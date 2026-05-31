Slovensko je najlepšie z nepostupujúcich tímov. Konečné poradie MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejisti skončili na MS v hokeji 2026 na celkovom deviatom mieste. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2:4 v záverečnom zápase skupiny B.
Zverenci Vladimíra Országha sa tak umiestnili na najlepšej pozícii nepostupujúcich tímov.
Za sebou nechali aj Nemecko či Dánsko, teda súperov v boji o priamy postup na Zimné olympijské hry 2030.
Majstrom sveta sa stal výber Fínska, ktorý vo finále zdolal domáce Švajčiarsko 1:0 po predĺžení.
Senzačný bronz berú hokejisti Nórska, ktorí v zápase o 3. miesto zdolali Kanadu 3:2 po predĺžení.
1.
Fínsko
2.
Švajčiarsko
3.
Nórsko
4.
Kanada
5.
Česko
6.
Lotyšsko
7.
Švédsko
8.
USA
9.
Slovensko
10.
Nemecko
11.
Rakúsko
12.
Dánsko
13.
Slovinsko
14.
Maďarsko
15.
Taliansko
16.
Veľká Británia