útok Juhoafričana Thapela Maseka počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Český Ladislav Krejčí hlavičkuje loptu preč od Juhoafričana Thapela Maseka, vľavo, počas zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Tím Južnej Afriky pózuje pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Českom a Južnou Afrikou.Južnoafrický hráč Oswin Appollis (7) a český hráč Lukáš Červ (12) bojujú o loptu počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Južnoafrický hráč Oswin Appollis (7) bráni českého hráča Pavla Šulca (15) počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Diváci sledujú futbalový zápas skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Hráč Južnej Afriky Khuliso Mudau reaguje počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Rozhodkyňa Tori Pensová z USA hovorí s hráčkami Južnej Afriky počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.Juhafrický hráč Khuliso Mudau leží na zemi počas futbalového zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta medzi Českom a Južnou Afrikou v Atlante.

    Kritika trénera

    A ako hodnotil zápas tréner Miroslav Koubek? „Výkon hodnotím pozitívne. Hrali sme proti mužstvu, ktoré je mimoriadne dobré v práci s loptou a má naozaj šikovných hráčov."

    Slová trénera po takomto zápase pôsobia tak trochu zvláštne a s Koubekovým hodnotením nesúhlasia ani českí novinári. 

    „Hanbím sa," povedal po stretnutí redaktor Deníka Sport Michal Kvasnica. 

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