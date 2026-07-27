Majster začal prípravu, čaká ho aj Liga majstrov. Mezei nepoľavuje, Čaládi: Obrovská výzva

S novým hlavným trénerom a početnejšími zmenami v kádri odštartoval úradujúci šampión hokejovej Tipsport ligy HK Nitra prípravu na novú sezónu.
„Corgoňov“ čaká náročný štart, už 4. septembra nastúpia na prvý ostrý zápas v rámci Ligy majstrov. Na domácom ľade privítajú švédsky tím AIK Skelleftea.
Ligovú sezónu začnú 15. septembra tiež pred vlastným publikom, v prvom kole príde k repríze finálového duelu so Slovanom Bratislava.
Po majstrovskej sezóne prišlo k prekvapivej zmene na poste hlavného trénera, klub sa totiž rozhodol nepokračovať s Andrejom Kmečom a tiež jeho asistentom Ivanom Švárnym.
Aktuálny káder HK Nitra:
Brankári: Matej Marinov, Šichabudtin Gadžiev
Obrancovia: Branislav Mezei, Marko Stacha, Oliver Botka, Peter Valent, Matej Bača, Adam Kalman, Zach Osburn, Martin Vitaloš
Útočníci: Dávid Okoličány, Filip Bajtek, Robby Jackson, Brett Pollock, Jakub Lacka, Adrián Holešinský, Tarik Michalík, Samuel Sisík, Dario Lašš, Tomáš Hrnka, Hugo Kováč, Michal Krištof, Ondrej Molnár, Matej Paulovič, Artur Turanský
Šéfom nitrianskej striedačky bude v novom ročníku Erik Čaládi, ktorý naposledy pôsobil v Michalovciach. Asistovať mu bude Dušan Milo.
Čaládi: Je to obrovská výzva
„Nervozita nejakým spôsobom prišla, ale to patrí k tomu a je potrebné sa s tým vyrovnať. Je to obrovská výzva, niekedy som nad tým rozmýšľal, že by som tu chcel raz byť a trénovať.
Tlak je všade, aj v Nitre. Ide o klub a organizáciu, ktorá chce vyhrávať. Treba si uvedomiť, že je nová sezóna a začať od začiatku.
Je za nami prvý tréning, niektorí chalani neboli na ľade, zoznamovali sme sa. Bol to taký prvý dotyk, aby sme od utorka mohli ísť naplno,“ uviedol tréner Nitry Erik Čaládi na začiatku prípravy na novú sezónu.
Jeho zverenci sa momentálne pripravujú na klzisku v mestskej časti Klokočina, keďže v ich aréne prebiehajú potrebné úpravy na organizáciu stretnutí Ligy majstrov.
Je to pre mňa extra motivácia, hovorí Mezei
Do 13. sezóny v nitrianskom drese nastúpi 45-ročný obranca Branislav Mezei: „Hokej je veľká súčasť môjho života, nie je ľahké sa s ním rozlúčiť, preto to stále chcem robiť.
Stále to vnímam tak, že ma to baví a napĺňa, ale človek si musí zvážiť, či to funguje, cíti sa dobre a je prínosom pre družstvo.
Začiatky sú ťažké, ale je potrebné začať. Postupne sa to bude zlepšovať. Je to pre mňa extra motivácia hrať s mladými hráčmi, nie je to však jednoduché. Motivuje ma to, hrať vrcholový hokej, stíhať s nimi.“
Z majstrovského kolektívu odišlo niekoľko dôležitých mien. Reprezentant Slovenska Samuel Buček si to namieril do konkurenčného Slovana Bratislava, Sebastián Čederle sa presunul do švédskeho Färjestadu.
Naďalej platí vízia práce s mladými hráčmi
Brankár Jasper Patrikainen sa vráti do Nitry, ale už v drese fínskeho KooKoo. Josh Passolt posilnil švédsky Leksand, Joshua Lawrence zamieril do slovinskej Ľubľany. Naďalej platí vízia práce s mladými hráčmi.
„Káder má kvalitu, chceme s ním uspieť a pozerať sa na najvyššie priečky. Ešte sú nejaké veci v procese, keď to doplníme, tak to chceme urobiť správne.
Chceli by sme ešte útočníka a obrancu. Brankárom veríme. Uvidíme, kde nás bude tlačiť topánka,“ načrtol kormidelník Nitry potenciálne zmeny v tíme.
Veľkou otázkou samozrejme je, či v drese HK bude pokračovať aj Tomáš Chrenko. V tohtoročnom drafte zámorskej NHL si totiž 18-ročného útočníka vybral New York Rangers v treťom kole.
„S Tomášom počítame. Jeho klub v NHL mu povedal, že podporia akékoľvek rozhodnutie.
Viacerí sme sa zhodli, že by možno pre neho bolo najlepšie, aby tu zostal. Viac-menej teda s ním rátame,“ povedal Čaládi na túto tému.
Program prípravných zápasov
13. augusta: RI OKNA Berani Zlín (ČR) - HK Nitra
21. augusta: HK Nitra - Ferencváros TC (Maď.)
25. augusta: HK Nitra - RI OKNA Berani Zlín (ČR)
28. augusta: HK Nitra - GKS Tychy (Poľ.)
Nitrianskemu klubu sa podarilo dotiahnuť príchod bývalého hráča Košíc Bretta Pollocka, či reprezentačného krídelníka Adriána Holešinského.
Holešinský sa vrátil: Liga majstrov je motivácia
„S vedením klubu som bol v kontakte od prvého dňa, kedy som odišiel. Som rád, že som späť v Nitre a všetko sa sfinalizovalo.
Klub som stále sledoval, tešilo ma, že stále hral vo finále. Myslím si, že po všetkých stránkach sa posunuli veľmi smerom nahor, takže som rád za návrat a pomôcť tímu k titulu.
Liga majstrov je motivácia, v živote som si ju nezahral, takže je to pre mňa niečo nové. Bavili sme o tom, že Nitra doteraz nevyhrala dva tituly po sebe, takže určite je to cieľ.
Budem rád, ak priložím ruku k dielu. Urobím pre to maximum,“ vyjadril sa Holešinský k svojmu návratu do Nitry po takmer štyroch rokoch.
Po desiatich rokoch sa do mesta pod Zoborom vracia skupinová fáza Ligy majstrov, na Nitru čakajú švédske tímy AIK Skelleftea, Växjö Lakers a BK Rögle, fínske KooKoo Kouvola a SaiPa Lappeenranta, a švajčiarsky Fribourg-Gotteron.
V Lige majstrov chceme byť úspešní
Navyše aj v lige majú pred sebou „corgoni“ na úvod náročných súperov - Slovan, Košice, Poprad, Žilina.
„S Ligou majstrov bude veľa hokeja. Verím, že sa vyrieši, kde budeme hrať. Je to však okej, že je toľko hokeja na začiatku.
Budú to dobrí súperi, na ktorých sa musíme namotivovať. V Lige majstrov chceme byť úspešní a odohrať dobré zápasy.
V lige sa Nitre ešte nepodarilo získať titul dvakrát po sebe, takže bude to veľká výzva obhájiť to,“ dodal na záver Čaládi.