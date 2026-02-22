ONLINE: Kanada - USA dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (finále)

Kanada a USA dnes hrajú finále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.
Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.
ONLINE PRENOS: Kanada - USA (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Finále)
Olympijské Hry - muži Finále 2025/2026
22.02.2026 o 14:10
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
USA
Prenos
Vitajte pri sledovaní finále hokejového turnaja mužov na Zimných olympijských hrách 2026, v ktorom sa stretnú Kanada a USA.
Kanada
Kanada ide do finále ako jeden z dvoch neporazených tímov turnaja a patrí medzi favorítov vďaka silnej ofenzíve a spoľahlivej defenzíve, ktorá inkasovala iba 8 gólov v piatich zápasoch skupinovej a vyraďovacej fázy. V skupine dominovala výsledkami 5:0 proti Česku, 5:1 proti Švajčiarsku a 10:2 proti Francúzsku. Kanada takmer vypadla vo štvrťfinále s Českom, no vďaka gólu Marnera vyhrala 4:3 po predĺžení. V semifinále prehrávala s Fínskom 0:2, ale otočila zápas na 3:2 vďaka gólu Nathana MacKinnona 35 sekúnd pred koncom. Kľúčovými hráčmi sú Connor McDavid s 13 bodmi v turnaji a Nathan MacKinnon, ktorí ťahajú kanadskú ofenzívu.
USA
USA sa do finále dostali takisto bez prehry a v semifinále porazili Slovensko 6:2, keď už v prvej tretine vypracovali vedenie 2:0 a v druhej pridali ďalšie tri góly. V skupine vyhrali 5:1 nad Lotyšskom a 6:3 nad Dánskom, pričom vo štvrťfinále zvládli predĺženie proti Švédsku 2:1. Američania sa snažia získať svoje prvé olympijské zlato od roku 1980.
Kanada
USA
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:10.
Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026
Semifinále
Finále
O 3. miesto
Hokej na ZOH 2026 - 21.2.2026
Zimná olympiáda Miláno 2026
