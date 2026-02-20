ONLINE: Kanada - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (semifinále)

    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    20. feb 2026 o 13:40
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového zápasu ZOH 2026 v Miláne: Kanada - Fínsko.

    Kanada a Fínsko dnes hrajú zápas semifinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40. Dnes budeme sledovať semifinále OH medzi Kanadou a Fínskom.

    Kanada

    Kanadský výber patrí k najväčším favoritom na zisk zlatého kovu. Kanaďania zatiaľ jasne potvrdzujú svoju dominanciu. Hneď v prvom zápase v skupine zdolali Česko jasne 5:0. Následne na to zdolali nepríjemné Švajčiarsko 5:1. V poslednom zápase v skupine doslova zničili Francúzov 10:2. Vo štvrťfinále narazili opäť na český výber a poriadne sa natrápili. Zvíťazili 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól streilil Mitch Marner.

    Fínsko

    Suomi začalo turnaj zápasom proti Slovensku a hneď v úvode zažilo poriadny šok. So Slovenskom prehralo 1:4. Následne však Fínsko dokázalo poraziť Švédsko 4:1 a Taliansko zničilo v pomere 11:0. Vo štvrťfinále si to rozdalo s neobľúbeným súperom zo Švajčiarska. Dlho prehrávalo 0:2, ale zápas napokon dokázalo otočiť. Fínsko zvíťazilo 3:2 po predĺžení.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    20.2.2026 16:40
    Fínsko
    Fínsko
    USA
    USA
    20.2.2026 21:10
    Slovensko
    Slovensko
    Finále

