Holandská diva randí s americkým boxerom. Žiadna medaila nebude mať viac lajkov (sumár dňa)

Na zimnej olympiáde v Miláne a Cortine niet sledovanejšieho páru.
Na sociálnych sieťach.
On 29 miliónov, ona 5 miliónov.
Followerov (sledujúcich) na Instagrame.
Kým 37 holandských olympionikov využilo na presun do Talianska bežné linky či autá, Jutta Leerdamová letela súkromným lietadlom so súrodencami.
Najznámejšia rýchlokorčuliarka na svete sa v Miláne stretla so snúbencom Jakeom Paulom, americkým profesionálnym boxerom a influencerom s odhadovaným majetkom 180 miliónov eur.
Jake neprišiel do Milána s prázdnymi rukami. Priniesol jej obrovskú kyticu ruží. „Bože môj, ďakujem ti, zlatko,“ reagovala Leerdamová.
Mama si ide po zlato
Tento intímny okamih si natáčala skupinka pozorovateľov. Potom sa dvojica mohla na chvíľu utiahnuť do súkromia. Natočili hravé video, v ktorom predstierali, že sa prihovárajú svojim budúcim deťom. Ako inak, zavesili ho na Instagram.
„Ahojte, detičky, sú tu vaši rodičia,“ začal Paul. „Ešte ste sa ani nenarodili, ale natáčame pre vás video. Vaša mama si ide po zlato.“ Holanďanka na jeho slová zareagovala: „Urobíme, čo bude v našich silách!“
Jutta mal tých síl akurát. Preteky na 1000 m vyhrala v novom olympijskom rekorde 1:12,31.
„Cítila som, že idem rýchlejšie než zvyčajne. Cítila som, že to bolí, ale stále mám 80 rokov na to, aby som sa z toho zotavila,“ vravela v cieli 27-ročná Holanďanka. Na tvári sa jej od sĺz dojatia roztiekol mejkap.
Aj Jake Paul sa v hľadisku rozplakal.
Podráždilo ju drevené kladivko
Leerdamová spôsobila v Miláne rozruch ešte skôr, ako sa v pondelok postavila na štart. Ignorovala holandské médiá.
Reportéri sa sťažovali, jej správanie označili za nevhodné a neprijateľné. Športovkyňa po dohovore zmenila názor.
Na sobotňajšom tréningu čakali na ňu desiatky novinárov. Prednosť mala holandská verejnoprávna televízia NOS. Rýchlokorčuliarka, ktorá má v Holandsku prezývku Diva, neprišla v najlepšej nálade.
„Chcem fungovať vo svojej bubline a pripravovať sa na súťaž. Nemám veľa čo povedať,“ vravela Leerdamová do kamery.
„Ľudia sa o vás veľmi zaujímajú, však?“ snažil sa rozvíjať dialóg reportér.
„Chcete mi povedať, že zdieľam veľa vecí, však?“ odvetila Leerdamová.
„Komunikujem prostredníctvom sociálnych médií, koľko sa mi darí. Potom už nemám pocit, že by som to mala robiť znova niekde inde,“ dodala.
Reportéra zaujímalo, v akom stave je jej členok. Všimol si, že fyzioterapeut sa oň po tréningu staral aj s pomocou malého dreveného kladivka.
„Toto naozaj nechcem rozoberať. Je to metóda, ktorá mi pomáha,“ reagovala podráždene rýchlokorčuliarka.
Po rozhovore žiadala, aby pasáž o členku neodvysielali, čo televízia odmietla. Holanďanka sa po interview pre televíziu zbalila a odišla. Ostatní novinári na ňu čakali zbytočne.
Všetko si platí sama
To, čo sa dialo v Miláne, podľa holandských médií nebol ojedinelý incident. Považujú to za dôsledok vplyvu Jakea Paula, amerikanizácie žurnalistiky.
Donald Trump nedôveruje tradičným americkým médiám, influencer Jake Paul, Trumpov sympatizant, ich nenávidí.
Leerdamová sa kedysi s novinármi na korčuliarskom ovále v pohode bavila, teraz ju však obklopuje hollywoodska atmosféra.
Odkedy sa stala globálnou hviezdou, veľké rozhovory s ňou sú rarita. Nepotrebuje tradičné médiá. Naopak, ak bude mlčať, v online priestore ju robí toto tajomno ešte zaujímavejšou.
Vďaka príjmom z reklamy na sociálnych sieťach je finančne nezávislá. Za jeden sponzorovaný príspevok dostane viac, ako je odmena za titul na majstrovstvách Európy.
Jej výdavky nie sú nízke. Leerdamová si všetko hradí sama. Má vlastný tím, hradí plat svojho trénera Poltavetsa, fyzioterapeuta, letenky a náklady na hotely.
Pre holandské rýchlokorčuľovanie má obrovskú cenu. Mediálne kampane s Leerdamovou, ktoré federácia zdieľa na svojich kanáloch, oslovujú milióny ľudí.
Viac než akékoľvek noviny alebo televízny kanál v Holandsku.
„Keď sa pýtame mladých dievčat, prečo sa chodia pozerať na rýchlokorčuľovanie, odpoveď je takmer vždy rovnaká: Kvôli Jutte!“ tvrdí portál Sportnieuws.
To Holanďania nemôžu ignorovať.
Keď Leerdamová na pretekoch olympijskej kvalifikácie spadla a hrozilo jej, že nepôjde do Milána, korčuliarska federácia spravila výnimku - udelila jej voľnú kartu. Oplatilo sa. Po Miláne bude Jutta a s ňou aj rýchlokorčuľovanie v kurze.
Pozor na medaily
S medailou zaobchádzajte opatrne. Tak znie odkaz víťazky zjazdu Breezy Johnsonovej.
Američanka, ale aj ďalší športovci zistili, že s olympijskými medailami môže byť problém. „Skákala som od vzrušenia s medailou na krku a spadla mi. Verím, že to niekto opraví. Nie je to celkom zlomené, len trochu,“ citovala ju agentúra AP.
Zábery nemeckej televízie zasa zachytili moment, ako biatlonista Justus Strelow zistil, že mu tancovania s tímovými kolegami spadla bronzová medaila na zem.
Keď sa ju snažil neúspešne pripevniť späť, všimol si, že sa z nej odlomil menší kúsok, zrejme spona.
Americká krasokorčuliarka Alysa Liu zverejnila na sociálnych sieťach krátke video svojej zlatej medaily zo súťaže tímov, ktorá sa odtrhla od stuhy.
„Moja medaila nepotrebuje stuhu,“ napísal Liu.
Andrea Francisi z organizačného výboru hier v Miláne v Cortine reagoval, že organizátori situáciu pozorne skúmajú.
„Venujeme tomu maximálnu pozornosť, keďže olympijská medaila je snom športovcov. Chceme, aby v momente, keď ju získajú, bolo všetko úplne dokonalé.“
Po olympijských hrách 2024 v Paríži museli organizátori niektoré medaily vymeniť po tom, čo sa športovci sťažovali, že začínajú blednúť alebo korodovať.
