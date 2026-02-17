Peter Draisaitl pasuje Slovákov za miernych favoritov. Tkachuk Leona nerozhodí

Najväčšia hviezda Nemecka, kapitán Leon Draisaitl, má na hokejovom turnaji ZOH bilanciu 2+4 a svoj tím doviedol už do štvrťfinále, kde sa v stredu, 18. februára, o 12:10 stretne so Slovenskom.
Výkony svojho syna sleduje priamo v Miláne aj jeho otec Peter Draisaitl. Sportnet ho zastihol bezprostredne po osemfinálovej výhre Nemecka nad Francúzskom 5:1.
Peter Draisaitl sa narodil v českej Karvinej a preto sme rozhovor absolvovali v češtine. V minulosti pôsobil aj na Slovensku ako tréner HC Košice či Bratislava Capitals.
„Na papieri vyzerá toto mužstvo ako jedno z najlepších, ktoré Nemecko v histórii malo,“ hodnotí súpera Slovákov.
Ako hodnotíte zápas Nemecka s Francúzskom?
Väčšinu času ho mali Nemci pod kontrolou a rýchlo viedli 3:0. Potom to už nebolo úplne suverénne a Francúzi tam mali dobré šance. Nedali však gól na 3:2 a v závere bolo rozhodnuté.
Nemci sa stretnú vo štvrťfinále so Slovenskom. Aké máte očakávania od tohto zápasu?
Nemám žiadne, som tu len fanúšik. Slováci majú veľmi dobrý tím s individualitami, ktoré môžu kedykoľvek rozhodnúť zápas. Vyzerá to, že im to v Miláne sadlo. Slovákov v tomto zápase vidím ako miernych favoritov.
Videl som Slovákov len v prvom zápase proti Fínom, keď sa turnaj rozbiehal. Tam vyzerali veľmi stabilne a dobre.
Myslím si, že rozhodnúť môže čokoľvek – brankár, presilová hra, oslabenie, nejaký individuálny výkon na jednej alebo na druhej strane. Ťažko povedať. Bude to zaujímavý zápas.
Pre Nemecko to bude štvrtý duel v priebehu piatich dní. Slováci majú zase tri dni bez zápasu. Majú v tomto oddýchnutí Slováci výhodu alebo je výhodou herné vyťaženie?
V tejto situácii je to jednoznačne výhoda pre Slovensko.
Čo by pre Nemecko znamenal postup do semifinále na ZOH s hráčmi NHL?
Znamenalo by to veľa pre celý hokej v Nemecku. Vždy, keď sú Nemci schopní dostať sa ďalej vo vyraďovacích bojoch väčšieho turnaja, musí sa to brať ako úspech.
Viacerí experti hovoria, že Nemci majú najsilnejšie mužstvo v histórii. Súhlasíte?
Asi áno. Na papieri vyzerá toto mužstvo ako jedno z najlepších, ktoré Nemecko v histórii malo. Sú tam hráči z NHL a ďalší, ktorí pôsobia v zámorí.
Ukázalo už mužstvo svoj plný potenciál?
Zatiaľ to nebolo úplne presvedčivé. Ja si myslím, že teraz proti Slovensku to bude o tom, kto sa vyrovná so svojou situáciou najlepšie. Jedni hrajú štvrtý zápas za päť dní a druhí takmer štyri dni sedeli. To bude rozhodujúce.
Ako váš syn Leon prežíva svoju prvú účasť na olympijských hrách?
Kladú sa na neho veľké očakávania. Veľmi sa na to tešil. Je to prvýkrát v jeho živote, má už 30 rokov a nikdy v tejto situácii nebol. Je to pre neho veľký moment. Vždy po tom túžil a sníval o tom, aby sa mohol zúčastniť na olympiáde a hrať po dlhom čase v jednom tíme s kamarátmi, ktorých pozná od detstva. Znamená to pre neho veľmi veľa.
Proti Francúzom odohral vyše 24 minút. Nebolo to príliš veľa v zápase, ktorý vyzeral byť rozhodnutý veľmi rýchlo?
Je to dosť. Aj proti Lotyšsku odohral dokonca 28 minút a 30 sekúnd. To sú veľmi veľké čísla. Uvidíme, ako sa s tým vyrovná v zápase proti Slovensku.
Internet obletel trash talk s Matthewom Tkachukom v zápase s USA. Tkachuk ho podpichoval, že je na svadbe vždy len za družičku a nikdy nie nevesta. Narážal na to, že jeho Florida vyhrala dvakrát za sebou Stanley Cup, keď si vo finále poradila s Edmontonom. Vedia ho takéto veci rozhodiť?
Ja si myslím, že toho zažil veľmi veľa. Každý vie, kto sú Tkachukovci, akí sú a o čo im ide. Myslím si, že ho to nerozhodilo.
Leon je v Miláne kapitán mužstva. Ako sa toho chopil a ako vníma rolu lídra?
Veľmi ho to potešilo a znamená to pre neho veľa. Viesť ako kapitán nemecké národné mužstvo na olympijských hrách je obrovská česť. Veľmi sa na to tešil.
V roku 1988 ste hrali na ZOH v Calgary. Nemci tam vtedy prekvapivo vyhrali 2:1 proti Československu. Pamätáte si na to?
Veľmi nie. Viem, že sme vyhrali a nejaké obrazy z toho pred očami ešte mám, ale musím sa priznať, že to je asi všetko, na čo si spomínam.
O 10 rokov v Nagane Nemecko vyhralo už nad Slovenskom 4:2. Tam ste mali bilanciu 1+1. To si možno pamätáte lepšie.
Vôbec. V pondelok mi volal jeden novinár zo Slovenska, ktorý mi to pripomenul, ale vôbec neviem, ako to vtedy vyzeralo. Musím si to nájsť, vôbec som o tom netušil.
