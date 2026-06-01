    31.05.2026, Playoff, Finále
    0 - 1
    0:0, 0:0, 0:0, 0:1
    Po predĺžení
    Najväčšie sklamanie v histórii švajčiarskeho športu. Nestratili zápas, ale príležitosť
    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni krátko po góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 v hokeji. Švajčiarsko prehralo s Fínskom 0:1 po predĺžení.
    Deň 15 na MS: Fíni opäť obkľúčili sochu nahej ženy a Švajčiari bučali na trénera Nórov

    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni krátko po góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 v hokeji. Švajčiarsko prehralo s Fínskom 0:1 po predĺžení.
    Švajčiarsky brankár Leonardo Genoni krátko po góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 v hokeji. Švajčiarsko prehralo s Fínskom 0:1 po predĺžení. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Boris Vanya|1. jún 2026 o 07:00
    Sumár 15. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Keď raz švajčiarski hokejisti získajú titul majstrov sveta, ich fanúšikovia si možno spomenú aj na tento večer. Ale to sa stane až niekedy v budúcnosti. Možno.

    Čakanie pokračuje. Švajčiarsko neuspelo ani vo svojom piatom finále na svetovom šampionáte.

    Na majstrovstvách sveta, ktoré hostili Zürich a Fribourg padlo v 62 zápasoch toľko gólov, koľko je dní v roku. Ten posledný do siete brankára Leonarda Genoniho znamenal piaty titul pre Fínov. 

    Hrdina Helenius, líder Barkov

    Fínsko patrilo dlhé desaťročia medzi priemerné hokejové krajiny. Občas prekvapilo favoritov, ale častejšie dostávalo od nich prídely. Ako napríklad na domácom šampionáte v roku 1982 - od Kanady 2:9 a od Sovietov 1:8.

    Ale Fíni sa učili a napredovali. Na zimnej olympiáde v Calgary 1988 oslavovali prvú veľkú medailu - striebro. 

    A potom prišiel rok 1995. Majstrovstvá sveta sa konali u susedov vo Švédsku.

    Fíni nepatrili k favoritom. V tíme bolo viacero mladých hráčov, medzi nimi aj trojica Saku Koivu, Jere Lehtinen a Ville Peltonen, hviezdy fínskej ligy, ktoré potiahli mužstvo až do finále. V ňom sa stretlo so švédskym rivalom.

    Fíni vyhrali 5:1 a získali premiérový titul. Zrodila sa hviezda hokejového komentátora Antera Mertarantu a pre fínskych fanúšikov sa hokej stal športom číslo jeden.

    V krajine vypukli spontánne oslavy. Fíni, často považovaní za tichých, rezervovaných ľudí, zdržanlivých v prejavovaní emócií, stratili zábrany.

    Výsledkom bolo, že v tú noc tancovali v uliciach, objímali sa alebo liezli na verejné budovy. Fanúšikovia obsadili aj fontánu so sochou nahej ženy Havis Amanda pri helsinskom prístave a kúpali sa v nej. 

    Fontána a jej okolie sa stali kultovým miestom, kde sa oslavuje každý hokejový úspech.

    Aj zopár minút po zlatom góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 sa tu zhromaždili stovky ľudí.

    Hlavné oslavy titulu sa uskutočnia v Helsinkách v pondelok večer.

    Ústrednou postavou fínskeho tímu bol kapitán Aleksander Barkov. Útočník tímu Florida Panthers sa vrátil na ľad len krátko pred šampionátom po takmer ročnej prestávke zapríčinenej zranením.

    Slovensko je najlepšie z nepostupujúcich tímov. Konečné poradie MS v hokeji 2026
