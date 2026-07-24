Kolumbia verí šéfovi lavičky. Argentínsky tréner dostal po MS novú zmluvu

Vedenie Kolumbijskej futbalovej federácie vo štvrtok predĺžilo kontrakt s trénerom reprezentácie Nestorom Lorenzom, jeho dĺžku však nezverejnilo. Šesťdesiatročný Argentínčan vedie tím od roku 2022, keď podpísal štvorročnú zmluvu.
Kolumbia na uplynulých majstrovstvách sveta inkasovala iba jeden gól v piatich zápasoch. Jej hráči vyhrali základnú skupinu, keď zdolali Uzbekistan (3:1) aj DR Kongo (1:0) a remizovali s Portugalskom (0:0).
V šestnásťfinále vyradili Ghanu (1:0) a vypadli až v osemfinále, v ktorom po bezgólovom riadnom čase aj predĺžení podľahli Švajčiarsku v rozstrele 3:4.
Kolumbia má pod Lorenzom bilanciu 31 výhier, 12 remíz a len osem prehier so skóre 96:44.
„Teraz je čas načerpať nové sily a pokračovať v rozvoji tohto projektu. Budeme naďalej budovať silnejší národný tím, zachováme si náš útočný štýl a budeme sledovať naše ciele,“ povedal Lorenzo pre 365scores.
Pri spomienke na MS Lorenzo pochválil defenzívny výkon svojho tímu a zároveň ho mrzel rozstrel proti Švajčiarsku.
„Jedenástky proti Švajčiarsku boli najbolestivejším momentom, pretože náš sen o MS sa skončil. Tím prevzal iniciatívu v každom zápase, hrali sme s ambicióznym, útočným zmýšľaním. Vytvorili sme si viac šancí na skórovanie ako ktokoľvek zo súperov, ktorými sme čelili,“ citovala ho agentúra AP.