Totálna dominancia Nemcov. V dvojboboch získali všetky medaily

Boby na ZOH 2026
Výsledky - dvojboby mužov:
Poradie
Mená
Krajina
Čas
1.
Johannes Lochner, Georg Fleischhauer
Nemecko
3:39,70 min
2.
Francesco Friedrich, Alexander Schüller
Nemecko
+ 1,34 s
3.
Adam Ammour, Alexander Schaller
Nemecko
+ 1,82 s
4.
Frankie del Duca, Joshua Williamson
USA
+ 2,26 s
5.
Mihai Cristian Tentea, George Iordache
Rumunsko
+ 2,67 s
6.
Michael Vogt, Amadou David Ndiaye
Švajčiarsko
+ 2,90 s
Nemeckí reprezentanti Johannes Lochner a Georg Fleischhauer vybojovali na ZOH 2026 zlato v súťaži dvojbobov.
V ľadovom koryte v Cortine triumfovali s výrazným náskokom 1,34 s pred krajanmi Francescom Friedrichom a Alexandrom Schüllerom.
Dominanciu Nemcov potvrdili ziskom bronzu Adam Ammour a Alexander Schaller (+1,82).
Tridsaťpäťročný Lochner sa na záver svojej 15-ročnej bohatej kariéry dočkal olympijského zlata a to suverénnym spôsobom, keď boli spolu s Fleischhauerom najrýchlejší vo všetkých štyroch jazdách.
Hneď v tej prvej stanovili nový traťový rekord 54,68 s. Na ZOH doteraz získal iba dve striebra pred štyrmi rokmi v Pekingu - v dvojboboch i štvorboboch.
Víťaz dvoch predchádzajúcich ZOH a celkovo štvornásobný olympijský šampión Friedrich sa zlatého hetriku nedočkal a musel sa tentoraz uspokojiť so striebrom.
Až za pódiom skončili Amričania Frankie del Duca a Joshua Williamson, piatou priečkou prekvapila rumunská posádka Mihai Cristian Tentea a George Iordache.
