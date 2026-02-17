Kuzminovej brat odmieta vrátiť zlato zo Soči napriek škandálu. Je moja, zaslúžim si ju, vraví

Bývalý ruský biatlonista Anton Šipulin a brat trojnásobnej olympijskej šampiónky Anastasie Kuzminovej odmietol vrátiť zlatú medailu z mužskej štafety zo ZOH 2014 v Soči.
Najcennejší kov obdržali po rozuzlení dopingového prípadu jeho krajana Jevgenija Usťugova Nemci Erik Lesser, Daniel Böhm, Arnd Peiffer a Simon Schempp.
Nemcom odovzdali zlato v nedeľu, striebro zase dostal bývalý slovenský reprezentant Pavol Hurajt za preteky s hromadným štartom na ZOH vo Vancouveri.
Šipulin, ktorý bol rovnako ako Usťugov súčasťou víťaznej ruskej štafety v Soči, však svoju medailu Medzinárodnému olympijskému výboru (MOV) neodovzdal. „Nie, prečo by som to robil? Zaslúžil som si ju. Je moja a nevrátim ju späť,“ povedal pre ruskú televíziu Match TV.
Šport má ísť mimo politiky, tvrdí
Šipulin sa k situácii neskôr vyjadril na sociálnej sieti. „Stačilo, že som povedal, že zlatú olympijskú medailu nevrátim a hneď na mňa začali lietať obvinenia, že vraj pre moju tvrdohlavosť môžu našich športovcov neskôr nepustiť na medzinárodné súťaže. Povedzme si úprimne, všetci si pamätáme, kedy našich športovcov suspendovali. A už vtedy porušili hlavné pravidlo, že šport má ísť mimo politiky,“ napísal na Instagrame.
„Ak na to, aby sa MOV a medzinárodné federácie znovu držali tohto princípu, vrátili našim športovcom vlajku a hymnu a prestali ich ponižovať neutrálnym statusom, treba vrátiť medaily, som pripravený odovzdať všetky svoje medaily,“ dodal 37-ročný Šipulin, ktorý je poslancom v Štátnej dume.
Ruskí a bieloruskí športovci môžu pre vojnu na Ukrajine štartovať pod piatimi kruhmi len v individuálnych športoch a pod neutrálnym statusom. Aby ho mohli získať, nemôžu aktívne podporovať vojnu na Ukrajine, takisto nemôžu byť zmluvne viazaní s ruskou či bieloruskou armádou, respektíve národnými bezpečnostnými orgánmi.
Riaditeľ: Je ťažké predstaviť si Rusov a Ukrajincov vedľa seba
Pri ich mene sa nezobrazujú žiadne národné symboly. V biatlone však štartovať nemôžu. „Možno to bude trochu polemické, ale povedal by som, že je ťažké predstaviť si ukrajinských a ruských športovcov stojacich vedľa seba s puškami v rukách,“ konštatoval pred začiatkom ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo Christian Winkler, riaditeľ komunikácie Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU).
Usťugov mal nezrovnalosti a neštandardné hodnoty krvných údajov v jeho biologickom pase, ktoré podľa Jednotky pre integritu biatlonu (BIU) dokazujú porušenie antidopingových pravidiel.
Podľa organizácie mu pomáhali pri utajovaní umelého zvyšovania výkonnosti vďaka dopingu, za čo dostal spätný štvorročný zákaz činnosti od 24. januára 2010 do konca sezóny 2013/14, keď oficiálne ukončil kariéru.
Lesser novinárom povedal, že čerstvo obdržaná zlatá medaila je pravdepodobne nová. „Nemá ani jeden škrabanec. Predpokladám, že Rusi by ju pred odovzdaním poškrabali,“ uviedol podľa agentúry DPA. Nemci pôvodné strieborné medaily odovzdali a tie poputujú do Rakúska. Na bronzovú priečku sa posunulo Nórsko.
