Slovan nakupoval v Trenčíne lacno. Adept na prestup potopil seba aj tím, kritizuje tréner

„Nič krajšie som v kariére nezažil," opisoval svoj júnový debut v najcennejšom drese Hugo Pavek.
Slovenský futbalista dostal príležitosť ukázať sa v prípravných reprezentačných dueloch proti Malte a Čiernej Hore.
„Vydarený futbalista. Nadchol ma výkonom, bol sebavedomý a pýtal si loptu,“ chválil ho staronový kouč Slovenska Vladimír Weiss.
Pavek bol vo vlaňajšej sezóne výnimočným hráčom Niké ligy v drese AS Trenčín.
Podľa dát DataMB zaznamenal spomedzi krajných obrancov druhý najväčší počet progresívnych akcií (318) a úspešných progresívnych prihrávok (174). Štvrtý najväčší počet úspešných driblingov (32) a presných prihrávok do finálnej tretiny ihriska (100).
V štatistike PAdj progresívnych prihrávok (29,8) patril vlani do najlepšej desiatky krajných obrancov do 21 rokov na celom svete.
Čo je PAdj?
Possession-adjusted je futbalová štatistická metrika, ktorá upravuje štatistiky podľa toho, koľko času má daný tím alebo hráč loptu v držaní. Ponúka tak výrazne presnejšie údaje a dáta o futbalistoch.
Slovan kupoval v Trenčíne za menej
S jeho vekom, kvalitou a debutom v reprezentačnom drese sa začali do Trenčína hrnúť záujemcovia. Na čele s bratislavským Slovanom.
„O Huga Paveka sme mali veľký záujem, ale nie sme blízko k dohode s Trenčínom. O prestupovej cene majú obe strany rozdielny pohľad. Suma, ktorú ponúkame, je diametrálne odlišná od toho, čo chce Trenčín," vysvetlil prednedávnom šéf Slovana Ivan Kmotrík junior.
Slovan za posledné obdobie priviedol z Trenčína dvoch stredových hráčov. Artura Gajdoša a Rahima Ibrahima.
Za prvého menovaného mal klub podľa dostupných informácií zaplatiť pol milióna eur. A za Ibrahima? „Mali sme zaujímavejšiu ponuku, ako bola tá od Slovana. Na základe ich záujmu sa prerušilo rokovanie. Ibrahim má väčšiu hodnotu než je tá, za ktorú odchádza," poznamenal šéf Trenčína Róbert Rybníček.
Aj preto sa zrejme pod Hradom Matúša Čáka snažia zo Slovana vydolovať peniaze, ktoré si zaslúžia.
Agent mu pomútil hlavu, myslí si tréner
Hugo Pavek to však nezobral dobre. On a ďalší dvaja hráči odmietli podpísať novú zmluvu v Trenčíne a klub ich preradil do rezervného tímu.
„Rozhodnutie trénera bolo z čisto športového dôvodu," tvrdil športový riaditeľ Trenčína Andrej Žáčik, ale pokračoval: „Chlapci neboli dobre mentálne nastavení. Odzrkadlilo sa to na ich výkonnosti. Veci, ktoré sa okolo nich dejú, na nich mali vplyv."
„Ich agenti a okolie im pomútili hlavy," vysvetlil tréner AS Ricardo Moniz, pričom okrem Paveka rozprával aj o ľavom obrancovi Nikolasovi Brandisovi.
Futbal nazval džungľou, v ktorej by podľa neho mali mládežnícki tréneri pripravovať hráčov aj z mentálnej stránky.
„Posledné týždne z nich bolo cítiť, že hlavami nie sú stopercentne v Trenčíne. Nechcem v tíme hráčov, ktorí sú sústredení len na 90 percent. Aj preto trénovali s B-tímom," ozrejmil svoje rozhodnutie.
Potopil nás, hneval sa
Napriek nezhodám s hráčmi dal Moniz v prvom ligovom kole proti Komárnu (1:1) príležitosť Hugovi Pavekovi v základnej zostave.
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Výsledok?
Síce v defenzíve vyhral väčšinu súbojov o loptu, no pri vyrovnávajúcom presnom zásahu Komárna sa nechal poľahky obísť skórujúcim súperom. „Pavekov výkon nás stál tri body," spustil Moniz kritiku na pozápasovej tlačovej konferencii.
„Dali sme mu priestor, aj keď tu nechce zostať. Dostal prednosť pred Nikolom Jovanovičom, no potopil seba aj celý tím. Jovanovič ukázal za desať minút viac ako Pavek za celý zápas. Všetci mladí hráči by si mali uvedomiť, čo im AS Trenčín dal," odkázal tréner.
Pravda ale je, že Pavek nebol jediný Trenčan, ktorý v dueli podal podpriemerný výkon, no tréner si na tlačovke vybral práve jeho.
Zatiaľ čo Pavek stále v Trenčíne je, Nikolas Brandis medzičasom skompletizoval prestup do holandskej najvyššej súťaže, kde sa upísal Groningenu na štyri roky. Trenčín mal za neho podľa holandských médií zinkasovať zhruba pol milióna eur.
Tretí v klube, ale v niečom najlepší v Európe
Ešte pred rokom hral v druhej slovenskej lige za Púchov, pričom vlaňajšiu sezónu strávil už v Trenčíne, za ktorý odohral 22 ligových zápasov.
„Brandis bol v našej hierarchii tretí na pozícii ľavého obrancu. Som na chalanov hrdý, ale musia byť rozumní. Možno ešte nenastal správny čas, aby odišli. Ak odídu, budú mi chýbať, pretože ich potrebujem," vravel trenčiansky tréner Moniz na predsezónnej tlačovej konferencii.
V čom tento mladý ľavý obranca vlani vynikal? Podľa dát DataMB zaznamenal spomedzi krajných obrancov v Niké lige najlepší pomer získaných držaní lôpt k strateným (+45).
Mal druhý najväčší priemer zachytených lôpt v merítku PAdj (9,6). Ide dokonca o najlepšie číslo medzi krajnými obrancami do 21 rokov vo všetkých európskych súťažiach.
Bude jednotka?
V slovenskej lige na svojej pozícii vynikal aj v percentuálnej úspešnosti vzdušných súbojov (57%), úspešnosti prihrávok do finálnej tretiny ihriska (73%) či v počte úspešných driblingov (25).
Brandisovi v ofenzívnej činnosti nechýba sebavedomie. Nebojí sa ísť s loptou na kopačke do súbojov jeden proti jednému. Výborne ovláda jednoduché zasekávačky. Má rád krídelníkov, ktorí s ním vedia kombinovať.
Do Holandska smeruje zaplniť medzeru po 35-ročnom Marvinovi Peersmanovi, ktorý v Groningene skončil, pričom v zostave má len jedného rivala na pozícii ľavého obrancu. Dvadsaťdvaročného Woutera Prinsa.
Holandský klub sa podľa tamojších médií najskôr pokúšal angažovať Austrálčana Paula Okon-Engstlera, ale neuspel. Po majstrovstvách sveta vo futbale kývol na ponuku z nemeckého Kolína.