    Majster sveta? Takmer dokonalý tím, ale proti je muž, ktorý kazí všetky výpočty

    Kylian Mbappe (10) a Michael Olise (11) .
    Kylian Mbappe (10) a Michael Olise (11) . (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
    Pavol Spál|9. júl 2026 o 10:00
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    Kto bude majstrom sveta?

    Hrajú vo veľkom štýle a zatiaľ napĺňajú všetky predpoklady. Ak Francúzi naplno rozvinú svoj potenciál, podľa papierových prognóz by proti nim nemal mať šancu nikto.

    Žiadny iný tím na svetovom šampionáte nedisponuje takým pretlakom talentu, kreativity a individuálnej kvality. Podľa mien, trhovej hodnoty aj dát by práve Francúzsko malo získať titul majstra sveta.

    Mužstvo trénera Didiera Deschampsa disponuje najjagavejším kádrom na turnaji a zároveň najhodnotnejším tímom v histórii futbalu. Hodnota francúzskeho výberu sa vyšplhala na 1,5 miliardy eur.

    Samotné kvarteto Michael Olise (150 miliónov eur), Kylian Mbappé (180 miliónov eur), Désiré Doué (120 miliónov eur) a Ousmane Dembélé (100 miliónov eur) má dohromady hodnotu 550 miliónov eur.

    Olise aj Mbappé zatiaľ pôsobia takmer nezastaviteľne.

    Opta verí najviac Francúzom

    Francúzi pritom nemajú iba najlepší útok turnaja. Opierajú sa aj o famóznu obranu, ktorej velí takmer nedobytná stopérska dvojica Dayot Upamecano a William Saliba.

    Aj analytické dáta hovoria jasnou rečou.

    Podľa výpočtov spoločnosti Opta je najväčším kandidátom na zisk titulu práve Francúzsko s pravdepodobnosťou 27,3 percenta.

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    Na druhom mieste je Španielsko so šancou 21,3 percenta. Španieli navyše na turnaji stále neinkasovali jediný gól.

    Tretiu najvyššiu pravdepodobnosť priradili analytici Argentína (17,3 percenta).

    Autor článku však viacej verí Angličanom (16,5 percenta podľa Opta). Počas šampionátu sa výrazne zlepšujú a ťahá ich výborné útočné duo Harry Kane – Jude Bellingham.

    Kto má najmenšie šance?

    Práve z tohto kvarteta by mal podľa papierových predpokladov vzísť nový majster sveta.

    Najväčším outsiderom štvrťfinále je Belgicko, ktorému Opta prisúdila iba 3,6-percentnú šancu na celkový triumf.

    Argentínčanov opäť vedie nestarnúci Lionel Messi, ktorý väčšinu zápasu vyzerá, akoby si hľadal najbližšiu lavičku. Kráča. Pozerá sa okolo seba. Občas sa tvári, že sa ho zápas ani netýka. Potom nepremení penaltu, ani druhú.

    A človek si povie: už je koniec. Omyl. S ôsmimi gólmi je najlepším strelcom turnaj, aj keď jeho mužstvo už dvakrát balansovalo na hrane vyradenia. Napokon však obe kritické situácie zvládlo.

    Messi stále drží Argentínu

    Argentína síce nehrá svoj najlepší futbal, no opakovane ukazuje mimoriadnu morálnu silu. Zároveň však treba dodať, že doteraz ešte nečelila súperovi z úplne najvyššej svetovej kategórie.

    Po dramatickom postupe cez Egypt vyhadzovali argentínski futbalisti svojho kapitána do vzduchu a víťazná šatňa sa otriasala oslavnými chorálmi.

    „Za Leov posledný pohár!“ ozývalo sa z kabíny.

    Môže teda Argentína titul obhájiť? Zatiaľ to tak nevyzerá.

    Lionel Messi (10) .
    Lionel Messi (10) . (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Na papieri mala zo všetkých štvrťfinalistov najpriaznivejšiu cestu do semifinále, no štyri inkasované góly proti Egyptu a Kapverdám naznačujú, že ani štvrťfinálový duel so Švajčiarskom nemusí byť vôbec jednoduchý.

    Hollywoodsky scenár

    Výkon Lionela Messiho proti Egyptu vyvolal obdiv aj medzi svetovými futbalovými legendami.

