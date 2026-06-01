Deň 15 na MS: Fíni opäť obkľúčili sochu nahej ženy a Švajčiari bučali na trénera Nórov

Keď raz švajčiarski hokejisti získajú titul majstrov sveta, ich fanúšikovia si možno spomenú aj na tento večer. Ale to sa stane až niekedy v budúcnosti. Možno.
Čakanie pokračuje. Švajčiarsko neuspelo ani vo svojom piatom finále na svetovom šampionáte.
Na majstrovstvách sveta, ktoré hostili Zürich a Fribourg padlo v 62 zápasoch toľko gólov, koľko je dní v roku. Ten posledný do siete brankára Leonarda Genoniho znamenal piaty titul pre Fínov.
Fínsko patrilo dlhé desaťročia medzi priemerné hokejové krajiny. Občas prekvapilo favoritov, ale častejšie dostávalo od nich prídely. Ako napríklad na domácom šampionáte v roku 1982 - od Kanady 2:9 a od Sovietov 1:8.
Ale Fíni sa učili a napredovali. Na zimnej olympiáde v Calgary 1988 oslavovali prvú veľkú medailu - striebro.
A potom prišiel rok 1995. Majstrovstvá sveta sa konali u susedov vo Švédsku.
Fíni nepatrili k favoritom. V tíme bolo viacero mladých hráčov, medzi nimi aj trojica Saku Koivu, Jere Lehtinen a Ville Peltonen, hviezdy fínskej ligy, ktoré potiahli mužstvo až do finále. V ňom sa stretlo so švédskym rivalom.
Fíni vyhrali 5:1 a získali premiérový titul. Zrodila sa hviezda hokejového komentátora Antera Mertarantu a pre fínskych fanúšikov sa hokej stal športom číslo jeden.
V krajine vypukli spontánne oslavy. Fíni, často považovaní za tichých, rezervovaných ľudí, zdržanlivých v prejavovaní emócií, stratili zábrany.
Výsledkom bolo, že v tú noc tancovali v uliciach, objímali sa alebo liezli na verejné budovy. Fanúšikovia obsadili aj fontánu so sochou nahej ženy Havis Amanda pri helsinskom prístave a kúpali sa v nej.
Fontána a jej okolie sa stali kultovým miestom, kde sa oslavuje každý hokejový úspech.
Aj zopár minút po zlatom góle Konstu Heleniusa vo finále MS 2026 sa tu zhromaždili stovky ľudí.
Hlavné oslavy titulu sa uskutočnia v Helsinkách v pondelok večer.
Ústrednou postavou fínskeho tímu bol kapitán Aleksander Barkov. Útočník tímu Florida Panthers sa vrátil na ľad len krátko pred šampionátom po takmer ročnej prestávke zapríčinenej zranením.
S Barkovom prišlo do Švajčiarska aj viacero ďalších fínskych hráčov z NHL. Verili, že vďaka silnému lídrovi majú reálnu šancu na úspech.
Takmer 250 minút nedali gól
Fíni sa stali v tejto sezóne švajčiarskym hokejovým osudom. Vyradili Helvétov gólom v predĺžení vo štvrťfinále olympijského turnaja v Miláne a teraz ich zdolali 1:0 vo finále majstrovstiev sveta.
Švajčiari neskórovali vo finále MS už takmer 250 minút. Pred rokom prehrali v boji o titul s Američanmi, pred dvoma s Čechmi.
„Každé finále, ktoré som doteraz prehral, neuveriteľne bolelo. Je to nesmierne trpké. Nakoniec sa veci nevyvinuli tak, ako mali,“ vravel po zápase útočník Nino Niederreiter, ktorý nastúpil vo všetkých piatich finále (2013, 2018, 2024, 2025, 2026) so švajčiarskou účasťou.
Na trénera Nórov bučali
O druhý najsilnejší príbeh šampionátu sa postarali Nóri. V zápase o 3. miesto proti favorizovanej Kanade viedli 2:0, ale zámorský tím strelil v hre bez brankára dva góly (druhý v čase 59:53) a o držiteľoch bronzových medailí rozhodlo predĺženie.
Nóri boli zúfalí, vedeli, že obrovská šanca im unikla pomedzi prsty. Vo formáte troch proti trom sa navyše očakávala skôr kanadská dominancia.
