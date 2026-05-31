Švajčiarska finálová bezmocnosť trvá naďalej. Strieborná generácia podčiarkla smolu prehrou s Fínskom

MS v hokeji 2026 - finále
Švajčiarsko - Fínsko 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)
Gól: 71. Helenius (Lundell, Lehtonen)
Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Bjork – Nyqvist (obaja Švéd.), Birkhoff (Kan.)
Vylúčení: 5:4, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 10.000
Švajčiarsko: Genoni - Josi, Egli, Marti, Kukan, Berni, Moser, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Niederreiter, Suter, Bertschy – Andrighetto, Malgin, Thürkauf – Knak, Jäger, Riat – Rochette
Fínsko: Annunen - Heinola, Vaakanainen, Lehtonen, Jokiharju, Määttä, Matinpalo, Saarijärvi – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Aatu Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen
Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta v ľadovom hokeji. Vo finálovom zápase zdolali Švajčiarsko 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe, utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neuspeli vo finále už päťkrát.
Stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už piaty. Švajčiari si pripísali na konto šieste striebro, okrem toho majú osem bronzov.
V riadnom hracom čase videli diváci viacero šancí, ale obaja brankári si držali vysoký štandard.
VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko vo finále MS v hokeji 2026
Napokon sa rozhodlo až v 71. minúte, keď si vzal puk Konsta Helenius a prekonal domáceho brankára Leonarda Genoniho.
Svetový šampionát v roku 2027 privíta Nemecko, hrať sa bude v mestách Düsseldorf a Mannheim.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - pavúk play-off
Priebeh zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Zápas začal svižne, už po pár sekundách sa dostal k zakončeniu Puljujärvi. Švajčiari začali o niečo opatrnejšie, ďalšie fínske šance mali Määttä a po ňom Granlund.
Domáci potom mali ako prví výhodu presilovej hry, ale Annunen nemusel riešiť žiadnu nebezpečnú situáciu.
Naopak, v presilovke Fínov najskôr Lehtonen napálil do žŕdky a po ňom dostal puk do bránky Lundell.
VIDEO: Konsta Helenius a jeho zlatý gól
Jeho zásah však správne neuznali pre vysokú hokejku. Ten istý hráč mal šancu aj v ďalšej početnej výhode Suomi, ale Genoni bol pozorný. V závere 1. tretiny prišla potýčka pred bránkou Annunena a arbitri vylúčili dvoch Fínov naraz.
II. tretina:
Dvojnásobnú presilovku začali Švajčiari očakávaným tlakom. Fíni však obetavo blokovali strely a srdnato bránili a napokon sa im podarilo v kľúčovom okamihu zápasu udržať čisté konto.
Potom sa opäť hra prelievala, ďalšiu šancu Fínov mal po individuálnej akcii Puistola. Suomi si v druhej tretine držali streleckú prevahu, ale šancí bolo málo na jednej i druhej strane.
III. tretina:
V tretej tretine ako prví zahrozili Fíni, keď sa k puku dostal Jokiharju po prihrávke Granlunda, ale puk v sieti neskončil.
Suomi potom hrali presilovku, ale Švajčiari ukázali, prečo mali najlepšie oslabenia na turnaji. Severania mali šancu až neskôr, Matinpalo však netrafil z dobrej pozície.
Potom opäť pohrozil Granlund, ale ani tentoraz neskóroval. Švajčiari boli v tejto fáze hry pod tlakom, rozhodnúť mohol Räty, ale minul.
Až po týchto šanciach sa dostali k slovu Švajčiari, šance mali Josi i Suter, ale stále sa hralo bez gólov. A keď Granlund nepremenil ani svoju ďalšiu možnosť, duel išiel do predĺženia.
Predĺženie:
Už po jeho 30 sekundách trafil žŕdku Puljujärvi, na opačnej strane skončila na hornej žŕdke tečovaná strela Riata.
Hra troch proti trom priniesla atraktívny hokej, Švajčiari mohli rozhodnúť po tom, čo Suter zakončil len do Annunena.
To isté sa udialo na druhej strane, strieľal Granlund. Potom však prišla akcia Heleniusa a ten vystrelil Fínom titul.
Hlasy po zápase
Nico Hischier, kapitán Švajčiarska: „Nedali sme gól, bez toho sa nedá pomýšľať na víťazstvo. Som veľmi hrdý na tím, odohrali sme skvelý turnaj. Ale prehrať po tretí raz za sebou finále je veľmi bolestivé.“
Nino Niederreiter, útočník Švajčiarska: „Mali sme príliš veľa vylúčení, dokázali ich však ubrániť, ale nevyužili presilovku 5 na 3, to treba premeniť. Ak nedáme gól, nemôžeme vyhrať. Mali sme šance, ale nedokázali sme si vytvoriť vyložené šance, strieľali sme väčšinou z diaľky alebo z uhla. Náš tím bol skvelý, pre mňa osobne je ťažké prehrať päťkrát vo finále a trikrát za sebou.“
Konsta Helenius, autor víťazného gólu: „Je to neuveriteľné. Mám neskutočné pocity, prežívam obrovskú radosť. Teraz budeme dlho oslavovať.“
Justus Annunen, brankár Fínska: „Bol to výborný zápas a veľmi ťažký. Bolo to napínavé, nakoniec sme šťastní my. Hrali sme jeden za druhého.“