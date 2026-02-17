17.02.2026 06:00
Dostal státisíce eur. Ukrajinský milardár poslal dar vylúčenému skeletonistovi

Vladislav Heraskevič.
Vladislav Heraskevič. (Autor: TASR/AP)
TASR|17. feb 2026 o 20:01
Suma zodpovedá odmene, ktorú by získali ukrajinskí olympijskí víťazi so zlatou medailou.

Ukrajinský skeletonista Vladislav Heraskevič, ktorý bol diskvalifikovaný zo zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo, dostal v utorok dar vo výške viac ako 200.000 dolárov, aby mohol pokračovať v športovej kariére a zároveň sa zasadzovať za svoju krajinu.

Heraskevič bol minulý týždeň vylúčený z olympijskej súťaže, pretože trval na tom, že bude nosiť „prilbu pamäti“ ozdobenú fotografiami viac ako 20 ukrajinských športovcov a trénerov, ktorí zahynuli počas vojny jeho krajiny s Ruskom.

Ukrajinský podnikateľ Rinat Achmetov, majiteľ futbalového klubu Šachtar Doneck, poskytol Heraskevičovi peniaze prostredníctvom svojej charitatívnej nadácie.

Suma zodpovedá odmene, ktorú by získali ukrajinskí olympijskí víťazi so zlatou medailou.

„Vlad Heraskevič prišiel o možnosť bojovať o víťazstvo na olympijských hrách, no na Ukrajinu sa vracia ako skutočný víťaz,“ citovala Achmetova vo vyhlásení agentúra AP.

„Rešpekt a hrdosť, ktoré si svojím konaním vyslúžil medzi Ukrajincami, sú tou najvyššou odmenou.

Zároveň chcem, aby mal dostatok energie a prostriedkov na pokračovanie vo svojej športovej kariére, ako aj na boj za pravdu, slobodu a za pamiatku tých, ktorí položili život za Ukrajinu,“ dodal Achmetov.

Peniaze budú poukázané na charitatívnu nadáciu 27-ročného Heraskeviča „aby sa zabezpečili potrebné zdroje pre športovca a jeho trénerov na pokračovanie športovej kariéry a reprezentáciu Ukrajiny na medzinárodnej scéne“, uvádza sa vo vyhlásení nadácie Achmetova.

