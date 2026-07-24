Hral na majstrovstvách sveta. Mladý futbalista mal pozitívny test na kokaín

Austrálsky futbalový reprezentant Cristian Volpato mal pri nočnej cestnej kontrole v Sydney pozitívny test na kokaín a na pol roka prišiel o vodičský preukaz. Informovali o tom médiá.
Volpata zastavili policajti kvôli prekročeniu povolenej rýchlosti a prvýkrát prešiel dychovou skúškou.
O dve hodiny neskôr bol ale kontrolovaný znovu a test na drogy u záložníka Sassuola odhalil kokaín.
Dvadsaťdvaročný Volpato sa narodil v Sydney, ale v mládeži vďaka starým rodičom reprezentoval Taliansko.
Za Austráliu hral prvýkrát až tento rok a na nedávnych majstrovstvách sveta s ňou vypadol v prvom kole play off po porážke s Egyptom v rozstrele.