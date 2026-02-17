17.02.2026 06:00
Deň 11
Miláno a Cortina 2026
Francúzski biatlonisti Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Emilien Jacquelin a Fabien Claude pózujú so zlatými medailami po štafete mužov.
Buď víťazstvo alebo nemocnica. Francúzski biatlonisti dokázali to, čo sa nepodarilo ani Fourcadovi (sumár)
Mikaela Shiffrinová.
Shiffrinová môže zažehnať nočnú moru. NBC si vtipne spomenula aj na Vlhovú
Fabien Claude počas štafety mužov na 4×7,5 km na zimných olympijských hrách.
Dominancia veľmocí sa ukázala v plnej sile. Francúzi sa tešia z historického zlata
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026 v Miláne a Cortine.
Vlhová spoznala číslo v slalome na ZOH. Na trať pôjde po favoritkách na medailu
Šimon Nemec počas tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie na zimných olympijských hrách v Miláne.
Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas ZOH 2026.
Bude vyššie číslo problém? Vlhová sa nevracia, aby skončila dvadsiata, tvrdí tréner
Totálna dominancia Nemcov. V dvojboboch získali všetky medaily

Johannes Lochner a Georg Fleischhauer.
Johannes Lochner a Georg Fleischhauer. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 22:11
Víťazný pár stanovil v prvej jazde traťový rekord.

Boby na ZOH 2026

Výsledky - dvojboby mužov:

Poradie

Mená

Krajina

Čas

1.

Johannes Lochner, Georg Fleischhauer

Nemecko

3:39,70 min

2.

Francesco Friedrich, Alexander Schüller

Nemecko

+ 1,34 s

3.

Adam Ammour, Alexander Schaller

Nemecko

+ 1,82 s

4.

Frankie del Duca, Joshua Williamson

USA

+ 2,26 s

5.

Mihai Cristian Tentea, George Iordache

Rumunsko

+ 2,67 s

6.

Michael Vogt, Amadou David Ndiaye

Švajčiarsko

+ 2,90 s

Nemeckí reprezentanti Johannes Lochner a Georg Fleischhauer vybojovali na ZOH 2026 zlato v súťaži dvojbobov.

V ľadovom koryte v Cortine triumfovali s výrazným náskokom 1,34 s pred krajanmi Francescom Friedrichom a Alexandrom Schüllerom.

Dominanciu Nemcov potvrdili ziskom bronzu Adam Ammour a Alexander Schaller (+1,82).

Tridsaťpäťročný Lochner sa na záver svojej 15-ročnej bohatej kariéry dočkal olympijského zlata a to suverénnym spôsobom, keď boli spolu s Fleischhauerom najrýchlejší vo všetkých štyroch jazdách.

Hneď v tej prvej stanovili nový traťový rekord 54,68 s. Na ZOH doteraz získal iba dve striebra pred štyrmi rokmi v Pekingu - v dvojboboch i štvorboboch.

Víťaz dvoch predchádzajúcich ZOH a celkovo štvornásobný olympijský šampión Friedrich sa zlatého hetriku nedočkal a musel sa tentoraz uspokojiť so striebrom.

Až za pódiom skončili Amričania Frankie del Duca a Joshua Williamson, piatou priečkou prekvapila rumunská posádka Mihai Cristian Tentea a George Iordache.

