Španielsko láme rekord za rekordom. Yamal vyhral všetkých 12 zápasov na veľkých turnajoch

Futbalisti Španielska si v utorok výhrou 2: 0 nad Francúzskom nielen zabezpečili postup do finále majstrovstiev sveta v Amerike, ale zároveň tiež zaznamenali niekoľko historických zápisov.
Celok z Pyrenejského polostrova predovšetkým vyrovnal najdlhšiu európsku sériu neporaziteľnosti v základnom čase: po 90 minútach nenašiel premožiteľa už 37 zápasov po sebe, čím sa dotiahol na doterajšieho rekordéra Talianska.
Španieli naposledy v základnom čase prehrali predvlani v marci v príprave s Kolumbiou. V nasledujúcich 37 zápasoch po 90 minútach nepoznali horkosť porážky, okrem iného získali zlato na európskom šampionáte.
Neuspeli iba pred rokom v júni vo finále Ligy národov, v ktorom po remíze 2:2 podľahli až v penaltovom rozstrele Portugalsku.