Záhadný slovanista spravil šou. Touré vytiahol eso z rezervy. Hral fantasticky, chválil ho

„Chcem tím, ktorý hrá ofenzívne, kontroluje hru, je agresívny a poskytuje fanúšikom to, čo chcú vidieť."
Toto boli slová nového trénera ŠK Slovan Bratislava Yayu Tourého z jeho prvej tlačovej konferencie na Tehelnom poli.
Tieto aspekty jeho tím predviedol v úvodnom kole Niké ligy sezóny 2026/2027 na trávniku Banskej Bystrice (4:0).
„S dnešným výkonom som veľmi spokojný," zhodnotil výhru pre kameru Markízy kouč belasých Yaya Touré.
Z tretej ligy k majstrovi Slovenska
Tréner sa v dueli musel zaobísť bez kompletnej ofenzívnej trojice Andraž Šporar, Tigran Barseghjan a Nino Marcelli. „Sú to ťažní hráči," zdôraznil v televíznom štúdiu expert Markízy Stanislav Angelovič.
„Šporar potrebuje niekoľko dní. To isté sa týka aj Tigrana," povedal pred zápasom Yaya Touré.
VIDEO: Yaya Touré
Na lavičke slovenského majstra navyše chýbali krídelné možnosti Kelvin Ofori či Sharani Zuberu. Druhý menovaný nastúpil na desať minút v prvom dueli 2. predkola Ligy majstrov s gruzínskou Iberiou.
„Pracujeme na ich odchode,“ priznal pred ročníkom generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší.
Touré sa so svojím trénerským tímom ale vynašli. V základnej zostave prekvapili. Prvú príležitosť v Niké lige dostal 24-ročný Angličan z rezervy Slovana Manasse Kianga, ktorý vlani v auguste prišiel na Slovensko, kde v predošlej sezóne obliekal dres treťoligovej Lokomotívy Košice.
Touré dáva šancu každému
Na východe Slovenska nastúpil do jedenástich ligových stretnutí, v ktorých strelil štyri góly.
V úvode tohto roka prestúpil do hlavného mesta, kde v druhej najvyššej súťaži skóroval trikrát v deviatich dueloch v belasých farbách rezervného tímu. Za A-tím Slovana doposiaľ absolvoval len dva tréningy.
Predošlý tréner Vladimír Weiss vytiahol za svojho pôsobenia na lavičke Slovana z rezervy napríklad Elvisa Isaaca, Martina Mišoviča, Maxima Mateáša či Rudolfa Božika. Ani jeden však neodohral za A-tím viac než päť súťažných duelov.
„Pre mňa každý začína od nuly. Musím dať šancu každému," vravel na predsezónnej tlačovej konferencii Yaya Touré.
Na jednej strane sa ukazuje jeho trénerská všestrannosť, ale zároveň sa potvrdzujú limitované možnosti Slovana na krídle po konci skúsenej dvojice Róbert Mak a Vladimír Weiss mladší.
VIDEO: Juraj Jarábek
Debut z ríše snov
Manasse Kianga však ukázal sebavedomie už v úvode duelu, keď si zasekol obrancu pri čiare a následne odcentroval loptu. Tú poslal na hranicu päťky, kam si nabehol skórujúci Kenan Bajrič.
„Výborný center," chválil Angličana v prenose spolukomentátor a bývalý slovenský reprezentant Erik Jendrišek.
VIDEO: Druhý gól Slovana Bratislava
V 24. minúte prišiel ďalší moment Kiangu, ktorý si nabehol za chrbát dvojice obrancov, kam mu adresoval prihrávku César Blackman. Kianga poslal loptu na vzdialenejšiu žrď a skóroval.
„Debut ako z ríše snov," kričal komentátor Markízy. „Tréner mal šťastnú ruku," chválil Tourého krok Jendrišek.
Kianga si z duelu odniesol okrem gólu a asistencie stopercentnú úspešnosť prihrávok (23/23), s loptou na kopačke prešiel 155 metrov, z toho osemdesiat metrov bolo progresívneho pohybu a vyhral tri pozemné duely.
Najlepší polčas od roku 2024
„Odohral veľmi dobrý zápas. Som s ním spokojný," zhodnotil jeho výkon pred kamerou Markízy Yaya Touré a doplnil:
„Trénoval s nami len niekoľko dní. Chýbali nám niektorí dôležití hráči. (Kianga) hral naozaj fantasticky. Je prácou celého trénerského tímu. Môj asistent Timotej Vajdík odvádza skvelú prácu. Posunul mi ho. Ide o hráča, ktorý má správnu mentalitu."
Na 3:0 zvýšil v 35. minúte Alasana Yirajang, ktorý zužitkoval skvelú prihrávku po výške z kopačky Artura Gajdoša.
Pre gambijského futbalistu išlo o prvý presný ligový zásah v belasých farbách. Vo vlaňajšej sezóne sa gólovo nepresadil ani v jednom z dvadsiatich zápasov.
Naposledy strelil Slovan tri góly v úvodných 35 minútach v ligovom zápase 4. decembra 2024 proti Komárnu (6:0).
Miliónový slovanista ožil
Na konečných 4:0 upravil v 52. minúte útočník Mykola Kucharevič, ktorému asistoval opäť Artur Gajdoš. Išlo však o skvelú tímovú prácu pri okamžitom zisku lopty vo finálnej tretine ihriska.
Slovan odohrá v stredu (29. júla) o 20.15h na Tehelnom poli odvetný zápas 2. predkola Ligy majstrov s gruzínskou Iberiou. Pred týmto zápasom sa v dobrom svetle ukázali viacerí hráči slovenského majstra.
Ľavý obranca Samuel Kozlovský zaznamenal proti Banskej Bystrici 9 vyhraných súbojov z 12, ku ktorým pridal dve kľúčové prihrávky.
Stredopoliar Artur Gajdoš si okrem dvoch asistencií pripísal päť úspešných prihrávok do šestnástky súpera, vyhral šesť zo siedmich súbojov o loptu a získal celkovo šesť lôpt.
Pod vedením Yayu Tourého ožil Alasana Yirajang. Takmer miliónová posila z vlaňajšej sezóny je pohybovo a strelecky aktívna. Pri absencii Marcelliho, Barseghjana a Šporara ide o kľúčovú postavu ofenzívy Slovana.