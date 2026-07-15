Ministri športu sa búria a vyzývajú EÚ: Zastavte financovanie olympijského výboru pre návrat Ruska

Ministri deviatich krajín Európskej únie, zodpovední za športovú problematiku, vyzvali komisára Glenna Micallefa, aby Európska únia prestala financovať Medzinárodný olympijský výbor (MOV) kvôli jeho rozhodnutiu z minulého týždňa zrušiť zákaz pre Ruský olympijský výbor.
Ruskí športovci sa tak budú môcť zúčastňovať olympijských hier v roku 2028 v Los Angeles.
Otvorený list podpísali ministri zo Švédska, Estónska, Holandska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Fínska a Dánska, uviedol server Politico.
Medzinárodný olympijský výbor po začatí ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 uvalil na ruských športovcov rozsiahle obmedzenia. Vtedy uviedol, že Rusko svojimi krokmi porušilo olympijskú chartu.
V posledných mesiacoch sa však Rusi začali vracať do viacerých medzinárodných športových súťaží, čo vyvolalo kritiku zo strany Ukrajiny a jej spojencov.
Napokon minulý týždeň v utorok MOV predbežne zrušil po takmer troch rokoch suspendáciu Ruského olympijského výboru a jeho športovci sa tak môžu zapojiť do kvalifikácií aj kolektívnych športov pre letné hry v roku 2028 v Los Angeles.
V spoločnom liste, ktorý zverejnilo stále zastúpenie Švédska pri EÚ, ministri vyzvali Micallefa, aby "zabezpečil, že organizácie, ktorých kroky sú v rozpore s hodnotami Európskej únie, nebudú využívať finančnú podporu EÚ". Komisár má v exekutíve zodpovednosť za problematiku mládeže, kultúry a športu.
"Na mieste sa nič nezmenilo. Rusko stále vedie svoju brutálnu útočnú vojnu proti Ukrajine, "upozornil švédsky minister sociálnych vecí Jakob Forssmed.
"Programy financované Európskou úniou ani rámce spolupráce preto nesmú byť nastavené spôsobom, ktorý by mohol viesť k normalizácii ruskej agresie," dodal.
Podľa deviatich ministrov únie vojna stále znemožňuje ukrajinským športovcom pripravovať sa na medzinárodné súťaže za rovnakých podmienok, a preto by obmedzenia voči ruským športovcom mali zostať v platnosti.
"Mnohí (ukrajinskí športovci) boli nútení opustiť svoje domovy, priamo ich zasiahla deštrukcia spôsobená vojnou alebo sa rozhodli brániť svoju krajinu a spoluobčanov," stojí v liste.
"V tejto súvislosti znejú tvrdenia, že šport možno oddeliť od politiky, neúprimne, keď o život prichádzajú tisíce nevinných Ukrajincov a keď ruský a bieloruský režim šport aj naďalej zneužívajú na svoje účely," dodáva dokument.
List zároveň vyzýva na ukončenie financovania zo strany EÚ aj pre organizácie World Aquatics, ktorá zastrešuje vodné športy a Medzinárodnú gymnastickú federáciu, ktoré tiež zrušili zákaz účasti ruských športovcov.