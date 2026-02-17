    17.02.2026 06:00
    Deň 11
    Miláno a Cortina 2026
    Live

    Prezident Česka reaguje na organizovanie ZOH: Nemáme na to

    Český prezident Petr Pavel.
    Český prezident Petr Pavel. (Autor: TASR)
    ČTK|17. feb 2026 o 17:31
    ShareTweet0

    S možnosťou organizovania zimnej olympiády v minulých dňoch prišiel minister pre šport Boris Šťastný.

    Česká republika s ohľadom na rozpočtovú situáciu teraz nemá na to, aby ašpirovala na organizovanie olympijských hier.

    Na tlačovom brífingu na záver prvého dňa svojej dvojdňovej oficiálnej návštevy Prahy to povedal prezident Petr Pavel.

    S možnosťou organizovania zimnej olympiády v minulých dňoch prišiel minister pre šport Boris Šťastný (Motoristi).

    Prezident sa podľa svojich slov na návšteve aktuálnej olympiády v Taliansku rozprával s talianskymi organizátormi, podľa ktorých nie je jasné, či sa potrebné investície aspoň čiastočne vrátia.

    "Myslím si, že krajina ako Česko, ktorá sa navyše teraz potýka s rozpočtovými problémami, za súčasnej situácie organizačne ani finančne na organizovanie olympijských hier nemá," povedal Pavel.

    Dodal, že lepšie by sa bolo najprv zamerať na menej významné akcie a až v prípade ich úspešného uskutočnenia je možné si dávať takto ambiciózne ciele, ale aj tak pravdepodobne len v spolupráci s ďalšími krajinami.

    Šťastný povedal minulotýždňovému serveru Aktuálne.cz, že si organizovanie olympijských hier v Česku vie predstaviť. Nemá obavy, že by ich organizovanie vyžadovalo rozsiahle investície.

    Dala by sa podľa neho využiť existujúce zariadenie. Prednosť by dal zimným olympijským hrám a Česko by ich mohlo organizovať s ostatnými stredoeurópskymi krajinami, napríklad so Slovenskom. Najbližšie voľné termíny sú podľa ministra v rokoch 2038 a 2040.

    Praha sa v minulosti na čele s primátorom za ODS Pavlom Bémom uchádzala o možnosť organizovať letné olympijské hry v roku 2016.

    Nedostala sa však ani do užšieho výberu. Vopred ale avizovala, že hlavné úsilie o získanie olympijských hier do hlavného mesta smeruje k roku 2020.

    Myšlienka vyvolala nesúhlas mnohých Pražanov. Projektu neverili a kandidatúru považovali za vyhodené peniaze. Proti sa stavala aj vtedajšia opozícia.

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môže
    Martin Turčin|teraz
    Olympiáda Miláno 2026

    Olympiáda Miláno 2026

    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Martin Pospíšil počas zápasu na ZOH 2026 v Miláne.
    Takáto šanca príde raz za kariéru, hovorí Pospíšil. Chce dať zo seba viac, ako môže
    Martin Turčin|teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Olympiáda Miláno 2026»Prezident Česka reaguje na organizovanie ZOH: Nemáme na to