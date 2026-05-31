    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    MS v hokeji 2026
    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    PrehľadOnline prenosVideoFotogalériaSumárKonečné poradie

    Švajčiarska finálová bezmocnosť trvá naďalej. Strieborná generácia podčiarkla smolu prehrou s Fínskom

    Fínsko oslavuje zisk zlatej medaily na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (40)
    Fínsko oslavuje zisk zlatej medaily na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|31. máj 2026 o 23:06
    ShareTweet15

    Fínsko dnes zdolalo Švajčiarsko vo finále na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - finále

    Švajčiarsko - Fínsko 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

    Gól: 71. Helenius (Lundell, Lehtonen)

    Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Bjork – Nyqvist (obaja Švéd.), Birkhoff (Kan.)

    Vylúčení: 5:4, presilovky a oslabenia: 0:0

    Diváci: 10.000

    Švajčiarsko: Genoni - Josi, Egli, Marti, Kukan, Berni, Moser, Jung – Biasca, Hischier, Meier – Niederreiter, Suter, Bertschy – Andrighetto, Malgin, Thürkauf – Knak, Jäger, Riat – Rochette

    Fínsko: Annunen - Heinola, Vaakanainen, Lehtonen, Jokiharju, Määttä, Matinpalo, Saarijärvi – Granlund, Barkov, Helenius – Puistola, Lundell, Hämeenaho – Manninen, Aatu Räty, Puljujärvi – Mäenalanen, Björninen, Merelä – Kuokkanen

    Hokejisti Fínska sa stali majstrami sveta v ľadovom hokeji. Vo finálovom zápase zdolali Švajčiarsko 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.

    Pre Helvétov to bolo tretie finále po sebe, utrpeli v ňom tretiu prehru, celkovo neuspeli vo finále už päťkrát.

    Stále tak čakajú na svoj prvý titul. Fíni naopak získali už piaty. Švajčiari si pripísali na konto šieste striebro, okrem toho majú osem bronzov.

    V riadnom hracom čase videli diváci viacero šancí, ale obaja brankári si držali vysoký štandard.

    VIDEO: Zostrih zápasu Švajčiarsko - Fínsko vo finále MS v hokeji 2026

    Napokon sa rozhodlo až v 71. minúte, keď si vzal puk Konsta Helenius a prekonal domáceho brankára Leonarda Genoniho.

    Svetový šampionát v roku 2027 privíta Nemecko, hrať sa bude v mestách Düsseldorf a Mannheim.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - pavúk play-off

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    1
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    2
    Nórsko
    Nórsko
    3

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Zápas začal svižne, už po pár sekundách sa dostal k zakončeniu Puljujärvi. Švajčiari začali o niečo opatrnejšie, ďalšie fínske šance mali Määttä a po ňom Granlund.

    Domáci potom mali ako prví výhodu presilovej hry, ale Annunen nemusel riešiť žiadnu nebezpečnú situáciu.

    Naopak, v presilovke Fínov najskôr Lehtonen napálil do žŕdky a po ňom dostal puk do bránky Lundell.

    VIDEO: Konsta Helenius a jeho zlatý gól

    Jeho zásah však správne neuznali pre vysokú hokejku. Ten istý hráč mal šancu aj v ďalšej početnej výhode Suomi, ale Genoni bol pozorný. V závere 1. tretiny prišla potýčka pred bránkou Annunena a arbitri vylúčili dvoch Fínov naraz.

    II. tretina:

    Dvojnásobnú presilovku začali Švajčiari očakávaným tlakom. Fíni však obetavo blokovali strely a srdnato bránili a napokon sa im podarilo v kľúčovom okamihu zápasu udržať čisté konto.

    Potom sa opäť hra prelievala, ďalšiu šancu Fínov mal po individuálnej akcii Puistola. Suomi si v druhej tretine držali streleckú prevahu, ale šancí bolo málo na jednej i druhej strane.

