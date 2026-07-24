De la Fuente skritizoval správanie Argentíny: Je to neakceptovateľné a neúnosné

Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Luis de la Fuente skritizoval správanie hráčov Argentíny po finálovom stretnutí majstrovstiev sveta v USA, Kanade a Mexiku.
Po konci finálového stretnutia so Španielskom prišlo k potýčkam, ktoré iniciovali viacerí hráči Argentíny a tiež členovia realizačného tímu.
„V tom momente som si to neuvedomil, pretože som oslavoval a objímal spoluhráčov. Je to však neakceptovateľné, neúnosné a nič také nemožno dovoliť. Jasné, museli sa cítiť zle, keď sme videli ich reakcie,“ citovala agentúra AFP de la Fuenteho.
Kouč Španielov pochválili svojich zverencov, ktorí sa nenechali zatiahnuť do ostrejších incidentov.
Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) už začala vyšetrovať možné porušenie disciplinárneho poriadku zo strany argentínskych reprezentantov.