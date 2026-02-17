Dostal státisíce eur. Ukrajinský milardár poslal dar vylúčenému skeletonistovi

Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič, ktorý bol diskvalifikovaný zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo, dostal v utorok dar vo výške viac ako 200.000 dolárov, aby mohol pokračovať v športovej kariére a zároveň sa zasadzovať za svoju krajinu.
Heraskevič bol minulý týždeň vylúčený z olympijskej súťaže, pretože trval na tom, že bude nosiť „prilbu pamäti“ ozdobenú fotografiami viac ako 20 ukrajinských športovcov a trénerov, ktorí zahynuli počas vojny jeho krajiny s Ruskom.
Ukrajinský podnikateľ Rinat Achmetov, majiteľ futbalového klubu Šachtar Doneck, poskytol Heraskevičovi peniaze prostredníctvom svojej charitatívnej nadácie.
Suma zodpovedá odmene, ktorú by získali ukrajinskí olympijskí víťazi so zlatou medailou.
„Vlad Heraskevič prišiel o možnosť bojovať o víťazstvo na olympijských hrách, no na Ukrajinu sa vracia ako skutočný víťaz,“ citovala Achmetova vo vyhlásení agentúra AP.
„Rešpekt a hrdosť, ktoré si svojím konaním vyslúžil medzi Ukrajincami, sú tou najvyššou odmenou.
Zároveň chcem, aby mal dostatok energie a prostriedkov na pokračovanie vo svojej športovej kariére, ako aj na boj za pravdu, slobodu a za pamiatku tých, ktorí položili život za Ukrajinu,“ dodal Achmetov.
Peniaze budú poukázané na charitatívnu nadáciu 27-ročného Heraskeviča „aby sa zabezpečili potrebné zdroje pre športovca a jeho trénerov na pokračovanie športovej kariéry a reprezentáciu Ukrajiny na medzinárodnej scéne“, uvádza sa vo vyhlásení nadácie Achmetova.
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Dvojice osemfinále a štvrťfinále hokejového turnaja ZOH 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara