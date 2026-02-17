Buď víťazstvo alebo nemocnica. Francúzski biatlonisti dokázali to, čo sa nepodarilo ani Fourcadovi (sumár)

Francúzska mužská biatlonová štafeta sa po prvom úseku pretkov na ZOH 2026 ocitla ďaleko za očakávaniami.
Fabien Claude mal zo štvorice najslabší deň a Francúzi po jeho výkone strácali výraznejšie než plánovali. Musel absolvovať trestné kolo a jeho strata na vedúcich Nórov bola 50 sekúnd.
Znamenalo to jedinú vec: ostatní museli ísť takmer bez chyby. Presne to sa aj stalo. O necelú hodinu neskôr už stála francúzska štvorica na najvyššom stupni a mala historické olympijské zlato.
Zlatú medailu v štafete na olympijských hrách nemajú ani legendy Martin Fourcade či Raphael Poiree.
„Je to sen, na ktorý sme dlho čakali. Snažil som sa oň už ako pretekár,“ uviedol tréner Simon Fourcade, ktorý sa zúčastnil troch vrcholových podujatí ako biatlonista.
Úsek, ktorý otočil štafetu
Na druhom úseku nastúpil Emilien Jacquelin a preteky sa pre Francúzov začali meniť. Postupne zmazával stratu, posúval tím vyššie a dostal ho späť do kontaktu s čelnou skupinou.
Na strelnici zvládol obe položky a odovzdával štafetu na prvej pozícii.
„Sme tím. Trestné okruhy sa stávajú, ale neznamená to koniec pretekov. Mal som v hlave, že strácame asi päťdesiat sekúnd. V štafetách býva aj väčšia strata a aj tak sa bojuje o medaily. Vedel som, že na medailu stále máme,“ uviedol podľa agentúry Reuters.
Jacquelin patrí medzi biatlonistov, ktorí si nenechávajú veľa rezerv. Pred olympiádou si do ucha dal náušnicu ako poctu Marcovi Pantanimu, talianskemu cyklistovi známeho ofenzívnym štýlom. Nie je to gesto, ktoré by v biatlone vídali často, no k Jacquelinovi sedí.
„Menej som myslel na víťazstvo. Hovoril som si, že to bude zložité, ak Nóri prevezmú kontrolu nad pretekmi. Nemám pocit, že by som riskoval. Išiel som svoje tempo a snažil sa rozumne rozložiť sily,“ opisoval svoj úsek.
Po ňom nastúpil Quentin Fillon Maillet a jeho jazda bola o stabilite – držal tempo, strieľal spoľahlivo a udržal Francúzsko na čele.
Víťazstvo alebo nemocnica
Na poslednom úseku niesol zodpovednosť Eric Perrot. Vypracoval si mierny náskok, ale o všetko sa rozhodovalo na poslednej streľbe. Prišli chyby, náskok sa stenšil a Nóri sa priblížili.
Perrot však zo strelnice odchádzal stále prvý. Zvyšok bol o tom, koľko síl mu ešte zostalo. Nórsky finišman sa snažil dotiahnuť, no Francúz vedenie nepustil.
V cieli spadol do snehu, Francúzsko malo zlato a prvé olympijské víťazstvo v mužskej štafete v histórii.
„Olympiáda je o emóciách, nie len o víťazstvách. Prežil som tu všetko – stres, strach, tlak. Tým všetkým si však musíš prejsť. Sú to moje tretie olympijské hry. Na prvej som mal 22 rokov.
Išli sme štafetu s Martinom Fourcadom, mal som veľmi dobrý úsek a skončili sme piati. Pred štyrmi rokmi sme boli druhí — to sa Francúzom v štafete nepodarilo od Turína a bol to takmer malý zázrak. Dnes to bolo buď víťazstvo, alebo nemocnica.
Posledné kolo bolo ťažké, ale každý má inú predstavu o tom, ako sa majú preteky jazdiť. Ja som do toho šiel naplno – so štýlom, s chuťou a so srdcom,“ uviedol Jacquelin.
Triumf outsiderov
Tímové súboje pokračovali aj v rýchlokorčuliarskom ovále, kde sa o zlato bojovalo v stíhacej štafete.
Domáci triumf Talianov v tejto disciplíne mal aj jeden zaujímavý detail: ešte pred finále sami otvorene hovorili, že favoritmi sú Američania.
„Sú favoritmi, bude veľmi ťažké ich zdolať,“ priznal Andrea Giovannini už po semifinále, no zároveň dodal, že dobrý výkon ich tímu im dodal sebavedomie a mohol „trochu narušiť aj istotu súperov“. Práve to sa vo finále potvrdilo.
Taliani držali kompaktné tempo, zvládli priamy súboj s USA a pred domácim publikom si vybojovali zlato, ktoré arénu zdvihlo zo sedadiel. Pre tím, ktorý sa ešte pár dní predtým staval do role outsidera, to bol moment, ktorý ukázal, akú silu môže mať domáce prostredie aj presne zvládnutá tímová jazda.
Kontroverzný návrat na ľad
V ženskom krasokorčuľovaní sa večer pozornosť neupierala len na body na tabuli, ale aj na návrat jednej z najdiskutovanejších postáv posledných rokov.
Eteri Tutberidzeová je v Miláne oficiálne akreditovaná ako trénerka gruzínskeho tímu, no na tréningoch sprevádza aj svoju zverenku Adeliju Petrosjanovú, ktorá štartuje ako neutrálna športovkyňa a patrí medzi favoritky na medailu.
Trénerka, ktorej meno sa spájalo s dopingovou kauzou Kamily Valijevovej na hrách v Pekingu, sa tak opäť ocitla v centre pozornosti.
Petrosjanová v krátkom programe zajazdila výrazný výkon a so ziskom 72,89 bodu sa zaradila medzi najlepšie, no jej vystúpenie sprevádzala aj širšia diskusia o tom, ako sa po kontroverziách z minulých hier vníma návrat Tutberidzeovej do olympijského diania.
Hokejová osmička
Hokejový turnaj sa medzitým preklopil do vyraďovacej fázy a pre Slovensko má už konkrétnu podobu. Vo štvrťfinále ho čaká Nemecko, ktoré si postup vybojovalo výhrou nad Francúzskom.
Peter Draisaitl, otec najväčšej nemeckej hviezdy, vidí pred štvrťfinále slovenský tím veľmi vysoko.
„Slováci majú veľmi dobrý tím s individualitami, ktoré môžu kedykoľvek rozhodnúť zápas. Vyzerá to, že im to v Miláne sadlo. Slovákov v tomto zápase vidím ako miernych favoritov,“ povedal.
Nemecko čaká už štvrtý zápas v priebehu piatich dní, zatiaľ čo Slovensko malo niekoľkodňovú pauzu. „V tejto situácii je to jednoznačne výhoda pre Slovensko,“ dodal.
Česko sa do štvrťfinále dostalo po tesnej výhre nad Dánskom. Po zápase zaznievalo najmä to, že postup bol dôležitejší než herný prejav a že v tejto fáze turnaja ide predovšetkým o výsledok.
Medzi najlepšiu osmičku sa dostalo aj Švajčiarsko, ktoré zvládlo svoj osemfinálový duel istejšie a potvrdilo stabilnú formu z posledných turnajov.
