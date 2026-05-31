    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    PrehľadOnline prenosVideoFotogalériaSumárKonečné poradie

    Slovensko je najlepšie z nepostupujúcich tímov. Konečné poradie MS v hokeji 2026

    Reprezentanti Slovenska počas MS v hokeji 2026.
    Reprezentanti Slovenska počas MS v hokeji 2026. (Autor: TASR)
    Sportnet|31. máj 2026 o 23:07
    ShareTweet0

    Pozrite si poradie všetkých tímov na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejisti skončili na MS v hokeji 2026 na celkovom deviatom mieste. Rozhodla o tom ich prehra so Švédskom 2:4 v záverečnom zápase skupiny B.

    Zverenci Vladimíra Országha sa tak umiestnili na najlepšej pozícii nepostupujúcich tímov.

    Za sebou nechali aj Nemecko či Dánsko, teda súperov v boji o priamy postup na Zimné olympijské hry 2030.

    Majstrom sveta sa stal výber Fínska, ktorý vo finále zdolal domáce Švajčiarsko 1:0 po predĺžení.

    Senzačný bronz berú hokejisti Nórska, ktorí v zápase o 3. miesto zdolali Kanadu 3:2 po predĺžení.

    Poradie tímov na MS v hokeji 2026

    1.

    Fínsko

    2.

    Švajčiarsko

    3.

    Nórsko

    4.

    Kanada

    5.

    Česko

    6.

    Lotyšsko

    7.

    Švédsko

    8.

    USA

    9.

    Slovensko

    10.

    Nemecko

    11.

    Rakúsko

    12.

    Dánsko

    13.

    Slovinsko

    14.

    Maďarsko

    15.

    Taliansko

    16.

    Veľká Británia

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    2
    Nórsko
    Nórsko
    3

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Slovensko v príprave proti Mate. Športový program na dnes (1. jún)
    dnes 00:00
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Slovensko v príprave proti Mate. Športový program na dnes (1. jún)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Slovensko je najlepšie z nepostupujúcich tímov. Konečné poradie MS v hokeji 2026