    22.02.2026, Playoff, Finále
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    14:10
    Sidney Crosby po zranení v zápase s Českom na ZOH 2026.
    O Crosbyho účasti sa rozhodne tesne pred zápasom. Tréner: Ak nebude úplne fit, nenasadím ho
    ONLINE: Kanada - USA dnes, hokej na ZOH 2026 LIVE (finále)

    Kanada - USA: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej)
    Kanada - USA: ONLINE prenos zo zápasu na ZOH Miláno 2026 dnes (hokej) (Autor: Sportnet)
    Sportnet|22. feb 2026 o 11:10
    Sledujte s nami ONLINE prenos z hokejového finále na ZOH 2026 v Miláne: Kanada - USA.

    Kanada a USA dnes hrajú finále hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne.

    Kde sledovať hokej na ZOH 2026 v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    Pozrite si tiež celkový program hokejového turnaja a aktuálne tabuľky.

    ONLINE PRENOS: Kanada - USA (LIVE hokej na ZOH 2026 dnes, skupina Finále)

    Olympijské Hry - muži Finále 2025/2026
    22.02.2026 o 14:10
    Kanada
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    USA
    Prenos
    Vitajte pri sledovaní finále hokejového turnaja mužov na Zimných olympijských hrách 2026, v ktorom sa stretnú Kanada a USA.

    Kanada

    Kanada ide do finále ako jeden z dvoch neporazených tímov turnaja a patrí medzi favorítov vďaka silnej ofenzíve a spoľahlivej defenzíve, ktorá inkasovala iba 8 gólov v piatich zápasoch skupinovej a vyraďovacej fázy. V skupine dominovala výsledkami 5:0 proti Česku, 5:1 proti Švajčiarsku a 10:2 proti Francúzsku. Kanada takmer vypadla vo štvrťfinále s Českom, no vďaka gólu Marnera vyhrala 4:3 po predĺžení. V semifinále prehrávala s Fínskom 0:2, ale otočila zápas na 3:2 vďaka gólu Nathana MacKinnona 35 sekúnd pred koncom. Kľúčovými hráčmi sú Connor McDavid s 13 bodmi v turnaji a Nathan MacKinnon, ktorí ťahajú kanadskú ofenzívu.

    USA

    USA sa do finále dostali takisto bez prehry a v semifinále porazili Slovensko 6:2, keď už v prvej tretine vypracovali vedenie 2:0 a v druhej pridali ďalšie tri góly. V skupine vyhrali 5:1 nad Lotyšskom a 6:3 nad Dánskom, pričom vo štvrťfinále zvládli predĺženie proti Švédsku 2:1. Američania sa snažia získať svoje prvé olympijské zlato od roku 1980.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 14:10.

    Pavúk play-off hokejového turnaja ZOH 2026

    Osemfinále
    Česko
    Česko
    3
    Dánsko
    Dánsko
    2
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    3
    Taliansko
    Taliansko
    0
    Švédsko
    Švédsko
    5
    Lotyšsko
    Lotyšsko
    1
    Nemecko
    Nemecko
    5
    Francúzsko
    Francúzsko
    1
    Štvrťfinále
    Kanada
    Kanada
    4
    Česko
    Česko
    3
    Fínsko
    Fínsko
    3
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    2
    USA
    USA
    2
    Švédsko
    Švédsko
    1
    Slovensko
    Slovensko
    6
    Nemecko
    Nemecko
    2
    Semifinále
    Kanada
    Kanada
    3
    Fínsko
    Fínsko
    2
    USA
    USA
    6
    Slovensko
    Slovensko
    2
    Finále
    Kanada
    Kanada
    0
    USA
    USA
    0
    O 3. miesto
    Fínsko
    Fínsko
    6
    Slovensko
    Slovensko
    1

    Hokej na ZOH 2026 - 21.2.2026

    22.02. 14:10
    | Playoff | Finále
    Kanada na ZOH Hokej 2026
    Kanada
    vs.
    USA na ZOH Hokej 2026
    USA
    Santagiulia Ice Hockey Arena

