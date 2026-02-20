ONLINE: Kanada - Fínsko dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (semifinále)

Kanada a Fínsko dnes hrajú zápas semifinále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Kanada - Fínsko (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, semifinále)
Olympijské Hry - muži Semifinále 2025/2026
20.02.2026 o 16:40
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:40. Dnes budeme sledovať semifinále OH medzi Kanadou a Fínskom.
Kanada
Kanadský výber patrí k najväčším favoritom na zisk zlatého kovu. Kanaďania zatiaľ jasne potvrdzujú svoju dominanciu. Hneď v prvom zápase v skupine zdolali Česko jasne 5:0. Následne na to zdolali nepríjemné Švajčiarsko 5:1. V poslednom zápase v skupine doslova zničili Francúzov 10:2. Vo štvrťfinále narazili opäť na český výber a poriadne sa natrápili. Zvíťazili 4:3 po predĺžení. Rozhodujúci gól streilil Mitch Marner.
Fínsko
Suomi začalo turnaj zápasom proti Slovensku a hneď v úvode zažilo poriadny šok. So Slovenskom prehralo 1:4. Následne však Fínsko dokázalo poraziť Švédsko 4:1 a Taliansko zničilo v pomere 11:0. Vo štvrťfinále si to rozdalo s neobľúbeným súperom zo Švajčiarska. Dlho prehrávalo 0:2, ale zápas napokon dokázalo otočiť. Fínsko zvíťazilo 3:2 po predĺžení.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Finále
Hokej na ZOH 2026 - 20.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
