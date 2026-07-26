Van der Poel lapal po dychu, pokoril aj otca. Pogačar splnil cieľ, aké môžu byť ďalšie?

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Miguel Induráin a už aj Tadej Pogačar. Slovinský cyklista sa v 27 rokoch zaradil medzi rekordérov, ktorí päťkrát vyhrali Tour de France.
V poslednú júlovú nedeľu bol na Elyzejských poliach v žltom drese opäť korunovaný za šampióna. V poradí 113. ročník slávnych pretekov zvládol na výbornú, o jeho úspechu nebolo pochýb.
Počas troch týždňov nešliapol vedľa, druhému Remcovi Evenepoelovi nadelil šesť a pol minúty a potvrdil status najlepšieho cyklistu súčasnosti.
"Som veľmi šťastný. Na Tour som štartoval po siedmy raz, vždy som skončil na pódiu a päťkrát som zvíťazil. Je to niečo výnimočné a teraz je čas si to užiť," povedal Slovinec v prvotnej reakcii.
Merckx: Nemal súpera
Tadej Pogačar je cyklistom, ktorý sa vymyká normálu. V tomto roku nebol len najlepším vrchárom, čo je hlavnou devízou víťazov Tour de France.
Bol tiež jedným z najlepších tímových kolegov, ktorý svoje osobné záujmy neraz odsunul na vedľajšiu koľaj. Aj preto pri svojom debute získal Isaac Del Toro biely dres a celkové tretie miesto.
Pokiaľ by Pogačar hľadel iba na seba, vyhral by viac ako päť etáp. To však nie je jeho štýl. Aj keď je neustále vo svetlách reflektorov, nepotrpí si na to.
Je tímový hráč, ktorý keď vidí možnosť revanšovať sa tímovým kolegom alebo im pomôcť k životnému úspechu, neváha ani sekundu.
"Len ten najväčší šampión sa tiež vie obetovať pre druhých," povedal športový riaditeľ tímu UAE Emirates Andrej Hauptman.
K piatemu triumfu fenomenálneho Slovinca sa pre Gazzettu dello Sport vyjadril aj legendárny Eddy Merckx, ku ktorému Pogačara porovnávajú.
"Tadej dominoval a nemal skutočného súpera. Možno jediným mohol byť Jonas Vingegaard, ale ten smolne spadol a navyše, už v prvej horskej etape nedokázal držať krok," povedal Belgičan.
Zábery ako z jarnej klasiky
Šampión Tour de France z roku 2012 Bradley Wiggins povedal, že Pogačar má jedinečnú vlastnosť. Je síce dominantný, ale zároveň veľmi obľúbený.
Jeho štýl pretekania je zábavný, atraktívny a zo športového pohľadu obdivuhodný. Dokázal to aj v záverečnej 21. etape s cieľom v Paríži.
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Ak by pred ňou povedal, že po náročných horských skúškach už nebude útočiť a záver si bude chcieť iba užiť, sotva by mu to niekto zazlieval.
On sa však vybičoval k ďalšiemu skvelému výkonu a s Mathieu van der Poelom sa v závere postarali o jeden z najdramatickejších dojazdov.
Podobne ako vlani bola etapa okorenená o stúpanie Montmartre (1 km, 6,5 %), ktoré sa išlo trikrát. Pri poslednom prejazde sa spomenutí velikáni odčlenili od pelotónu a upaľovali do cieľa.
Boli to momenty, ktoré skôr pripomínali jarnú klasiku. Obaja išli v posledných 10 km na maximum, no za nimi sa pomaly približovala početná skupina.
Van der Poel vedel, že v samom závere musí staviť na dlhý šprint, Pogačar mu vtedy už nestačil. Holanďan to napokon ustál, no ak by bol cieľ o desať metrov ďalej, jeho snaha by vyšla navnivoč.
"Myslel som si, že nás dobehnú, ale držal som hlavu sklonenú a posledných 500 metrov som išiel tak rýchlo, ako som len vládal," povedal.
Sen, na ktorom dlho pracoval
Minulý rok sledoval túto divácky atraktívnu etapu doma z gauča, no tento rok bola jednou z tých, ktorú mal zakrúžkovanú vo svojom kalendári.
Keďže sa očakával práve jeho súboj s Pogačarom, reportér Eurosportu Anders Mielke sa ho pred etapou opýtal, či vie, kedy naposledy vyhral etapu na Champs-Élysées muž v žltom drese.
Van der Poel správnu odpoveď nevedel, hoci v roku 1982 bol pri tom jeho otec Adrie. Vtedy skončil druhý za Francúzom Bernard Hinaultom.
"Asi mu o tom otec nehovoril," povedal český cyklistický komentátor Štěpán Straka, pričom na tejto situácii sa všetci dobre zasmiali.
Na záver rozhovoru Mathieu dodal, že vyhrať v Paríži je jeho snom, na ktorom dlho pracoval. Asi o dve hodiny neskôr sa sen stal realitou.
"Vie ísť až za hranicu svojich síl a vydať zo seba úplne všetko. Toto sa len tak často nevidí," vravel jeho bývalý tímový kolega Gianni Vermeersch.
Van der Poel v cieli lapal po dychu, opieral sa o zábrany a potreboval niekoľko minút na zotavenie. Neskôr priznal, že toto víťazstvo radí veľmi vysoko najmä preto, ako ho dosiahol.
Vuelta či vyrovnať Sagana
Aj keď sa hrdinom dňa stal Mathieu van der Poel, hrdinom celých pretekov je Tadej Pogačar, ktorý vyhral Tour de France tretíkrát po sebe.
Naposledy sa víťazný hetrik podaril Britovi Chrisovi Froomeovi (2015 - 2017) a celkovo len šiestim cyklistom v histórii najprestížnejších pretekov.
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V stále mladom veku 27 rokov môže tiež myslieť na to, že sa s aspoň šiestimi žltými dresmi osamostatní na čele historických tabuliek.
"Päť víťazstiev je pre mňa niečo neuveriteľné. To by som sa neodvážil napísať ani do rozprávkovej knižky. Jeden cieľ som práve splnil, takže si teraz musím nájsť nový," povedal Pogačar.
V zbierke jeho úspechov zatiaľ chýba titul z Vuelty, ktorú absolvoval iba v roku 2019. Pri svojej premiére na Grand Tour vtedy obsadil tretie miesto. Dokopy na trojtýždňových pretekoch vyhral už 35 etáp.
Ďalšími veľkými cieľmi pre neho môžu byť tohtoročné MS a ME. V Montreale (27. septembra) by mohol nadviazať na zlatý hetrik Petra Sagana a motiváciou sú nepochybne aj domáce ME v Ľubľane.
Kde napokon bude Tadej Pogačar štartovať, ukážu až najbližšie týždne, no zrejme je iba otázkou času, kedy pridá svoje 20. víťazstvo v sezóne.
Konečné celkové poradie
P
Krajina
Meno
Tím
Čas
1.
Tadej Pogačar
UAE Emirates - XRG
73:56:26 h
2.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 6:26 min
3.
Isaac Del Toro
UAE Emirates - XRG
+ 9:42 min
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGM
+ 11:56 min
5.
Lenny Martinez
Bahrain - Victorious
+ 13:02 min
6.
Mattias Skjelmose
Lidl - Trek
+ 14:59 min
7.
Juan Ayuso
Lidl - Trek
+ 17:48 min
8.
Richard Carapaz
EF Education - EasyPost
+ 20:00 min
9.
Thomas Pidcock
Pinarello Q36.5 Pro Cycling
+ 29:28 min
10.
Jordan Jegat
TotalEnergies
+ 33:21 min