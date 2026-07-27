Plány klubu z východu sú opäť vysoké. Nechceme podliezť latku, hovorí opora mužstva

Čaňa je obec v Košickom kraji v historickom regióne Abov, ležiaca neďaleko Košíc. S viac ako 6 000 obyvateľmi je najväčšou obcou Košického kraja.
Futbal sa tu hrá už viac ako sto rokov a Abovčania zažili aj úspešnejšie obdobia, než je súčasné pôsobenie v Majstrovstvách regiónu – IV. lige Východ.
V rokoch 1981 až 1987 účinkovali v II. SNFL – skupine Východ. Neskôr si zahrali aj tretiu ligu (1998 – 2000, 2001 – 2002 a 2003 – 2005) a druhú ligu (2000 – 2001 a 2002 – 2003).
FK Čaňa mala ambíciu vrátiť sa do súťaží riadených SFZ, no tá postupne vyprchala. Napriek tomu, že v závere uplynulej sezóny IV. ligy prenechala boj o postup Bardejovu a Kendiciam, futbalisti Čane hanbu svojmu klubu neurobili.
Jedným z hráčov, ktorí prispeli k úspešnému účinkovaniu FK Čaňa v IV. lige, je 35-ročný univerzál Pavol Šuľák. Ako mládežník pôsobil v Humennom, kde si zahral aj za A-mužstvo.
Následne obliekal dresy Lokomotívy Košice a Trebišova, okúsil aj zahraničné angažmá a po návrate pôsobil v Kalši a Kechneci. Odtiaľ zamieril v roku 2025 do Čane.
Pavol Šuľák je s účinkovaním svojho mužstva v sezóne 2025/2026 v podstate spokojný.
„V minulom ročníku sa nám podarilo splniť ciele klubu, ktorými bolo umiestnenie do tretieho miesta a zisk pohára v Zimnej lige. Sezónu preto môžeme hodnotiť pozitívne.“
Oddychovať na vavrínoch sa však neoplatí. Ak chcú v Čani nadviazať na vydarený ročník, musia sa zodpovedne pripraviť na ten nasledujúci:
„Letná príprava sa začala 7. júla pod vedením nového trénera Dominika Ivanka. Na skúške je viacero hráčov. Príprava je krátka, preto sa chceme čo najlepšie pripraviť, aby sme mohli bojovať o popredné priečky. Trénujeme trikrát do týždňa a cez víkend hráme prípravné zápasy.
Tréningy sú moderné, kondíciu naberáme s loptou, čo je určite pozitívne. Nálada v kabíne je po príchode nového trénera veľmi dobrá a každý chce zabojovať o miesto v základnej zostave.“
Plány mužstva sú opäť vysoké a konkurencia v súťaži bude silná.
„Určite nechceme podliezť latku a chceme sa pokúsiť zabojovať aj o prvé miesto v tabuľke. Mojím osobným cieľom je pomôcť chalanom svojimi skúsenosťami a byť lídrom na ihrisku aj mimo neho. Očakávam opäť vyrovnané stretnutia. Nováčikovia z Čirča a Dvorníka budú nepríjemní najmä na domácom ihrisku,“ hovorí.
Už podľa letných prestupov sa dá odhadnúť, kto bude patriť medzi hlavných kandidátov na postup. Pavol Šuľák má za sebou bohaté futbalové skúsenosti, preto jeho pohľad stojí za pozornosť:
„Favoritom budú určite Kendice, ktoré získali zaujímavé posily. Ďalej Ľubotice a Gerlachov sú tradične silné mužstvá a uvidíme, čo môžeme očakávať od Spišského Podhradia. O záchranu sa teraz ešte neodvážim tipovať nikoho. Viac napovie až jesenná časť súťaže.“
Na novú sezónu je potrebné sa dôkladne pripraviť, no dôležitý je aj oddych a regenerácia. Počas leta si Pavol Šuľák naplno užíva čas s rodinou.
„Teraz cez leto, keďže som učiteľ, mám dovolenku a naplno si ju užívam so svojou manželkou a trojapolročným synom. A keď zostane ešte nejaký voľný čas, rád si zahrám tenis s bývalými futbalovými spoluhráčmi,“ uviedol na záver.