    „Sme na území Hollywoodu a to, čo predviedol Messi, pripomína scenár filmu, ktorému by nikto neveril,“ povedal Thierry Henry.

    Narážal pritom na nepremenenú penaltu argentínskej hviezdy v prvom polčase aj na spôsob, akým napokon doviedla svoj tím k obratu vo chvíli, keď sa zdalo, že zápas je stratený.

    K jeho slovám sa pridal aj Zlatan Ibrahimović, ktorý spolu s Henrym stretnutie analyzoval.

    Švéd prirovnanie posunul ešte ďalej.

    Dejiny píš nohami

    „Podľa mňa to už nie je film. Je to nekonečný seriál. Vždy sa objaví ďalšia epizóda,“ poznamenal.

    Henry svoju fascináciu vystihol ďalšou vetou. „Tento chlapec píše dejiny nohami, nie perom.“

    Bývalý francúzsky reprezentant zároveň vyzdvihol aj silný emocionálny rozmer stretnutia.

    Pohľad na dojatého Messiho po postupe mu pripomenul, že napriek svojej futbalovej veľkosti prežíva tlak rovnako ako každý iný hráč.

    „Najprv nám pripomenie, že je človek, keď nepremení penaltu. A potom nám znovu ukáže, že vlastne nie je,“ povedal Henry s obdivom k Argentínčanovej schopnosti prekonať nepriaznivý vývoj a prevziať zodpovednosť presne vo chvíli, keď ho jeho tím potrebuje najviac.

    Slzy, rekordy a ďalšia lekcia veľkosti

    Messi po zápase priznal, že nepremenená penalta ho veľmi trápila.

    „Bol som na seba strašne nahnevaný. Keby som tú penaltu premenil, zápas by sa vyvíjal úplne inak,“ priznal po stretnutí, keď stovkám novinárov opakovane rozprával príbeh bláznivého zápasu.

    Anglický futbalista Harry Kane sa teší zo svojho gólu z penalty so spoluhráčom Judeom Bellinghamom.
    Anglický futbalista Harry Kane sa teší zo svojho gólu z penalty so spoluhráčom Judeom Bellinghamom. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Potom sa opäť prepol do svojho typického úsporného režimu.

    Podľa štatistík FIFA odbehol 8 275,4 metra, z toho až 5 283,6 metra v najnižšej intenzite, teda v rýchlostnom pásme od 0 do 7 km/h.

    V závere však znovu ukázal, prečo je mnohými považovaný za najlepšieho futbalistu histórie.

    „Úprimne poviem, že to bolo asi prvýkrát, čo som plakal priamo na ihrisku. Boli to neuveriteľne silné emócie vzhľadom na to, ako sa zápas vyvíjal,“ povedal 39-ročný hrdina.

    „Ocitli sme sa vo veľmi ťažkej situácii. Nechceli sme odísť, nechceli sme, aby sa náš turnaj skončil práve takto. V tej chvíli zo mňa opadlo všetko, čo som v sebe dovtedy držal. Prišiel obrovský pocit úľavy. Keď som uvidel svoju rodinu, fanúšikov a spoluhráčov, emócie vo mne vybuchli a nedokázal som zadržať slzy.“

    Messi strelil svoj ôsmy gól na turnaji a pri svojej šiestej účasti na majstrovstvách sveta ich má na konte už 21.

    Zároveň si pripísal deviatu asistenciu, čím prekonal historický rekord Diega Maradonu, ktorý na svetových šampionátoch nazbieral osem gólových prihrávok.

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    Čierny kôň zo severu

    Medzi tímy, ktoré môžu výrazne zamiešať kartami, patrí aj Nórsko.

    Mužstvo vedie famózny strelec Erling Haaland a jeho víťazstvo nad Brazíliou patrilo medzi najväčšie príbehy turnaja.

    Bolo však zároveň zápasom, v ktorom Nóri prežili niekoľko šancí súpera.

    Dvojica Haaland – brankár Nyland urobila na oboch koncoch ihriska obrovský rozdiel, napriek tomu však tím trénera Ståleho Solbakkena stále pôsobí ako mužstvo, ktoré už príliš dlho pláva proti prúdu.

    Práve preto zostáva otázkou, či dokáže podobné výkony zopakovať aj proti ešte silnejším súperom.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

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    Domov»MS vo futbale 2026»Majster sveta? Takmer dokonalý tím, ale proti je muž, ktorý kazí všetky výpočty