Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov, tvrdí Šimon Nemec

Slovenskí hokejisti po 20 rokoch vyhrali základnú skupinu na olympijských hrách. V Miláne sa vo štvrťfinále predstavia proti Nemecku, víťazovi osemfinále s Francúzskom (5:1).
Istotu priameho postupu si Slováci vybojovali v sobotu proti Švédsku po prehre 3:5. Ďalej ich poslal gól Dalibora Dvorského 39 sekúnd pred koncom zápasu.
„Pred turnajom by sme to brali. Budeme sa sústrediť iba na seba, chceme poraziť každého," hovorí obranca Šimon Nemec.
V stretnutí proti Švédsku prišiel o časť predných zubov.
Ťažkú hlavu si z toho ale nerobí. Jediná vec, ktorá ho trápila, bolo, že tímu nevybavil štvorminútovú presilovku.
„Vybili mi ich tak do polovice, ale nebola tam krv, takže bez toho nemohli byť štyri minúty," dodal.
Pokazený imidž mu nevadil ani na tímovom fotení. Na spoločnej fotografii vybité zuby nevidno.
Nemecko nie je iba Draisaitl
Nemec sa na turnaji plne sústredí na zápasový program. Ani počas trojdňového voľna, ktoré si Slováci zabezpečili výhrou v skupine, neplánoval navštíviť milánske pamiatky.
„Emočne to bola veľmi náročná skupina, oddych nám prospeje. Sme dobití, zápasy boli ťažké. Tempo bolo na úrovni NHL a možno ešte vyššie."
Aj 22. narodeniny, ktoré mal v nedeľu, neslávil veľkolepo. „Výhra v skupine bola dostatočný darček pre mňa aj ostatných," hovoril.
Štvrťfinálového súpera - Nemecko - zaradil do kategórie náročných. Na turnaji podľa Nemca nie je žiadny slabý tím.
Slováci sa o tom presvedčili aj v skupine, keď ich trápil aj papierovo najslabší tím olympiády, nad Talianskom vyhrali 3:2.
Nemecko má v zostave päticu hráčov z NHL, najväčšou hviezdou je kapitán Leon Draisaitl.
Útočník Edmontonu zaznamenal už šesťkrát stobodovú sezónu, v tej aktuálnej má v 55 zápasoch bilanciu 29 gólov a 51 asistencií.
„Draisaitl? Ubránili sme 20 Švédov aj 20 Fínov," tvrdí Nemec.
Nemeckého lídra dobre pozná, no vie, že tím nie je iba o jednom hráčovi. „Nebudeme sa sústrediť iba na neho. Nemci majú stále veľmi dobrých hokejistov."
Za zmienku stoja útočník Ottawy Tim Stützle, obranca Detroitu Moritz Seider alebo brankár Seattlu Philipp Grubauer.
Hráme inak ako za Ramsayho
Šimon Nemec hrá sa svojej druhej olympiáde, z Pekingu 2022 má bronz. Do reprezentácie ho 17-ročného zapracoval bývalý tréner Craig Ramsay.
V tom čase ešte málokto veril, že mladý obranca môže byť na olympijskom turnaji prínosom.
Po štyroch rokoch prišli na ďalšie hry opäť spolu: Nemec ako líder obrany, Ramsay už iba ako konzultant.
„Craig je tu na to, aby si to užil, aby sa nestresoval ako predtým na MS. Bavili sme sa skôr o živote. O hokeji sa veľmi nerozprávame, hráme trochu inak, ako by chcel on," prezradil Nemec.
A čo je v hre Slovákov teraz iné ako za Ramsayho?
„Nenaháňame sa. Hráme trpezlivo, viac sa sústredíme na obranu a zatiaľ nám to vychádza. Myslím si, že toto je fajn," myslí si Nemec.
Podľa mladého obrancu tím dokáže reagovať na priebeh zápasu, a keď je potrebné, stiahne sa.
„Vieme sa stiahnuť od prvej minúty. Nereagujeme, ale hráme si trpezlivo to svoje. Videli sme, ako sa týmto spôsobom darilo v minulosti Fínom. To je asi cesta na tejto medzinárodnej úrovni," zamýšľa sa.
Hoci by sa mohlo zdať, že tento trpezlivý a defenzívnejší štýl by mohol ofenzívnemu obrancovi prekážať, nie je to tak.
Nemec si systém trénera Vladimíra Országha užíva, hlavne pohyb smerom dopredu.
„Vzadu sme fajn a vpredu si môžeme robiť, kvázi čo chceme. Samozrejme, má to nejaké mantinely, ale vpredu nie sme nijako viazaní, čo v zápasoch aj ukazujeme."
„Hlavne nedostávame toľko gólov a nedovoľujeme súperom toľko šancí. Z toho sa potom ide ľahšie dopredu," dodal.
Nemca na olympiáde teší aj fakt, že hrá veľké zápasy nielen so spoluhráčmi, ale aj blízkymi kamarátmi Jurajom Slafkovským či Daliborom Dvorským. Spolu sa poznajú už od juniorských kategórií.
„Dospeli sme výkonnostne aj mentálne. Na ľade ukazujeme, že sme nezlomní, máme dobre nastavenú mentalitu.
Nie je to však len o nás, každý jeden hráč na ľade ukazuje, že je super hokejistom. Aj keď hrá v inej lige ako v NHL. Každý si siaha na dno svojich síl," uzavrel Nemec.