Vo štvrtej minúte predĺženia sa však Severania dostali do prečíslenia a Noah Steen poslal puk za chrbát brankára Greavesa.
Nórskych hrdinov pri preberaní medailí ocenilo publikum, v ktorom prevažovali švajčiarski fanúšikovia, potleskom. Až na jednu výnimku.
Tréner Nórov Petter Thoresen si vypočul bučanie tribún už pred začiatkom zápasu a situácia sa zopakovala aj po ňom.
Domáci priaznivci mu neodpustili incident, ktorý sa odohral ešte v sobotu na konci semifinálového súboja proti Švajčiarsku.
Krátko pred koncom za jasného stavu 6:0 pre Švajčiarov nórsky mladík Tinus Koblar tvrdo atakoval Nina Niederreitera, jedného z kľúčových domácich útočníkov, čo vyvolalo okamžitú reakciu trénera Jana Cadieuxa.
Švajčiarsky kouč sa rozčuľoval a ukazoval svojmu nórskemu kolegovi prstom veľkú kocku nad ľadom, akoby mu vravel: Vidíš to skóre? Vidíš ten čas? Na čo je to dobré?
Thoresen však nesúhlasil. Rukou naznačoval Švajčiarovi, že môže hovoriť, koľko chce, čo Cadieuxa ešte viac rozpálilo, takže ho museli na striedačke krotiť ďalší členovia realizačného tímu.
Obaja muži v oblekoch po sebe chvíľku štekali ako psi a po zápase si ani nepodali ruky.
„Bol som naštvaný. Takýto škaredý zákrok na konci zápasu je zbytočný. Čakal by som od nich trochu viac rešpektu,“ vysvetľoval v mixzóne Cadieux.
„Začal na mňa kričať, tak som mu povedal, nech je ticho, ale on sa hneval ešte viac,“ citoval Thoresena denník Dagbladet.
Konflikt sa preniesol aj do útrob štadióna, kde obaja tréneri debatovali s médiami. Keď Cadieux prechádzal okolo Thoresena, nórsky kouč zvolal: „Gratulujem tréner!“ a vystrel ruku na pozdrav. „Taká zasra..á hanba!“ odvrkol Švajčiar a šiel ďalej.
Steen: Bolo to trápne
Správanie sa švajčiarskych fanúšikov po zápase o bronz zasa rozladilo nórskych hokejistov.
„To, čo robili, bolo trápne,“ vravel nórsky hrdina z predĺženia Noah Steen. „Petter je neskutočne dobrý líder, ktorý vie vždy, čo nám má povedať. Na striedačke nám dodával množstvo energie, vedel nás naštartovať. Je to veľmi dôležitý človek pre nórsky hokej,“ dodal.
K incidentu sa ešte raz vrátil aj Thoresen. „Viem, čo som urobil a nemám preto žiadne výčitky. Bránim svojich hráčov a ľudí okolo seba. Keď na mňa niekto kričí, reagujem.“
Nórske médiá priniesli informáciu, že väčšinu z vyše dvoch miliónov korún (takmer 200-tisíc eur) od IIHF si rozdelí bronzové mužstvo z MS.
Medzinárodná hokejová federácia nevypisuje finančné prémie za umiestenie na svetovom šampionáte, ale každoročne rozdeľuje hokejovým federáciám balík vo výške takmer 9 miliónov švajčiarskych frankov.
Až do minulého roka bolo hlavným kritériom pri rozdeľovaní peňazí umiestnenie na majstrovstvách sveta mužov.
Po novom sa podiel pre jednotlivé federácie vypočíta na základe výsledkov na MS mužov i žien, MS hráčov do 20 rokov a MS juniorov a junioriek do 18 rokov.
„Podľa starého modelu by dostalo Nórsko sedem miliónov korún namiesto dvoch,“ dodal Dagbladet.
Kanaďania natiahli neúspešnú sériu na MS. Po zisku titulu v roku 2023, odchádzali z ďalších troch turnajoch bez medaily. V roku 2024 prehrali o bronz so Švédmi, minulý rok senzačne vypadli vo štvrťfinále s Dánmi a teraz nestačili na Nórov.
