Nór dosiahol najväčší úspech v kariére. Český rodák získal bronz

Akrobatické lyžovanie na ZOH 2026
Výsledky - Big Air mužov:
Poradie
Meno
Krajina
Body
1.
Tormod Frostad
Nórsko
195,50 b
2.
Mac Forehand
USA
193,25 b
3.
Matěj Švancer
Rakúsko
191,25 b
4.
Troy Podmilsak
USA
184,50 b
5.
Konnor Ralph
USA
178,00 b
6.
Luca Harrington
Nový Zéland
160,50 b
Nórsky reprezentant v akrobatickom lyžovaní Tormod Frostad získal na ZOH 2026 zlatú olympijskú medailu v disciplíne Big Air.
Vo vyrovnanom finále v Livigno Snow Parku získal 195,50 bodu a na druhú priečku odsunul Maca Forehanda z USA (193,25).
Bronz si vybojoval rodák z Prahy v rakúskom drese Matěj Švancer súhrnnou známkou 191,25 bodu.
Dvadsaťtriročný Frostad dosiahol najväčší úspech vo svojej doterajšej kariére. V kvalifikácii skončil štvrtý, ale v utorok dosiahol najlepšie skóre vo všetkých troch finálových skokoch a tešil sa z prvenstva.
Na „tróne“ nahradil svojho krajana, obhajcu titulu Birka Ruuda, ktorý skončil v dvanásťčlennom finále až ôsmy.
Na striebro dosiahol dvojnásobný šampión zo zimných X-Games a najlepší v kvalifikácii Američan Forehand.
Rovnako prvý cenný kov zo ZOH získal 21-ročný Švancer, ktorý v mládežníckych kategóriách ešte reprezentoval Česko.
