    Trump zavolal Infantinovi a Balogun nastúpil. Útočník USA: Kontroverzia ublížila tímu

    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko.
    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    SITA|15. júl 2026 o 13:53
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    Balogun priznal, že bol rád, keď sa mohol vrátiť do zostavy, no neskôr si uvedomil, akú kontroverziu to vyvolá.

    Útočník americkej futbalovej reprezentácie Folarin Balogun priznal, že zrušenie jeho červenej karty počas majstrovstiev sveta spôsobilo zvýšený tlak na tím USA.

    Uviedol to v rozhovore pre CBS. Poznamenal tiež, že bol "v šoku", keď v skupinovej časti dostal červenú kartu za dupnutie na nohu obrancovi Bosny a Hercegoviny v zápase, ktorý Američania vyhrali 2:0.

    Balogun zdôraznil, že "ak niečo nie je úmyselné, nemalo by to byť červenou kartou". Len niekoľko dní pred osemfinále proti Belgicku však Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) oznámila, že dištanc za červenú kartu mu zrušili, čo mu umožnilo nastúpiť.

    Prezident Donald Trump priznal, že volal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby požiadal o prehodnotenie situácie.

    V osemfinále potom domáci tím prehral s Belgickom 1:4 a Balogun nehýril výraznou aktivitou napriek tomu, že nastúpil od začiatku.

    "Bola to jednoducho nešťastná situácia, ktorá nám pridala viac tlaku, než bolo potrebné,“ uviedol 25-ročný útočník.

    Dodal, že spočiatku bol rád, že sa môže vrátiť do zostavy, no postupne si uvedomil, že to vyvolá veľkú kontroverziu.

    Balogun vysvetlil, že jeho spoluhráči boli nervózni kvôli nezvyčajnej situácii a on sa snažil sústrediť najlepšie ako vedel, hoci bol obklopený veľkým vonkajším tlakom a rozruchom, ktorý bolo ťažké ignorovať.

    Výsledky tímu USA na MS vo futbale 2026

    13.06. 03:00
    | Skupina D | Matchday 2
    USA
    USA
    4 - 1
    Paraguaj
    Paraguaj
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 21:00
    | Skupina D | Matchday 9
    USA
    USA
    2 - 0
    Austrália
    Austrália
    Seattle | Seattle
    26.06. 04:00
    | Skupina D | Matchday 15
    Turecko
    Turecko
    3 - 2
    USA
    USA
    Los Angeles | Los Angeles
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    USA
    USA
    2 - 0
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    07.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | Osemfinále
    USA
    USA
    1 - 4
    Belgicko
    Belgicko
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    USA
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    BEL
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    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko.
    Američan Folarin Balogun (20) odchádza z ihriska po prehre v osemfinálovom dueli USA - Belgicko.
    Trump zavolal Infantinovi a Balogun nastúpil. Útočník USA: Kontroverzia ublížila tímu
    dnes 13:53
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