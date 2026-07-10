Deň 28 na MS: Pelého výrok sa opäť nenaplnil. Mbappé? Na chvíľu zavládlo zdesenie

Nech už zvyšné štvrťfinálové zápasy MS vo futbale dopadnú akokoľvek, na pozícii favorita číslo jeden sa pred vyvrcholením turnaja sotva niečo zmení.
Francúzi vyhrali všetkých šesť doterajších duelov so skóre 16:2 a viaceré svetové média označujú tím Didiera Deschampsa za nezdolateľný.
Podobne ako v Katare 2022 sa Les Blues stretli vo vyraďovacej fáze s Marokom, tentokrát o kolo skôr. Konečné skóre však zostalo rovnaké - 2:0.
V porovnaní so zápasom v meste Al Chúr síce Francúzi čakali na prvý gól oveľa dlhšie, no napriek tomu bol ich výkon ešte dominantnejší.
"Takmer nebolo vidieť napätie, tlak alebo vzrušenie. Zápas skôr pripomínal formalitu, ktorú treba splniť," napísal britský denník The Telegraph.
Nemali sa čoho báť
Francúzsko je v semifinále futbalových MS tretíkrát po sebe, čo sa v skoro 100-ročnej histórii šampionátov podarilo len Brazílii a Nemecku.
Po Švédsku a Paraguaju neinkasovalo ani proti Maroku. Kráľ futbalu Pelé tvrdil, že raz vyhrá MS africké mužstvo, no ani tentokrát sa jeho slová nenaplnili.
Z desiatich afrických mužstiev síce až deväť postúpilo zo základných skupín, ale v play-off narazili na silu prevažne európskych súperov.
Po tom, čo Maročania predviedli dobrý výkon proti Brazílii a vyradili Holandsko, sa možno očakával väčší vzdor proti Francúzom, no ich ofenzívnu aktivitu vystihuje jediná strelu medzi tri žrde.
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"Cítili sme, že v momentoch, keď sme nemali loptu a nechali sme ju im, neboli veľmi nebezpeční. Nemali sme sa čoho báť," povedal Adrien Rabiot.
Mbappé vystrašil celú krajinu
Francúzi čakali na gól do 60. minúty, keď skóroval Kylian Mbappé. Ôsmym gólom na turnaji vyrovnal Lionela Messiho a napravil svoje zaváhanie z prvého dejstva, keď nepremenil penaltu.
Zahral ju veľmi zle. Zaujímavosťou je, že od momentu, keď spadol v šestnástke až po rozohranie penalty, ubehli viac ako tri minúty, hoci si hlavný rozhodca ani nešiel situáciu pozrieť na video.
"Bol tam chaos, ktorým som sa nechal rozptýliť. Predstavoval som si veľa scenárov, aby som sa pred kopom sústredil, ale nikdy nie tento," povedal.
K útočníkovi Realu Madrid sa o šesť minút neskôr pridal Ousmane Dembélé, a tak bolo o prvom semifinalistovi rozhodnuté. Napriek tomu ešte prišiel moment, ktorý vystrašil krajinu galského kohúta.
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Mbappé si v 76. minúte sadol na trávnik a naznačoval zdravotné problémy. Držal sa za členok a na ihrisku ho nahradil útočník Jean-Philippe Mateta.
"Vo francúzskom sektore zavládlo úplne zdesenie, medzi novinármi snáď ešte väčšie," vravel vyslaný expert Českej televízie Luděk Zelenka.
Napokon si však celá krajina mohla oddýchnuť. "Trochu som pocítil členok, ale som v poriadku. Striedanie bolo skôr preventívne, nie som zranený. V semifinále budem hrať," odkázal kanonier.
Odveta za semifinále EURO?
Hoci sa na šampionáte hovorí najmä o góloch Mbappého, Dembélého či ofenzívnych kreáciám Oliseho s Douém, média velebia aj defenzívu.
"Posledné tri týždne bráni tento tím, napriek formácii 4-2-3-1, neuveriteľne dobre. Spojenie Dayota Upamecana a Williama Salibu je skutočne pozoruhodné," píše Hugo Delom z L'Équipe.
Hoci je pred nimi ešte veľa práce, aby prekonali Marcela Desaillyho a Laurenta Blanca, podľa novinára majú všetky prvky moderného futbalu - rýchlosť, agresivitu a talent pre situácie jedného proti jednému.
Ak bude opäť platiť, že tituly vyhrávajú obrany, prípadný súboj proti Španielsku, ktoré zatiaľ neinkasovalo ani raz, by bol predčasným finále. Na to však musí "La Furia Roja" zvládnuť duel s Belgickom.
So Španielskom sa Francúzi stretli aj v semifinále EURO 2024. V 9. minúte viedli po góle Randala Kola Muaniho, ale ešte v prvom polčase otočili skóre v priebehu štyroch minút Lamine Yamal a Dani Olmo.
"Samozrejme, chceme odvetu. Nech už však bude naším súperom ktokoľvek, sme odhodlaní zvíťaziť. Nikoho neberieme na ľahkú váhu a myslím si, že to je to, čo robí rozdiel," dodal Rabiot pre beIN Sports.