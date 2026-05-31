    PrehľadOnline prenos

    ONLINE: Švajčiarsko - Fínsko dnes, finále na MS v hokeji 2026 LIVE

    Švajčiarsko - Fínsko: ONLINE prenos zo zápasu finále na MS v hokeji 2026 dnes. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|31. máj 2026 o 17:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu finále na MS v hokeji 2026: Švajčiarsko - Fínsko.

    Švajčiarsko a Fínsko dnes hrajú finálový zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie hostí Swiss Life Arena v Zürichu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Švajčiarsko - Fínsko na MS v hokeji 2026 (LIVE)


    Majstrovstvá sveta Finále 2025/2026
    31.05.2026 o 20:20
    Švajčiarsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Fínsko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe vo finále v súboji o titul majstrov sveta postaví Švajčiarsko a Fínsko.

    Domácu reprezentáciu delí už iba jeden jediný zápas od historického prvého zlata a splnenia sna pred vlastnými fanúšikmi. Na svojom konte majú z posledných rokov až štyri strieborné medaily, pričom tie posledné získali z posledných dvoch svetových šampionátov, keď po prehre s Českom nestačili ani na USA. Naopak výber Suomi zabojuje po štyroch rokoch už o svoje piate zlato. Obe mužstvá sa pritom spolu stretli v posledný deň skupín, kde si to o víťazstvo v skupine rozdali ako jediné dva celky bez straty bodu. Z víťazstva 4:2 sa napokon radovali domáci Švajčiari.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:15.

    Pavúk MS v hokeji 2026

    Štvrťfinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Nórsko
    Nórsko
    2
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    0
    Kanada
    Kanada
    4
    USA
    USA
    0
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Česko
    Česko
    1
    Semifinále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    6
    Nórsko
    Nórsko
    0
    Kanada
    Kanada
    2
    Fínsko
    Fínsko
    4
    Finále
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    0
    Fínsko
    Fínsko
    0
    O 3. miesto
    Kanada
    Kanada
    2
    Nórsko
    Nórsko
    3

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 31. mája

    31.05. 15:30
    | Playoff | O 3. miesto
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    2 - 3 PP
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    31.05. 20:20
    | Playoff | Finále
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Hokejisti Nórska oslavujú gól proti Kanade v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Nórska oslavujú gól proti Kanade v zápase o bronz na MS v hokeji 2026.
    Historický okamih na MS v hokeji. Nóri najskôr smútili, no v predĺžení prvýkrát vybojovali medailu
    dnes 17:59|2