    III. tretina:

    V tretej tretine ako prví zahrozili Fíni, keď sa k puku dostal Jokiharju po prihrávke Granlunda, ale puk v sieti neskončil.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (finále)
    Hráči Fínska sa tešia zo zisku titulu po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.
    Hráč Fínska Konsta Helenius (94) a hráč Švajčiarska Janis Moser (86) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Mikael Granlund (64) a hráč Švajčiarska Dean Kukan (14) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    Hráč Fínska Jesse Puljujärvi (vľavo) a hráč Švajčiarska Dominik Egli bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.
    40 fotografií
    Sakari Manninen (65) a Dominik Egli (72) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Aleksander Barkov (16) a Tim Berni (56) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Olli Maatta (3) a Dean Kukan (14) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Dominik Egli (72) a Jesse Puljujarvi (13) počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Hráč Fínska Sakari Manninen (65) a hráč Švajčiarska Dominik Egli (72) bojujú o puk počas finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026.Switzerland's Roman Josi (90) challenges for the puck with Finland's Ville Heinola (41) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Mikko Lehtonen (4) challenges for the puck with Switzerland's Ken Jager (17) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Konsta Helenius in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) and Finland's Vili Saarijarvi (18) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) and Finland's Urho Vaakanainen (58) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Henri Jokiharju (10) challenges for the puck with Switzerland's Timo Meier (28) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Timo Meier (28) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Anton Lundell (15) in action against Switzerland's Christian Marti (54) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Saku Maenalanen (80) in action against Switzerland's Janis Moser (86) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Roman Josi (90) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the gold medal during a 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13), Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63), Switzerland's Roman Josi (90) in action during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Jesse Puljujarvi (13) tries to score past Switzerland's goalkeeper Leonardo Genoni (63) during overtime in the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Switzerland's Nico Hischier (13) challenges for the puck with Finland's Aatu Raty (34) during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland's Aleksander Barkov (16) in action during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)The Switzerland team standing on the pitch after losing the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Finland in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate with trophy after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Hráči Fínska pózujú so zlatými medailami po výhre vo finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius (druhý sprava) sa teší z víťazného gólu, ktorý strelil v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráč Fínska Konsta Helenius sa teší z víťazného gólu v predĺžení finálového zápasu Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Hráči Švajčiarska reagujú po prehre po finálovom zápase Švajčiarsko - Fínsko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v nedeľu 31. mája 2026. Fíni zdolali v súboji o zlato domácich Švajčiarov 1:0 po predĺžení, rozhodol o tom v 71. minúte Konsta Helenius.Finland's Konsta Helenius celebrates after scoring his side's opening goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match between Switzerland and Finland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)Finland players celebrate after winning the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship final match against Switzerland, in Zurich, Switzerland, Sunday, May 31, 2026. (AP Photo/Darko Bandic)

    Suomi potom hrali presilovku, ale Švajčiari ukázali, prečo mali najlepšie oslabenia na turnaji. Severania mali šancu až neskôr, Matinpalo však netrafil z dobrej pozície.

    Potom opäť pohrozil Granlund, ale ani tentoraz neskóroval. Švajčiari boli v tejto fáze hry pod tlakom, rozhodnúť mohol Räty, ale minul.

    Až po týchto šanciach sa dostali k slovu Švajčiari, šance mali Josi i Suter, ale stále sa hralo bez gólov. A keď Granlund nepremenil ani svoju ďalšiu možnosť, duel išiel do predĺženia.

    Predĺženie:

    Už po jeho 30 sekundách trafil žŕdku Puljujärvi, na opačnej strane skončila na hornej žŕdke tečovaná strela Riata.

    Hra troch proti trom priniesla atraktívny hokej, Švajčiari mohli rozhodnúť po tom, čo Suter zakončil len do Annunena.

    To isté sa udialo na druhej strane, strieľal Granlund. Potom však prišla akcia Heleniusa a ten vystrelil Fínom titul.

    Hlasy po zápase

    Nico Hischier, kapitán Švajčiarska: „Nedali sme gól, bez toho sa nedá pomýšľať na víťazstvo. Som veľmi hrdý na tím, odohrali sme skvelý turnaj. Ale prehrať po tretí raz za sebou finále je veľmi bolestivé.“

    Nino Niederreiter, útočník Švajčiarska: „Mali sme príliš veľa vylúčení, dokázali ich však ubrániť, ale nevyužili presilovku 5 na 3, to treba premeniť. Ak nedáme gól, nemôžeme vyhrať. Mali sme šance, ale nedokázali sme si vytvoriť vyložené šance, strieľali sme väčšinou z diaľky alebo z uhla. Náš tím bol skvelý, pre mňa osobne je ťažké prehrať päťkrát vo finále a trikrát za sebou.“

    Konsta Helenius, autor víťazného gólu: „Je to neuveriteľné. Mám neskutočné pocity, prežívam obrovskú radosť. Teraz budeme dlho oslavovať.“

    Justus Annunen, brankár Fínska: „Bol to výborný zápas a veľmi ťažký. Bolo to napínavé, nakoniec sme šťastní my. Hrali sme jeden za druhého.“

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 31. mája

    31.05. 15:30
    | Playoff | O 3. miesto
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    2 - 3 PP
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena
    31.05. 20:20
    | Playoff | Finále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    0 - 1 PP
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Slovensko v príprave proti Mate. Športový program na dnes (1. jún)
    dnes 00:00
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Adrián Kaprálik počas tréningu
    Slovensko v príprave proti Mate. Športový program na dnes (1. jún)
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Švajčiarska finálová bezmocnosť trvá naďalej. Strieborná generácia podčiarkla smolu prehrou s Fínskom